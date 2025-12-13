Bryan Stern, el jefe del comando que rescató a Machado

El rescate y traslado a Noruega de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, fue una operación clandestina de alto riesgo que, según los principales diarios estadounidenses fue liderada por Bryan Stern, un veterano de las fuerzas especiales de EE.UU.

Stern es el director de Grey Bull Rescue Foundation (GRF), una organización especializada en operaciones de extracción en zonas de conflicto. Su papel fue crucial en la fase más peligrosa del viaje, la salida de territorio venezolano por mar.

De acuerdo con lo que trascendió, Stern, un exmilitar de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense (Special Forces), planificó y ejecutó el tramo marítimo de la operación, que se llevó a cabo durante esta semana.

El exmilitar lideró directamente al equipo de Grey Bull Rescue, que se encargó de la extracción de Machado desde la costa venezolana hasta un punto seguro donde pudiera abordar un avión hacia Oslo. La misión fue descrita por The Wall Street Journal como Operación Dinamita Dorada.

La GRF se especializa en operar en el “espacio gris”, aquellas áreas volátiles donde los gobiernos, incluyendo el de EE.UU., no pueden o no llegan a actuar de forma efectiva debido a las complejidades políticas o burocráticas.

El equipo está compuesto por veteranos de las fuerzas especiales y de la comunidad de inteligencia como Navy Seals, Delta Force, etc., que se activan cuando los necesitan.

Antes del rescate de Machado, Stern y la GRF habían liderado decenas de misiones, incluyendo evacuaciones masivas en Afganistán tras la caída de Kabul (2021), en Ucrania (2022) y operaciones de rescate en zonas de desastre natural, lo que demuestra su capacidad para misiones de alto riesgo.

En declaraciones a la CBS News, Stern afirmó que la travesía fue “peligrosa” y “aterradora”. Escogieron una noche oscura, con “mar agitado y fuerte oleaje”, lo cual, aunque dificultó la navegación y causó malestar a los tripulantes, fue estratégicamente vital.

“Cuanto más altas son las olas, más difícil es para el radar ver”, explicó Stern, proporcionando la cobertura necesaria contra las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro.

La operación implicó un encuentro en el mar, donde Machado, quien había viajado por tierra disfrazada para evadir diez controles militares, fue transferida desde un pequeño bote pesquero, que incluso perdió su GPS, a la embarcación de rescate. Stern destacó la alta exposición de Machado y señaló que nunca antes su equipo había rescatado a alguien con un perfil tan alto como una ganadora del Premio Nobel.

Financiación. Según las declaraciones de Stern a la prensa estadounidense, la operación no fue financiada con fondos gubernamentales de Estados Unidos, sino por un grupo de “donantes generosos”, a los que evitó nombrar.

No obstante, admitió que hubo una coordinación con contactos del gobierno de Estados Unidos y agencias relevantes –entre ellas la CIA, según medios norteamericanos– para asegurar que el bote de extracción no fuera atacado por error, por ejemplo, como un barco de narcotraficantes.

Incluso se reportó que aviones F-18 de la Armada estadounidense sobrevolaron la zona para garantizar la seguridad durante el tramo final.

La operación, que duró unas 13 horas en el mar, permitió a Machado llegar a Oslo, Noruega, aunque con retraso debido al mal tiempo y a la complejidad del trayecto. Si bien no pudo asistir a la ceremonia de entrega del Nobel en persona (su hija la recibió en su nombre), su llegada a suelo europeo fue confirmada por ella misma como un “milagro” y agradeció a quienes arriesgaron su vida en el rescate.

Stern, por su parte, le aconsejó enérgicamente a Machado no regresar a Venezuela, argumentando que el riesgo para su vida es extremo.