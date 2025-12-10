Las entidades bancarias podrían volver al negocio cripto: “La pregunta es si los bancos van a hacer una propuesta moderna”

El especialista en criptomonedas, Adam Dubove, en comunicación con Canal E, analizó el posible regreso de los bancos al negocio de los cripto activos y los desafíos regulatorios que este movimiento implicaría.

Adam Dubove recordó el precedente inmediato: “En el año 2022 hubo una ventana de 48-72 horas en las cuales Banco Galicia, Brubank y Ualá comenzaron a ofrecer a sus clientes la posibilidad de obtener exposición a Bitcoin, a monedas estables y una selección de criptomonedas”. Sin embargo, aquel impulso duró poco: “Una ventana que duró apenas 48 horas porque el Banco Central rápidamente lo prohibió”.

Cuál será la propuesta de los bancos

Hoy, explicó, vuelve a circular la posibilidad de que se habilite esta operatoria, pero la incógnita es si las entidades estarán a la altura del nuevo paradigma. “La pregunta es si los bancos van a hacer una propuesta moderna y a la altura de lo que necesita el sistema financiero argentino o si se van a quedar con simplemente permitirle a sus clientes exposición al precio de los distintos cripto activos”, planteó.

Dubove también se refirió a por qué fracasó aquella experiencia inicial: “Estábamos en un contexto muy grande de represión financiera, entonces el gobierno trataba de tapar todos los tubos donde podrían escaparse divisas”. A esto se sumaron advertencias oficiales: “Incluso varios descargos hizo la Comisión Nacional de Valores sobre el tema”.

La posibilidad de otorgar un crédito a través de las criptomonedas

Asimismo, reiteró que, más que permitir comprar y vender, la clave es que el sistema financiero incorpore funciones reales de utilidad en el mundo cripto. Por eso proyectó escenarios más avanzados: “Lo que hablo particularmente es, por ejemplo, la posibilidad de permitir el uso, en el caso de Bitcoin, particularmente como colateral de un préstamo”. Un modelo ya adoptado en otros sistemas, pero aún lejano para los bancos locales.

Con respecto a la potencial revolución en la operatoria crediticia, el entrevistado explicó que, “mi tenencia de Bitcoin pueda ser caucionable y podría ser una posibilidad”, especialmente si los préstamos se desembolsan en monedas estables: “Y que le puedan dar USDT cuando te asignen un préstamo hipotecario y que vos tengas USDT y no corras ningún tipo de riesgo en cuanto al tipo de cambio”.

Pero aclaró que el desafío es normativo y operativo: “La cuestión está en si los bancos van a permitirle a sus clientes disponer de esos activos o simplemente son un número en la pantalla, pero nunca pueden retirarlo efectivamente de la plataforma”.