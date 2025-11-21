Los combustibles subieron hasta 10% en dos meses y ya duplican la inflación: cómo impacta el “micropricing” en Córdoba

Entre septiembre y noviembre, las estaciones de servicio de Córdoba registraron nuevos incrementos en los precios del combustible y el diésel, que ya superarían la inflación. Las subas se aplicaron en todas las petroleras, afectaron a la ciudad y al interior provincial, y se dieron sin anuncios públicos por parte de las compañías.

Fin de semana XXL en Córdoba: así funcionará el transporte, el estacionamiento y los servicios municipales

En ese período, un relevamiento de Telenoche determinó que los combustibles incrementaron sus valores entre 8,5% y 10,4% según la marca, mientras que el Índice de Precios al Consumidor avanzó 4,5%, lo que refleja una diferencia significativa entre la evolución del sector y la inflación general.

Cómo cambiaron los precios por petrolera

Entre septiembre y noviembre, las cuatro principales petroleras registraron subas por encima de la inflación, como lo expuso ElDoce. En Shell, los precios aumentaron un 8,5%, con incrementos que llevaron la nafta súper de $1556 a $1689 y la V-Power de $1862 a $1985, mientras que el diésel también mostró alzas en todas sus variantes.

YPF fue la que más ajustó en este período, con un 10,4% promedio: la súper pasó de $1460 a $1612 y la Infinia saltó de $1682 a $1836. Axion, por otro lado, marcó un incremento del 9,6%, con la súper escalando de $1483 a $1626 y la línea premium Quantum llegando a $1909.

Festival de Peñas 2026: fechas confirmadas y un regreso “más austero”, según anticipó el municipio

Por su parte, Puma aplicó un aumento del 9,4%, llevando la súper de $1449 a $1641 y su diésel Ion de $1699 a $1875. En contraste, el GNC fue el único que no registró cambios y se mantuvo estable en $630.

Un sistema que modifica los valores durante el día

Además de los ajustes mensuales, el micropricing es un nuevo método para ajustar los precios, según el momento: se trata de un mecanismo que actualiza los montos de los combustibles según la demanda de cada franja horaria y la oferta disponible en la zona.

Esta dinámica hace que los importes puedan variar múltiples veces en una misma jornada y genera diferencias importantes entre estaciones que operan bajo la misma bandera. Por lo tanto, dependiendo del horario, puede convenir más o menos cargar nafta. Diversas promociones con bancos, tarjetas, días, métodos de pago y clubes puede disminuir el porcentaje del gasto total.