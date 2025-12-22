Farmacéuticos cerró paritarias y llevó el sueldo base a 2,2 millones de pesos en marzo 2026

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) y los representantes de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), acordaron el incremento salarial escalonado hasta marzo del 2026, que beneficiara a los trabajadores que estén bajo el convenio colectivo de trabajo 707/15. Por la mejora, el sueldo básico para la actividad llegará a 2,2 millones de pesos en el tercer mes del 2026, a lo que se le sumará los adicionales de convenio, como Competencias, Gestión y Permanencia, que implican un 30%.

El titular del SAFyB, Marcelo Peretta, expresó su preocupación "por el cierre de empresas, los despidos y suspensiones y la situación que vive gran parte de la población que no puede comprar los medicamentos", haciendo hincapié "en los jubilados, que son los más afectados".

A quiénes beneficiará el aumento de sueldo del gremio de farmacéuticos

El acuerdo entre la cámara y el gremio se llevó a cabo bajo el arbitraje del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien homologó el acuerdo.

Cabe recordar que el convenio colectivo 707/15 es el único aplicable a todo farmacéutico, bioquímico y/o licenciado en química, que se desempeñe en toda farmacia privada, farmacia de hospital, clínica, sanatorio o centro de salud, droguería, distribuidora, asociación profesional, laboratorio de análisis clínicos, industria farmacéutica, empresa de tecnología médica, empresa de suplementos dietarios, vacunatorio o establecimiento comprendido en las Res. M.E.C. y T. 565/04 y 566/04, cualquiera sea su razón social o jurídica".

SAFyB y la COFA, un acuerdo en medio de conflictos

La negociación entre el Sindicato que representa los intereses de los empleados y profesionales y la cámara que agrupa a los empresarios, se dio en un marco de tensiones.

Hace unos pocos días, el Sindicato de los farmacéuticos y bioquímicos salió al cruce de la Confederación por la decisión de pagar aportes y seguros a trabajadores del Colegio Bonaerense.

Desde el gremio criticaron la decisión tomada por Alejandra Gómez, la reciente electa presidenta de COFA, a quien criticaron señalando que “ya mostró su hilacha y antipatía hacia los profesionales dependientes”, agregaron además que “su pelea personal deja desprotegidos a los farmacéuticos y bioquímicos en relación de dependencia”

Advirtieron que "esta medida se tomó a pesar de haber perdido un juicio millonario que pagó con el dinero de los colegiados, y resolvió pisar —hasta nuevo aviso— la paritaria del convenio colectivo CCT 707 (que se negoció ahora) que COFA tiene suscripto —desde hace diez años— con nuestro sindicato".

Por último, el sindicato advirtió que incumplir los convenios laborales "causará más conflicto y gasto que deberá afrontarse con el dinero de los colegiados y colegios adheridos".

