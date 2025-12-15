El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, declaró en una entrevista que en los próximos días habrá una variación en los precios de los combustibles: “esta semana, a nivel nacional, va a haber una baja del 2% en la nafta”.

“Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales” aclaró el empresario, para luego mencionar que el abaratamiento “no va a ser igual en todos lados”, pero que, en promedio, será del porcentaje indicado.

Al momento de hablar con respecto al gasoil, Marín dijo que “uno hay que subir y el uno hay que bajar”. Además, mencionó que, desde que comenzó su gestión en YPF a finales de 2023 se propuso hacer un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, que implica que el precio sube o baja en cuanto a “la oferta y la demanda” de combustibles.

Su opinión sobre la reforma laboral y el desarrollo de Vaca Muerta

El CEO de YPF opinó sobre el Proyecto de Modernización Laboral que presentó el Gobierno la semana pasada. Destacó que la posibilidad de avanzar con estos cambios es un debate que se viene dando desde hace muchos años y que “el mundo cambió tanto que necesitamos modernizarnos”.

Con respecto al impacto que atraviesa a YPF, mencionó que “en el sector energético necesitamos modernizarnos porque, para lograr los números que estamos logrando, YPF y todas las compañías tenemos que ser competitivas porque nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas”.

“Nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder exportar durante 20 años. Por eso es muy importante para nuestro sector, porque la productividad la tienen que definir las compañías", señaló Marín.

En esta misma línea, con respecto a Vaca Muerta, el empresario explicó que “al desarrollar un activo tan bueno, que es mejor que cualquiera yacimiento similar de los Estados Unidos, generamos esta riqueza y la sacamos del suelo. Ese es nuestro grano de arena para que la Argentina se desarrolle”, explicó.

Nuevas funciones en la app

La aplicación digital de YPF permitirá pagar más de 6000 servicios como, por ejemplo, luz, gas, agua, telefonía, expensas, impuestos, hacer recargas y mucho más usando Dinero en Cuenta.

YPF y ENI firmaron un acuerdo con el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC

Esta nueva funcionalidad fue desarrollada junto a tapi, una empresa de origen argentino, fundada por Tomás Mindlin, Kevin Litvin y Nicolás Andriano. A través de una solución creada especialmente para App YPF, las personas pueden operar sin salir del entorno original de la aplicación.

“En un país donde más del 90 % de la población accede a internet desde el celular y donde el smartphone se ha consolidado como el centro de la vida financiera, esta integración representa una mejora real en la experiencia de millones de usuarios”, señalaron en un comunicado.

El CBO y cofundador de tapi, Kevin Litvin, afirmó que “en tapi estamos ayudando a transformar el ecosistema de negocios de la región. Cada vez más empresas se están convirtiendo en hubs financieros. Esta alianza con YPF Digital demuestra cómo una marca líder de nuestro país puede ofrecer más valor en la movilidad a sus usuarios con una infraestructura ágil, segura y escalable”.

YPF, Vista, Shell y Equinor acuerdan la exportación de petróleo de Vaca Muerta a Chile

Por último, en el comunicado que emitieron se destacó que la movilidad, la energía y las finanzas se integran para ofrecer a las personas soluciones más simples y completas, con tecnología desarrollada en Latinoamérica para Latinoamérica.

