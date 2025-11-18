Ordenaron el cese de fumigaciones con agroquímicos en Barrio Universitario de Horizonte III

El Ministerio Público Fiscal ordenó el cese cautelar de fumigaciones con agroquímicos en las inmediaciones del Barrio Universitario de Horizonte III de la Ciudad de Córdoba.

“Posible riesgo ambiental”

La medida, dispuesta en el marco de una investigación penal en curso, “busca prevenir posibles afectaciones al ambiente y a la salud de los vecinos mientras se esclarecen los hechos”, informaron desde el MPF.

Así el fiscal de Instrucción de Distrito II Turno 3 Luis Micheli dispuso una medida cautelar precautoria “frente a un posible riesgo ambiental derivado de fumigaciones con agroquímicos en las inmediaciones del Barrio Universitario de Horizonte III de la ciudad de Córdoba”.

“La decisión se adopta en el marco de una investigación penal que se viene desarrollando a partir de denuncias vinculadas al uso de estos productos en campos linderos al barrio”, señaló el MPF.

“Cese de toda fumigación”

“En el contexto de dicha investigación, se ordenó el cese de toda fumigación con cualquier tipo de agroquímicos en una franja comprendida entre la línea de edificación del barrio y quinientos metros al interior del campo. La medida tiene carácter cautelar y precautorio a fin de evitar que el posible daño se agrave mientras avanzan las actuaciones y se reúne la información necesaria para evaluar las eventuales responsabilidades”, precisó el Ministerio Público Fiscal.

Fundamentación

“La orden se dicta en aplicación del principio precautorio y de la normativa ambiental nacional -provincial vigente, así como en el marco de las facultades previstas en el artículo 302 del Código Procesal Penal de la Provincia. Paralelamente, la Fiscalía continuará con la investigación penal para determinar las eventuales responsabilidades por la supuesta aplicación irregular de agroquímicos”, indicó un comunicado oficial.

Para que se cumpla la medida “se dispuso que el control y la fiscalización estén a cargo del Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia y de la Policía Ambiental, en el ámbito de sus respectivas competencias”.

“La investigación cuenta con la coadyuvancia de la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal de la Fiscalía General Adjunta, a cargo de Alejandro Pérez Moreno, que viene realizando aportes teóricos y prácticos desde el inicio de la investigación, con el objetivo de fortalecer el abordaje especializado de este tipo de casos”, concluye el documento oficial.