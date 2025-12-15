Aguinaldo para ponerse al día: 1 de cada 3 argentinos lo usará para saldar deudas

El aguinaldo de diciembre de 2025 llega en un contexto de inflación en descenso y dólar relativamente estable, pero con salarios reales que aún no logran recomponerse, con lo cual se ha redefinido el destino que cada trabajador le daría al Sueldo Anual Complementario de diciembre. Así lo refleja un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, sobre 3.875 casos en todo el país, que muestra una clara transformación en los patrones de uso, pasando el foco del consumo hacia el ahorro y la supervivencia financiera.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 10.051.200 trabajadores asalariados registrados están alcanzados por el cobro del aguinaldo:

Sector privado: 6.204.300 personas Sector público: 3.406.000 personas Casas particulares: 440.900 personas

El dato más contundente del relevamiento que realizó la consultora de Damian Di Pace muestra un fuerte incremento del destino del aguinaldo al pago de deudas y gastos generales, que en conjunto suben 18 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2024.

En particular, el uso para cancelar deudas salta del 13% al 29%, convirtiéndose en el principal destino del ingreso extra de fin de año. El fenómeno da cuenta del mayor endeudamiento de los hogares y de la presión que siguen ejerciendo los gastos básicos.“El salto de 13% a 29% en pago de deudas es el dato más elocuente del relevamiento: el aguinaldo dejó de ser un ‘extra’ para convertirse en el parche que muchas familias de clase media usarán para cerrar el mes”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

El círculo rojo no está satisfecho con la idea de que “el Estado no va a intervenir para empujar el consumo”

En un escenario de salarios estabilizados pero todavía insuficientes, el aguinaldo funciona como un “salvavidas” financiero, especialmente para la clase media. Durante 2025, el 53% de los hogares recurrió a ahorros o endeudamiento para afrontar gastos corrientes, según encuestas previas del año.

Menos vacaciones e inversiones

El ajuste también se refleja en una menor predisposición al gasto en ocio y a las inversiones financieras. El uso del aguinaldo para vacaciones cae del 26% al 19%, mientras que la inversión en acciones retrocede del 23% al 19%.

La menor prioridad del turismo y del mercado bursátil refuerza la idea de un consumo más defensivo, condicionado por la incertidumbre y por la necesidad de recomponer balances familiares antes de pensar en disfrute o crecimiento patrimonial.

Dólares, plazo fijo y stockeo pierden atractivo

Otro cambio relevante es la reducción en la compra de dólares, que baja del 16% al 12%. A diferencia de otros años, el dólar deja de ser el principal refugio inmediato del aguinaldo, en un contexto de mayor estabilidad cambiaria.

Las opciones tradicionales de resguardo también pierden terreno:

Plazo fijo: baja de 3% a 2% Stockeo en supermercados: cae al 1% Billeteras digitales: se mantienen estables en 7%“Que el stockeo en supermercado caiga al 1% y el plazo fijo se quede en solo 2% es una señal clara de normalización. La gente ya no siente la necesidad de correr a acopiar ni de inmovilizar pesos a 30 días, porque las tasas reales son negativas y la inflación está más contenida”, señaló Di Pace.

Mejora macro, alivio micro incompleto

El relevamiento se da en un escenario de macroeconomía más ordenada, con inflación en desaceleración y un tipo de cambio contenido. Sin embargo, esa mejora aún no se refleja plenamente en el bolsillo.

Datos del INDEC muestran que durante 2025 el 37,4% de los hogares utilizó ahorros para gastos cotidianos, un nivel que duplica registros históricos de décadas anteriores. En ese marco, el aguinaldo de diciembre —que debe pagarse antes del 18— aparece más como una herramienta para equilibrar cuentas que para planificar a largo plazo.

La comparación interanual entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 confirma un reordenamiento de prioridades: menos consumo discrecional, menos inversión y más foco en cancelar deudas y cubrir necesidades básicas.“El aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación más conservadora y defensiva. Mientras la macro mejora, el salario real todavía no acompaña y las tarjetas de crédito siguen siendo el oxígeno de muchos hogares”, concluyó Di Pace.

En síntesis, el primer aguinaldo con inflación más controlada en años no se traduce en mayor gasto, sino en prudencia financiera, reflejando que la recuperación económica aún no llega de manera homogénea a los ingresos de los trabajadores.

lr/ff