Fin de semana XXL en Córdoba: así funcionará el transporte, el estacionamiento y los servicios municipales

La Municipalidad de Córdoba informó cómo funcionarán los principales servicios en la ciudad durante el fin de semana XXL, que se extenderá del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, con el objetivo de organizar el tránsito, la recolección y la atención al público ante el mayor movimiento previsto.

Servicios que modifican su funcionamiento

Durante el fin de semana, la ciudad tendrá un movimiento particular y uno de los cambios centrales será en el estacionamiento. Tanto el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal como el Estacionamiento Controlado no aplicarán cobro el viernes ni el lunes, lo que permitirá circular y dejar el auto sin cargo, siempre dentro de las zonas habilitadas.

Por su parte, para el viernes, el transporte urbano operará con frecuencia de día sábado y con refuerzos, mientras que el lunes lo hará como un domingo, con menos unidades en circulación. En tanto, sábado y domingo mantendrán el cronograma habitual, sin alteraciones.

Asimismo, las plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV) no abrirán en ningún momento del fin de semana extra largo. Sin atención presencial ni turnos disponibles, el servicio retomará su actividad recién el martes.

Y en cuanto a la administración municipal, el Palacio 6 de Julio, los CPC y el resto de las dependencias permanecerán completamente cerrados tanto el viernes como el lunes, sin atención al público ni actividad interna.Servicios que mantienen su funcionamiento habitual

Servicios que se mantienen

Por otro lado, la mayoría de los comercios del centro trabajará con horario habitual durante el fin de semana largo. En cambio, el lunes 24 varios locales no abrirán sus puertas. Los shoppings, por su parte, operarán con su cronograma regular y permanecerán abiertos.

Los espacios públicos también tendrán un funcionamiento particular: los cementerios San Jerónimo y San Vicente mantendrán el horario habitual, entre las 8 y las 18, para quienes necesiten realizar trámites o visitas familiares.

Mientras tanto, la recolección de residuos se sostendrá sin interrupciones y funcionará con normalidad a lo largo de las cuatro jornadas, un esquema que el municipio decidió mantener para evitar acumulación en los barrios, especialmente en un fin de semana de alta circulación de visitantes.