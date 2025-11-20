Festival de Peñas 2026: fechas confirmadas y un regreso “más austero”, según anticipó el municipio

El verano 2026 ya tiene una fecha central en el calendario cordobés: el Festival Internacional de Peñas de Villa María volverá del 6 al 10 de febrero, en lo que será su 58° edición. Mientras se termina de definir la grilla, el municipio adelantó que la organización estará atravesada por la necesidad de ajustar costos y priorizar la sostenibilidad del evento.

“Tenemos que hacer un festival mucho más austero”, contó el intendente Eduardo Acastello en diálogo con After Office (FM 90.7). Explicó que el incremento de cachets y la cotización del dólar “obligan a revisar la estructura del festival” y a asegurar que las cuentas cierren en equilibrio. “Ya no podemos contratar los mismos números artísticos de antes”, señaló.

Noches temáticas y foco local

La programación mantendrá el esquema de noches temáticas, combinando artistas locales con números nacionales y, solo si el presupuesto lo permite, alguna figura internacional. El municipio busca preservar la identidad del festival sin comprometer recursos en un año marcado por la austeridad.

El corazón económico del festival

Más allá del Anfiteatro, el intendente destacó que gran parte del impacto económico del festival se juega en el Recorrido Peñero, que se extienden unas dos semanas sobre la costanera.

“Son 15 días que significan un ingreso muy importante para los emprendedores, los comerciantes, el sector gastronómico y turístico”, subrayó. Peñas, patios de comida, ferias y espectáculos callejeros generan un movimiento que trasciende la programación central.