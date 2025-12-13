Kast y Jara cerraron la campaña con la seguridad como eje central

José Antonio Kast y Jeanette Jara concluyeron la campaña previa al balotaje de mañana en Chile con dos actos masivos. Los aspirantes al palacio de La Moneda mostraron una agenda donde la seguridad ocupó un rol central para ambos, pese a las diferencias ideológicas. Las últimas encuestas disponibles antes de la veda electoral posicionan a Kast como el favorito para ganar el balotaje, con una ventaja de doble dígito sobre Jara.

El candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, cerró su campaña en Temuco, región de la Araucanía, detrás de un vidrio blindado. Frente a más de 5 mil personas, se pronunció contra su rival y el legado del actual presidente Gabriel Boric. “Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa: vamos a generar orden, seguridad y confianza”, afirmó, ante el aplauso de sus seguidores.

La región de la Araucanía registra frecuentes ataques incendiarios atribuidos tanto a grupos radicalizados que reclaman tierras como a bandas dedicadas al robo de madera. Desde ese escenario, Kast prometió impulsar “un shock de esperanza”. En su programa, el candidato promete combatir el crimen con la detención y expulsión de casi 340 mil migrantes indocumentados que viven en Chile.

Uno de sus votantes en el acto de campaña, el abogado Víctor Badilla, de 39 años, aseguró que Kast “es la mejor opción” para Chile debido a “la inseguridad”. Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, el crimen y la violencia son la mayor preocupación de la población –63%–, según una encuesta de Ipsos de octubre.

Junto a la inmigración irregular, el tema dominó la campaña electoral. La propia Jara se ha visto obligada a enfocar su campaña principalmente en la seguridad, por sobre su agenda de derechos sociales.

Para el cierre, Jara eligió una plaza de la comuna de Puente Alto, en el sur de Santiago. Si bien una de sus principales promesas es aumentar el salario mínimo a casi 800 dólares –250 dólares más que el actual– en el cierre de su campaña destacó que reforzará la policía para combatir el crimen organizado y así responder a la principal preocupación del país.

“Vamos a trabajar en la seguridad pública. Todos en Chile merecen vivir tranquilos. En todos los barrios se requiere presencia policial y por eso la vamos a fortalecer”, dijo la candidata. Jara prometió que intervendrá cien barrios para desarmar “lugares de acopio y venta de drogas y retirar las armas que están corriendo en las calles”.

“Con Jara se modificó el sistema de pensiones, se redujo la jornada laboral a cuarenta horas, aumentó el sueldo mínimo. Con Kast siento que retrocederíamos muchos años. Me da miedo”, destacó Johanna Estolaza, una contadora de 52 años.

Las últimas encuestas anticipan una ventaja sólida y de dos dígitos para Kast de cara al balotaje. Según Cadem, el candidato derechista alcanzaría el 58% de los votos frente al 42% de Jara. La diferencia está en el traspaso de apoyos desde otras candidaturas de derecha: el 92% de los votantes de Johannes Kaiser y el 60% de los de Evelyn Matthei ahora se inclinarían por Kast.

Mañana, Chile volverá a las urnas para definir la futura conducción del país.