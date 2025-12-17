Llenar el tanque del auto cuesta $100.000 y representa el 5,15% del sueldo mensual

Llenar el tanque de un vehículo promedio en Argentina actualmente tiene un valor aproximado de $99.407, lo que representa el 5,15% del salario bruto del sector privado. Este dato, que surge de un estudio realizado por el Instituto de Economía (INECO) de la UADE, refleja el precio más bajo de los últimos ocho años y marca la evolución del costo de la nafta en el país.

El estudio revela que el costo de llenar el tanque de nafta ha bajado considerablemente en comparación con años anteriores, tomando en cuenta precios en términos reales ajustados por inflación para poder comparar con la misma unidad de poder adquisitivo. Si bien sigue siendo un gasto importante para los hogares, hoy es más accesible que en gestiones pasadas.

El Gobierno aumentó el impuesto a los combustibles que impactará en el precio de las naftas

Durante la gestión actual, el costo promedio de llenar un tanque fue de $112.974, lo que representa una reducción del 7,8% respecto al promedio de la administración de Alberto Fernández, que alcanzó los $122.521.

Evolución del precio de la nafta

El análisis de los precios se realiza ajustando los valores por la inflación, lo que permite medir cómo se ha comportado el costo del combustible en términos de poder adquisitivo. En este sentido, en los últimos ocho años, el precio promedio real para llenar un tanque fue de $113.568.

En ese período, el precio alcanzó su punto más alto a comienzos del mandato de Javier Milei, con $204.168 para llenar un tanque. El valor más bajo se registró en mayo de 2025, cuando el costo bajó a $88.005, lo que muestra una gran volatilidad.

Este comportamiento errático del precio del combustible refleja un patrón de aumentos y congelamientos en distintos momentos, especialmente en fechas cercanas a los comicios, un fenómeno que también se observa en otras tarifas reguladas como la luz.

Horacio Marín de YPF aseguró que “va a haber una baja del 2% en la nafta” para esta semana

Sin embargo, a partir de mayo de 2025, el costo de llenar el tanque comenzó a disminuir, alcanzando su nivel más bajo de los últimos ocho años. Este cambio se interpreta como una mejora en términos reales en comparación con el histórico.

El impacto en el salario de los argentinos

Para evaluar cómo afecta este gasto en el presupuesto familiar, el estudio comparó el precio de llenar el tanque con el salario promedio del sector privado entre el 2017 y el 2025. Aproximadamente, los trabajadores debieron destinar un 5,44% de su salario mensual para cubrir el costo de la nafta, lo que equivale a $108.325 en términos del salario actual. El porcentaje máximo fue de 7,17% ($142.774) en octubre de 2018 y el mínimo de 4,80% ($95.581) en octubre de 2023.

"Tanto desde el enfoque real como desde el punto de vista del esfuerzo salarial necesario, el acceso a los combustibles es mayor durante la administración actual respecto de la anterior y se encuentra por debajo del promedio de los últimos ocho años", señala el reporte.

Por último, durante la administración actual, el esfuerzo salarial promedio fue de 5,15%, equivalente a $102.550 en términos del salario de diciembre de 2025. Este valor es 3,4% menor que el observado en la gestión anterior, lo que indica una mejora relativa en la accesibilidad del combustible para los trabajadores.

GZ