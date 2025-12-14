La victoria del candidato ultraderechista José Antonio Kast en Chile trae consecuencias con alianzas internacionales y vínculos comerciales. Kast asumirá el mando el 11 de marzo, pero el nuevo mapa de relaciones internacionales ya comienza a delinearse.

El presidente Javier Milei celebró el resultado con posteos en la red social X. A las 19.46, tuiteó: "Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo", y aseguró que es un paso más de América Latina "en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada", liberándose "del yugo opresor del socialismo del siglo XXI". El tuit fue titulado "La libertad avanza", y termina con el ya típico "Viva la libertad, carajo".

Media hora después, Milei publicó otro posteo con un mapa de América Latina pintado en dos colores: de rojo en los países que considera gobernados por la izquierda (Brasil, Uruguay, Colombia y Venezuela), y de azul los que gobierna la derecha (Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador). Lo acompañan las frases "La izquierda retrocede. La libertad avanza".

Estados Unidos lanzó una Estrategia de Seguridad Nacional para América Latina y reforzó su hegemonía frente a China y Rusia

El canciller Pablo Quirno compartió un comunicado oficial del ministerio de Relaciones Exteriores celebrando el triunfo de Kast. También el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, felicitó al presidente electo a través de sus redes sociales: “La libertad y la defensa de la propiedad privada serán parte del camino que viene. Dios bendiga a Chile”, escribió.

Donald Trump felicitó a José Antonio Kast a través de Marco Rubio

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Kast a través de un posteo en la red social X. "Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, expresó.

El 5 de diciembre, Kast había sostenido una reunión con el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Judd es conocido como el embajador que más rápido obtuvo una nota de protesta del gobierno de Chile en toda la historia chilena. Fue gracias a que manifestó abiertamente su apoyo a Kast en el balotaje.

"Usted tiene una gran responsabilidad": la llamada de Gabriel Boric a José Antonio Kast

A última hora del domingo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó al presidente electo, José Antonio Kast. "Hoy día le presento mi felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas", dijo, en una llamada telefónica televisada en vivo, donde tanto el mandatario saliente como el entrante usaron teléfonos de línea con cable. Y continuó: "Y eso, usted sabe, es una gran gran responsabilidad, que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo".

Por su parte, Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista que perdió el balotaje, prometió a sus seguidores que liderará una oposición "exigente" para acompañar el gobierno de Kast. En un acto ante sus militantes en el centro de Santiago, luego de reconocer su derrota en su cuenta de X, Jara aseguró que liderará una oposición "propositiva y exigente, para avanzar en mejorar la vida" de los chilenos.

La exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric pidió también la unidad de las fuerzas de la nueva oposición. "El camino de la unidad es el único camino que vale la pena", aseguró.

