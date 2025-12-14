La inflación acumulada desde que asumió Milei es del 249%

El dato del índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre el sendero de la inflación. El Indec informó que los precios subieron 2,5% en el anteúltimo mes del año, con lo que acumulan un 27,9% en lo que va del año y un 249% desde que asumió Javier Milei la presidencia.

El número no solo fue el peor registro desde abril, sino que implicó un punto porcentual por arriba del piso del 1,5% de junio e hilvanó seis meses consecutivos de aceleración. Además, registró una suba de la medición interanual por primera vez desde mayo de 2024.

Esto evidencia la dificultad con la que se encuentra el Gobierno de perforar de nuevo la barrera del 2% mensual. Las estimaciones indican que ese anhelo de Milei quedaría postergado para 2026.

“Es difícil que el nivel de inflación converja rápidamente a tasas por debajo del 1% en el corto plazo. Para los próximos meses proyectamos niveles de inflación todavía en la zona del 2%. Estimamos que 2026 cerrará con inflación del 20% anual medida a diciembre”, subrayó LCG.

“Dentro de la lógica monetarista del Gobierno, este aumento del índice de precios debe asociarse a una de las siguientes dos causas: o aumentó la oferta de dinero (el ancla monetaria no está siendo operativa) o cayó la demanda de dinero (es decir, la confianza en el peso y por ende en el plan económico se deteriora). Noviembre se enmarca en la victoria oficial de las elecciones legislativas, por lo cual acudir a este tipo de explicaciones resulta un tanto limitado. Desde una visión más amplia, la aceleración de la inflación podría asociarse a un plan económico que pierde credibilidad”, señaló Haroldo Montagú, de la consultora Vectorial.

Gestión libertaria. Desde que asumió Milei, la inflación acumula 249% de acuerdo a estimaciones del Instituto Argentina Grande (IAG). Los bienes subieron un 213%, mientras que los servicios incrementaron un 356% desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2025.

“Esto se vincula a la apertura comercial que facilita la importación de bienes como, por ejemplo, vestimenta, que subió apenas 147% desde el cambio de gestión, o bienes de equipamiento del hogar que subieron un 184%. Resulta más difícil sustituir los servicios, prepagas, luz, gas, agua con productos importados”, destacó el IAG.

En esa línea, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) mostró que, en lo que va de la gestión libertaria, siete rubros aumentaron su precio relativo, es decir, en comparación con el promedio general. Los alquileres y los servicios públicos fueron los componentes que más subieron en este sentido.

Eso se vio reflejado también en el análisis de ingreso disponible de los hogares, ese dinero que resulta luego de pagar los gastos fijos. Según cálculos de Empiria, quedó 3,8% abajo de los niveles previos a la llegada de Milei al Gobierno.