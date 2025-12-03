El Gobierno informó el nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que entra en vigencia desde noviembre del 2025 hasta agosto del 2026.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial en la Resolución 9/2025, publicada este miércoles y la decisión del aumento tomada de manera manera unilateral por el Ejecutivo Nacional en tanto el Consejo del Salario no logró consensuar un monto entre los representantes sindicales y empresariales.

Esta nueva disposición también se ocupó para modificar el cálculo de la prestación por desempleo, que pasará a calcularse en base a los valores vigentes del salario mínimo.

Cómo será la escala del Salario Mínimo, Vital y Móvil

Con el nuevo esquema se establecieron diez incrementos consecutivos del SMVM, uno por cada mes para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744, también se formalizó la escala para los trabajadores jornalizados —empleados que trabajan por hora—.

- Noviembre 2025: $328.400 mensual / $1.642 por hora

- Diciembre 2025: $334.800 mensual / $1.674 por hora

- Enero 2026: $341.000 mensual / $1.705 por hora

- Febrero 2026: $346.800 mensual / $1.734 por hora

- Marzo 2026: $352.400 mensual / $1.762 por hora

- Abril 2026: $357.800 mensual / $1.789 por hora

- Mayo 2026: $363.000 mensual / $1.815 por hora

- Junio 2026: $367.800 mensual / $1.839 por hora

- Julio 2026: $372.400 mensual / $1.862 por hora

- Agosto 2026: $376.600 mensual / $1.883 por hora

Cómo afectan las modificaciones al salario mínimo en el seguro de desempleo

La normativa también introduce cambios en el cálculo de la prestación por desempleo. A partir de ahora, el monto se determinará tomando el 75% de la mejor remuneración neta percibida por el trabajador en los seis meses previos a la desvinculación laboral. Además, se fijaron topes y pisos asociados directamente al SMVM vigente: el beneficio no podrá ser menor al 50% ni superar el 100% del salario mínimo.

Tras la oficialización de la resolución, la Secretaría de Trabajo deberá avanzar con los pasos administrativos finales para validar su aplicación. Los incrementos se activarán automáticamente en las fechas definidas, y los empleadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo y en regímenes especiales deberán implementar los ajustes salariales correspondientes a medida que avance el cronograma establecido.

Un debate sin acuerdo y una decisión final desde el Gobierno

Según se detalló en la Resolución, durante la reunión del Consejo del Salario, cuando llegó el momento de discutir el segundo punto del orden del día —el salario mínimo y las prestaciones por desempleo— se informó que no hubo consenso.

Tanto los representantes de los trabajadores como los del sector empleador presentaron sus propuestas, pero tras un largo intercambio de opiniones no lograron ponerse de acuerdo.

Frente a la falta de definición y para evitar que el salario mínimo quedara sin actualización, el Gobierno decidió tomar la determinación de manera directa. Además, se resolvió mantener el mecanismo actual para calcular la prestación por desempleo. Según el documento, la medida se tomó siguiendo lo establecido en la normativa vigente, que habilita esta intervención cuando las conversaciones del Consejo no llegan a un resultado.

