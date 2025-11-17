Luis Galli sobre el panorama del consumo: “Hoy el cliente y el consumidor es el que tiene el control del negocio”

El presidente de Newsan, Luis Galli, dialogó con Canal E y trazó un panorama sobre el estado del consumo en Argentina tras las elecciones y anticipó los factores que determinarán la dinámica del mercado en los próximos meses.

Luis Galli describió que el consumo “primero lo que fue hasta abril o mayo, que se venía recuperando muy bien, después a partir de mayo y en periodo preelectoral se empezó a caer”, algo que atribuye al aumento de la inestabilidad económica. Según precisó, “el tema del dólar y la suba de las tasas de interés” fueron elementos centrales en esa desaceleración que se extendió “hasta el 27 de octubre”.

Esperanza en el repunte del consumo tras el nuevo escenario político

Con el nuevo escenario político, sostuvo que podría abrirse un espacio para recomponer la actividad: “Esperemos que todo este nuevo panorama de confirmación y consolidación del panorama político permita que se pueda volver a recuperar”.

Uno de los puntos más relevantes es el cambio estructural en el funcionamiento del mercado. Galli remarcó que, a diferencia de años atrás, “hoy el cliente y el consumidor es el que tiene el control del negocio, define cuánto te compra, quién le compra y a qué precio te compra”.

La influencia del salario en el consumo

Para entender qué mueve hoy el consumo, planteó tres factores centrales como son el poder adquisitivo, que depende tanto de los aumentos salariales como de la baja de precios. La tasa de interés, fundamental porque “muchos de los productos no se compran por el precio final, sino por la posibilidad de pagar la cuota”. Y por último, las expectativas y el humor social, dado que “si hay buenas expectativas y la gente cree que le va a ir mejor, consume; si la gente siente que tiene un riesgo de perder el trabajo se retrae”.

El entrevistado insistió en que los grupos empresarios locales deben ser protagonistas: “Es muy importante el rol de los grupos argentinos dentro de este proceso y es un poco lo que estamos haciendo nosotros”.