Córdoba se encamina a su mayor cosecha de trigo en la historia: producción, precios e impacto económico

Córdoba vive un momento histórico en su producción triguera. La provincia se encamina a cosechar 5,7 millones de toneladas, la cifra más alta registrada en su historia, con rendimientos promedio de 35 quintales por hectárea. Este desempeño marca un hito que consolida a la provincia como epicentro de la producción cerealera nacional.

En el departamento de Marcos Juárez se registraron 49,7 quintales por hectárea, mientras que en Unión alcanzaron 47,5 quintales por hectárea, según informó la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) en su relevamiento realizado entre el 8 y el 15 de septiembre. Estos valores duplican los rendimientos históricos y posicionan a ambos departamentos como líderes en productividad dentro de la provincia.

Crece la expectativa por la “mega campaña” de trigo: “Estamos en 24,5 millones de toneladas”

El avance de cosecha en Córdoba alcanza el 9%, según datos de este jueves de la Secretaría de Agricultura Nacional. A pesar de que falta mucho por recolectar, los primeros lotes cosechados revelan cifras que sorprenden incluso a técnicos con décadas de experiencia en el sector. El departamento Marcos Juárez registra una producción estimada de 829 mil toneladas y un rinde de 48 quintales por hectárea, según informó la BCCBA en una actualización de sus proyecciones.

Record histórico dentro de la provincia

La producción estimada para Córdoba representa un aumento del 64% en relación con la campaña anterior y un 124% más que en el período histórico, entre los ciclos agrícolas 2007/2008 y 2024/2025, de acuerdo con los registros de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

El desempeño histórico se explica por dos factores convergentes: el aumento de la superficie implantada y la mejora significativa de los rendimientos. La superficie implantada con trigo se ubicó 66% por encima del promedio provincial, conforme informó la BCCBA en su análisis de la campaña.

Tragedia en las Altas Cumbres: González ofreció $300 millones en 7 cuotas para evitar el juicio

Las condiciones climáticas fueron el elemento clave para que Córdoba alcanzara este desempeño histórico. Las lluvias abundantes y generalizadas en toda la provincia fueron claves para mantener la humedad en los perfiles y mejorar el estado general de los lotes, informó la Bolsa de Cereales de Córdoba.

El ciclo contó con precipitaciones oportunas en los momentos críticos del cultivo, especialmente durante el llenado de grano, cuando la demanda hídrica se torna fundamental. Este panorama hídrico positivo contrasta marcadamente con campañas previas donde los déficits limitaban los rendimientos. Los departamentos de Unión y Marcos Juárez resultaron especialmente

Impacto económico para la provincia

El volumen proyectado de 5,7 millones de toneladas genera una expectativa importante en materia de ingresos. Con un precio FAS de 183 dólares por tonelada, los ingresos totales para los productores cordobeses serían de 1.090 millones de dólares, según estimaciones de la BCCBA.

Córdoba representa una cuarta parte de la inversión agrícola nacional. Los productores locales sembrarán 9,6 millones de hectáreas, lo que equivale al 25% del total nacional, posicionando a la provincia como motor del sector agropecuario argentino.

Ordenaron el cese de fumigaciones con agroquímicos en Barrio Universitario de Horizonte III

El desempeño cordobés se inscribe en un escenario nacional sin precedentes. La Secretaría de Agricultura Nacional proyectó este jueves una cosecha de 24,7 millones de toneladas, la mayor de la historia, con coincidencia de estimaciones entre organismos públicos y privados.

Las tres provincias trigueras más importantes del país -Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba- registran simultáneamente sus mejores rendimientos históricos. Este sincronismo en el desempeño provincial representa un escenario inédito en el sector agrícola argentino y abre perspectivas económicas significativas para la región.