En un contexto de desaceleración inflacionaria y recomposición parcial del salario real, la Guía Salarial Argentina 2025 de Adecco reveló que las empresas otorgaron aumentos promedio del 36% para el personal fuera de convenio, superando en casi 8 puntos porcentuales a la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

El informe puso de manifiesto un cambio en la lógica de ajustes, con revisiones más frecuentes, mayor peso del desempeño individual y un foco creciente en beneficios no salariales como herramienta de retención.

De esta manera, la Guía Salarial 2025 confirma que el mercado laboral argentino ingresó en una nueva etapa de ajustes más moderados pero frecuentes, con menor indexación al dólar y mayor peso de la inflación y el desempeño.

En este escenario, la compensación total —salario más beneficios— se consolida como la principal herramienta para atraer y retener talento, especialmente en los sectores estratégicos de la economía.

Ajustes salariales en 2025: subas por encima de la inflación

Según la Guía Salarial 2025, las compañías aplicaron incrementos escalonados a lo largo del año:

* Segundo trimestre 2025: ajuste promedio del 6%

* Tercer trimestre 2025: ajuste promedio del 5,05%

* Ajuste anual fuera de convenio: 36% promedio, con empresas que llegaron hasta 38,5%

De esta forma, los salarios fuera de convenio lograron ganarle a la inflación esperada, que el REM ubicó en torno al 28,2% para todo 2025.

Qué sectores estuvieron mejor pagos en 2025: liderazgo de Oil & Gas, Minería, IT y posiciones gerenciales

La guía confirma que los salarios más altos del mercado laboral argentino se concentraron en:

* Oil & Gas y Minería, con fuerte diferencial regional en Patagonia

* IT y Tecnología, impulsado por la demanda de perfiles digitales

* Gerencias y posiciones estratégicas, especialmente en grandes empresas

* Ingeniería, Producción y Operaciones, en sectores industriales y energéticos

Estas áreas combinan escasez de talento, alto nivel de especialización y mayor exposición a dólares o exportaciones, lo que presiona al alza las compensaciones.

Tabla salarial: cuánto se paga por puestos clave en Argentina

A modo de referencia, estos son algunos salarios brutos mensuales relevados por Adecco para empresas grandes, según región:

- Gerente de Operaciones – empresas grandes

* CABA/AMBA: entre $11,9 millones y $14,2 millones

* Patagonia: entre $13,3 millones y $16,5 millones

* Centro del país: entre $10,7 millones y $12,2 millones

- Gerente de Unidad de Negocios – empresas grandes

* CABA/AMBA: entre $11,1 millones y $14,3 millones

*Patagonia: hasta $15,9 millones

* NEA/NOA: hasta $11 millones

- Gerente de Recursos Humanos – empresas grandes

* CABA/AMBA: entre $8 millones y $9,6 millones

* Patagonia: hasta $12 millones

* Centro del país: hasta $8,8 millones

- Administrativo – empresas grandes

* CABA/AMBA: entre $1,6 millones y $3,2 millones

* Patagonia: hasta $3,6 millones

* NEA/NOA: hasta $2,5 millones

(Todos los valores corresponden a salario bruto mensual, sin aguinaldo, y surgen de la tabulación oficial de la Guía Salarial 2025)

Cómo ajustan hoy las empresas: menos dólar, más IPC y desempeño

El informe también refleja un cambio en los indicadores utilizados para definir aumentos salariales:

67% de las empresas usa el IPC como referencia principal 55% toma en cuenta las paritarias 36% incorpora el desempeño individual Solo 3% sigue al dólar, que perdió peso como variable salarial

Además, el 42,3% de las empresas revisa salarios de forma trimestral, lo que consolida un esquema de ajustes más dinámico y preventivo

Beneficios y compensación total: el salario ya no es todo

La Guía Salarial 2025 muestra que el 62% de las empresas paga conceptos adicionales al sueldo fijo, y que el 45% ofrece bonos. Entre los beneficios más valorados se destacan:

Medicina prepaga (OSDE y Swiss Medical, los planes más frecuentes) Esquemas híbridos de trabajo Bonos por desempeño Días libres adicionales y políticas de bienestar

La compensación total —y no solo el salario— se consolidó como la principal herramienta para retener talento en un mercado aún competitivo.

Perspectivas 2026: ajustes más moderados, pero frecuentes

Mirando hacia adelante, Adecco señaló en su informe que las empresas anticipan aumentos salariales de entre 16% y 20% para 2026, con revisiones trimestrales y fuerte dependencia de la evolución inflacionaria y cambiaria

