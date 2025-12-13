La vice de España exige un cambio profundo en el gobierno

La vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha elevado significativamente la presión sobre el presidente de España, Pedro Sánchez, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al reclamar una “reformulación profunda” del Ejecutivo y la toma de “medidas inmediatas y severas” ante la acumulación de casos de corrupción y acoso sexual que afectan al entorno socialista.

Sus declaraciones, recogidas por la prensa española, se produjeron tras el goteo de escándalos que, a su juicio, han provocado un “deterioro mayúsculo e insoportable”.

Díaz ha sido contundente: “Así no se puede continuar”, dijo, y advirtió que “se acabaron las reflexiones, se acabaron los cambios y las reformas cosméticas; hay un punto y aparte y toca actuar”. Esta posición crítica la ha trasladado incluso directamente al presidente Sánchez.

Díaz ha ido más allá de la mera condena, sugiriendo un cambio profundo en la gestión de gobierno, que podría implicar una severa crisis interna y la entrada de nuevos miembros en el gabinete. Precisó que, si ella fuera la jefa del Ejecutivo, “cambiaría el Gobierno de arriba a abajo” y presentaría un “programa de mínimos sobre regeneración democrática”.

Entre las peticiones específicas de Díaz se encuentra la necesidad de realizar una “auditoría inmediata y en profundidad” de la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una entidad pública que ha sido foco de atención en los últimos casos.

También insistió en la aprobación de medidas “severas” contra la corrupción en el Congreso de los Diputados, además de poner fin a los casos de presunto acoso sexual, que también han sido objeto de su censura. La vicepresidenta instó al PSOE a “dar limpieza absoluta” y explicaciones, ya que “estar callados no nos está ayudando a nadie”.

El Caso Leire. La vicepresidenta de Sumar ha citado explícitamente varios frentes de escándalo que motivan su exigencia, incluyendo la conocida trama Koldo y la detención de la exmilitante socialista Leire Díez junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.

El caso ha emergido como uno de los símbolos de la preocupación por la corrupción en el entorno del PSOE. Leire Díez, exmilitante socialista y con responsabilidades en empresas públicas como Enusa (dependiente de la SEPI) y Correos, fue detenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e imputada, junto a otras personas, por presuntos delitos de “tráfico de influencias y cohecho”.

La investigación en torno a Díez se centra en grabaciones filtradas que la vincularían a un intento de sobornar y desacreditar a las autoridades de la Guardia Civil y del ámbito judicial, en beneficio del entorno del gobierno.