Los bancos rechazan que se puedan pagar salarios y jubilaciones en billeteras virtuales

Los bancos manifestaron un rechazo contundente frente a la posibilidad de que las billeteras virtuales sean habilitadas para pagar salarios y jubilaciones, una propuesta incluida dentro de la reforma laboral.

En un comunicado conjunto, ADEBA, ABA y ABAPPRA remarcaron que el esquema actual —en el que los haberes se depositan únicamente en instituciones reguladas y supervisadas— constituye “una de las pocas políticas de Estado exitosas de las últimas décadas".

Las entidades subrayaron que el sistema financiero argentino “demostró su fortaleza aún durante las crisis que ha debido enfrentar nuestro país las ultimas tres décadas”. También remarcaron que “el nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito”.

Aseguraron también que "En los últimos años representantes de billeteras virtuales vienen pidiendo que se les permita ofrecer el servicio de “cuentas sueldo” y “jubilaciones”, pero sin estar regulados ni supervisados por el BCRA, ni ofrecer garantía sobre los fondos que reciban o se depositen en cuentas virtuales".

Y agregaron: "Si bien esto beneficiaría el negocio de las billeteras virtuales sería a costa de un mayor riesgo para los empleados y jubilados, contingencias para el Estado, afectación a la generación de crédito para empresas y personas y mayor riesgo sistémico".

Los bancos insistieron en que “en línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales, es conveniente que los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales se abonen dentro del sistema bancario formal”.

Al mismo tiempo, remarcaron que “no se observan beneficios -pero sí costos y riesgos- de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y seguridad de sueldos y jubilaciones”.

Por qué creen los bancos que las billeteras virtuales no son seguras

En el mismo comunicado, las entidades enumeraron una serie de fundamentos a favor del pago de salarios y jubilaciones en el sistema financiero formal y regulado:

"Solo las entidades financieras pueden ofrecer seguridad y garantía absoluta a los fondos recibidos por los asalariados. Las billeteras virtuales no pueden ofrecer ese nivel de seguridad, transparencia e integridad técnica. Los bancos están sujetos a regulación prudencial (local -BCRA- e internacional -Basilea-) y a la supervisión del BCRA, operan en el marco de la Red de Seguridad Financiera y aportan a un sistema de garantía de depósitos", afirman.

Según los bancos, "cuando los fondos o depósitos de las personas se pasan del sistema financiero a las billeteras virtuales, se reduce la capacidad de generar préstamos para la economía en su conjunto".

"Cuando los fondos son “intermediados” por las billeteras virtuales, dejan de ser de la gente y se transforman en fondos institucionales que -pese a ser depositados en el sistema bancario- ya no se pueden utilizar para financiar préstamos, porque adquieren el carácter de fondos institucionales, que por definición son volátiles", argumentan las entidades.

Finalmente, advirtieron que “dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”.