Salarios y jubilaciones: las billeteras virtuales acusan a los bancos de defender "un negocio cautivo"

La Cámara Argentina Fintech salió al cruce de las asociaciones bancarias, luego de que emitieran un comunicado en conjunto para advertir sobre los peligros en seguridad y formalidad institucional que implicaría que los argentinos cobren los salarios y las jubilaciones a través de billeteras digitales.

A través de un comunicado titulado “Salarios y jubilaciones: lo que defienden los bancos tradicionales no es la seguridad, es el negocio cautivo emitido por la organización”, las billeteras virtuales salieron a acusar a las entidades de pretender mantener un “negocio cautivo que tienen desde hace más de 30 años".

“Afirman que solo los bancos pueden brindar seguridad, un diagnóstico que no refleja la realidad del sistema de pagos argentino ni la regulación vigente”, indicó la Cámara Argentina Fintech.

Frente a las afirmaciones de los bancos sobre la seguridad de las billeteras virtuales, la entidad destacó que “las cuentas digitales están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central” y aseguró: “El 100% del dinero de los usuarios está depositado en cuentas bancarias, a la vista y separadas del patrimonio de las empresas”.

La entidad subrayó que las billeteras cumplen exigencias de seguridad, prevención del fraude y reportes obligatorios, agregando: “Nunca hubo un caso en el que un PSP (Proveedor de Servicios de Pago) regulado no devolviera fondos a sus usuarios”.

“En términos de seguridad, recibir el sueldo en una billetera o en un banco es exactamente igual, porque en ambos casos el dinero está en un banco. La diferencia es que la billetera no puede prestar la plata de sus usuarios, es decir, no pueden hacer intermediación financiera. Los bancos sí lo hacen, prestan fondos de la gente y corren riesgos con dinero de los depositantes”, indicó la cámara.

Los bancos rechazan que se puedan pagar salarios y jubilaciones en billeteras virtuales

La Cámara Argentina Fintech estimó que hay más de 40 millones de cuentas de billeteras virtuales con saldo, la mayoría con generación de rendimientos diarios frente a cuentas sueldo sin interés. “Si millones de argentinos ya eligen usar una billetera apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?”, se preguntaron.

“La verdadera libertad es elegir. Restringir esa elección no protege a nadie: solo preserva un privilegio para unos pocos que existe desde hace más de 30 años. Defender la libertad no debilita el sistema financiero: lo fortalece, lo moderniza y lo hace más justo”, señalaron.

El comunicado de los bancos

Los bancos de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba, privados de capital nacional), de la de Bancos de la Argentina (ABA, de capital extranjero) y Abappra (oficiales, públicos y privados) emitieron un comunicado para señalar que con ese cambio “no se observan beneficios -pero sí costos y riesgos- de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y seguridad de sueldos y jubilaciones”.

“En los últimos años representantes de billeteras virtuales vienen pidiendo que se les permita ofrecer el servicio de ‘cuentas sueldo’ y ‘jubilaciones’, pero sin estar regulados ni supervisados por el BCRA, ni ofrecer garantía sobre los fondos que reciban o se depositen en cuentas virtuales", denunciaron las entidades.

Hasta mediados la década de 1990, los salarios y jubilaciones se pagaban en moneda nacional en efectivo. Fue entonces, con la reforma del Estado de Carlos Menem, en un contexto de creciente bancarización y expansión de los medios electrónicos de pago, el BCRA promovió un cambio en la Ley de Contrato de Trabajo, para permitir que los sueldos y jubilaciones se paguen en cuentas bancarias a nombre de los beneficiarios.

FN/DCQ