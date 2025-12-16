Un estudio realizado por la consultora Pulso Research muestra que las familias argentinas están llegando al fin de 2025 en una situación económica compleja. Casi dos de cada tres encuestados, el 62,8%, asegura que el ingreso salarial no cubre las necesidades esenciales del hogar, y el 61,8% dijo que debió resignar algún consumo durante el último mes. Las principales áreas de ajuste son alimentos, bebidas y las salidas de esparcimiento.

El informe Brújula Social – Diciembre 2025 relevó la percepción ciudadana sobre la suficiencia del ingreso para cubrir los gastos del hogar. El 27,50% de los encuestados afirma que su familia tiene grandes dificultades para afrontar los gastos cotidianos, y el 35,25% que manifestó tener dificultades de menor intensidad.

El porcentaje de ciudadanos que sí logra cubrir sus necesidades esenciales es de 33,7%. De este grupo, el 23,09% afirma que el salario "alcanza justo". Apenas el 10,62%, uno de cada diez argentinos, manifiesta que sus ingresos "alcanzan bien".

El porcentaje de gente que percibe que sus gastos superan a su salario está en aumento: en marzo pasado era la mitad de la población, hoy son dos tercios.

Impacto de la caída del ingreso en el consumo: qué rubros se recortan

La dificultad reportada por la mayoría de los ciudadanos para cubrir los gastos familiares tiene un efecto observable en los patrones de consumo. Solo uno de cada tres argentinos tiene la fortuna de no haber resignado consumos en el último mes.

El recorte de gastos se concentra principalmente en bienes esenciales y en actividades sociales. El consumo más afectado fue el de alimentos, comida y bebidas en general, que alcanza el 35,30% de las menciones. De manera específica, el 22,70% de los encuestados reportó haber recortado el consumo de carne.

El segundo rubro más impactado por la necesidad de recorte es el de las salidas: actividades como comer afuera, ir al teatro o al cine fueron resignadas por el 24,00% (casi uno de cada cuatro encuestados). La vestimenta y los accesorios se ubicaron en el cuarto lugar entre los recortes, con el 12,70% de las menciones.

Los ajustes en las finanzas del hogar también se extienden a compromisos mensuales. La resignación de gastos en servicios de telefonía móvil, Internet, televisión y suscripciones alcanzó el 8,00% de los recortes. Un porcentaje del 6,90% de las respuestas reportó la resignación de gastos relacionados con medicamentos, controles y servicios de salud.

Los rubros de esparcimiento, recreación, hobbies y deportes también sufrieron ajustes, representando el 6,90% de las respuestas de resignación. El 5,30% de los encuestados optó por modificar su estrategia de compra, dedicándose a buscar precios o marcas más baratas. Otros recortes menos frecuentes incluyen los viajes y las vacaciones (4,00%), el cambio de la forma de trasladarse (3,60%), y el cuidado del uso de servicios como luz, agua y gas (3,40%).

Aguinaldo para ponerse al día: 1 de cada 3 argentinos lo usará para saldar deudas

Solo el 31,8% de los consultados declaró no haber resignado consumos, y el 6,4% no sabe si realizó algún recorte en sus gastos.

El estudio Brújula Social – diciembre 2025, de Pulso Research, se realizó a través de un cuestionario cerrado y estructurado que incorporó preguntas abiertas, con una metodología online. La fecha de campo se extendió desde el 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025.

La cantidad de casos analizados ascendió a 2.000, e involucró a ciudadanos argentinos mayores de 16 años en condiciones de votar en el territorio nacional. El diseño de la muestra es no probabilístico y estratificado, con ajuste de cuotas según parámetros sociodemográficos y electorales. Presenta un error estadístico de +/- 3.5, con un intervalo de confianza del 95%.

MB/fl