Guardias al límite en Córdoba: el 90% de los médicos ya sufre impacto en su salud por exceso de horas y bajos honorarios

Este miércoles 3 de diciembre, en el marco del Día del Médico, el Consejo de Médicos de la Provincia difundió la primera encuesta provincial sobre guardias, realizada entre el 18 de octubre y el 16 de noviembre, que expone una radiografía preocupante: el 85% de los médicos cordobeses asegura que sus ingresos por guardia no acompañan la inflación, y el 84% tuvo que sumar horas extra para sostener su nivel de vida.

El trabajo relevó a 822 profesionales en toda la provincia mediante un cuestionario digital. Un testimonio incluido en la encuesta sintetiza la tensión del sistema: “No es solo el trabajo en guardia. Yo estoy por las mañanas en el hospital y se trabaja muchísimo, cumplimos varios roles al mismo tiempo. A eso sumamos las guardias de la parte privada”.

Como una situación que no solo amenaza la claidad de vida, sino también las posibilidades de expansión económica y personal, agregó: "Últimamente casi no me alcanza esto para vivir y son muchos años de estudio. Tengo 21 años de médica, dos especialidades. Amo la medicina, pero estoy pensando y viendo si puedo emprender otra cosa porque realmente no me alcanza".

Cuánto se paga hoy una guardia en Córdoba

La encuesta, difundida por La Voz del Interior, muestra una dispersión marcada en los valores:

- 22% cobra menos de $10.000 la hora .

cobra menos de . - La mediana ronda los $11.000 .

. - Solo 5% supera los $16.700 , el mínimo sugerido por la entidad.

supera los , el mínimo sugerido por la entidad. - El 95% de los encuestados está por debajo del honorario ético recomendado por el Consejo, hoy fijado en $16.000 la hora.

Capital vs. interior: las diferencias que no se ven en la superficie

Las brechas también se profundizan según el lugar y la formación. En la Capital, el 56% de los médicos de guardia cobra menos de $12.000 por hora, pero en el interior la situación es aún más crítica: el porcentaje trepa al 66%.

Cuando se mira la formación profesional, el cuadro se vuelve más áspero: el 88% de los médicos sin especialidad en Córdoba Capital gana menos de $12.000 la hora, mientras que en el interior esa cifra alcanza al 70%. La disparidad territorial y formativa revela un sistema que paga poco —y paga peor— a quienes están en los eslabones más frágiles.

Violencia, falta de descanso y condiciones indignas

El informe también expone un dato alarmante: el 93% de los médicos sufrió momentos de violencia durante sus guardias, una señal inequívoca de la creciente tensión que atraviesa los entornos sanitarios.

A esto se suma la precariedad de las condiciones básicas de descanso: comidas insuficientes o de mala calidad, camas deterioradas y salas con temperaturas inadecuadas, un combo que vuelve aún más extenuante una jornada que, en muchos casos, ya arranca con horas acumuladas de trabajo previo.

El costo escondido del sistema de guardias

El impacto trasciende lo salarial: el relevamiento muestra que 9 de cada 10 médicos ya siente consecuencias en su salud física o emocional por la cantidad de horas que acumula en guardias. La sobrecarga también altera proyectos personales: 1 de cada 2 debió postergar decisiones de maternidad o paternidad por la imposibilidad de compatibilizar el trabajo con la vida familiar.

Además, el 46% se desempeña bajo modalidades sin licencias pagas, sin espacios adecuados de lactancia y sin opciones de trabajo flexible, un esquema que profundiza el desgaste y evidencia las condiciones precarias en las que funciona gran parte del sistema de guardias en la provincia.