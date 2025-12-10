Mariana Mei: “Es bastante imposible tratar todas las reformas antes del 30 de diciembre”

En diálogo con Canal E, Mariana Mei, periodista parlamentaria, explicó los desafíos que enfrenta el Congreso ante un temario extraordinario que incluye presupuesto, reforma laboral y cambios tributarios.

El recambio legislativo habilitó el ingreso de los proyectos impulsados por el Consejo de Mayo, pero el panorama parlamentario dista de ser simple. Según la periodista, la agenda de sesiones extraordinarias llega con un nivel de exigencia inusual. “Es un temario muy ambicioso, porque no son demasiados días: el plazo es hasta el 30 de diciembre”, advirtió.

Aunque el oficialismo busca avanzar rápidamente, uno de los datos más llamativos es que la reforma laboral todavía no ingresó al Congreso. Mei detalló que “no están conformadas las comisiones, y algunas son claves para estos proyectos”, especialmente Previsión y Trabajo, necesaria para el debate laboral, y Presupuesto, indispensable para tratar la ley de leyes. En ese contexto, el trabajo parlamentario arranca con un atraso estructural que condiciona los tiempos.

Un cronograma al límite del calendario

Las sesiones extraordinarias no se prorrogarán y finalizarán el 30 de diciembre. Por eso, el Ejecutivo puso como prioridad el Presupuesto 2026, que sería el primer proyecto en tratarse. Mei explicó que “posiblemente haya sesión en Diputados el miércoles que viene” y anticipó acuerdos políticos para asegurar su aprobación. Al mismo tiempo, gobernadores negocian fuera del Congreso avales para créditos internacionales y recursos para obra pública.

Sin embargo, la situación cambia al analizar otras reformas estructurales impulsadas por el oficialismo. “Es bastante imposible que en tan poco tiempo se trate la reforma tributaria, la reforma laboral y los puntos del Consejo de Mayo”, sostuvo la periodista. La falta de ingreso formal de los proyectos y la inexistencia de comisiones conformadas complican aún más la posibilidad de avanzar.

Freno a la reforma laboral y un debate que no cerraría este año

Consultada sobre la posibilidad de dictámenes antes de fin de año, Mei fue categórica: el presupuesto sí, el resto difícilmente. “El presupuesto sí va a ser aprobado; todos necesitan un presupuesto después de venir de una prórroga del 2023”, explicó.

Pero en materia laboral el escenario es distinto. La dirigente detalló que “hoy Unión por la Patria se reúne con su bloque y luego con la CGT: el tema será la reforma laboral”, pero aun con el buen resultado electoral del oficialismo, no alcanza en el Senado para aprobarla. A esto se suma que todavía no ingresó el proyecto, lo que requiere la firma del presidente, la conformación de comisiones y un proceso que no coincidiría con los tiempos requeridos para este año.

También está pendiente la adecuación de la Ley de Periglaciares y la llamada “inocencia fiscal”, iniciativas que —según Mei— no llegarían a debatirse en diciembre. “Es demasiado ambicioso para tratar todo esto en 20 días”, concluyó.

