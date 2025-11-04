El gasto farmacéutico es inversamente proporcional a la calidad del sistema de salud

En el 2025 el gasto farmacéutico en Argentina ha continuado con un crecimiento interanual en facturación, con una suba del (54%) en el segundo trimestre de 2025 según el INDEC. En contraste, las ventas en unidades muestran una tendencia interanual decreciente; en junio (-1,03%), frente a un valor facturado con crecimiento del +25,93% para el mismo mes.

Esto supera con creces la inflación interanual registrada, lo que lleva a una sola conclusión: menos unidades vendidas, pero mucho más caras.

Realidades sobre el mercado de medicamentos

Veamos dos ejemplos de precios de medicamentos muy vendidos en Argentina:

• Rosuvastatina: Fecofar $17.269 y Richmond $26.584 (un 58 % más caro). Esto equivale a €15,97, pero en España el Crestor original se vende a € 9,85, es decir que las copias en Argentina se venden un 62 % más caras que el medicamento original en España.

• Levotiroxina: Fabra $24.432 y Elea $31.166 (un 28 % más caro). Esto equivale a €.18,72 pero en España el mismo medicamento (Leo 100mcg X 50) cuesta alrededor de €2.44 es decir una diferencia demencial de 767%.

Resultará evidente para el lector que es imposible intentar explicar con algún grado de razonabilidad, la incidencia real de este “costo argentino” en el sector farmacéutico.

Gasto farmacéutico en seguros médicos

Una actualización de costos de seguros médicos a junio del 2025, nos aporta algunos datos adicionales que reafirman estas circunstancias:

• El gasto farmacéutico representaría un 43 % del costo de brindar un seguro que cubra el programa médico obligatorio (PMO).

• Dentro de esta elevada incidencia, un 54 % corresponde a los medicamentos denominados de “alto costo” para enfermedades de baja incidencia.

• Los medicamentos de atención ambulatoria (compras en farmacias) representarían un 19,3 % y los tratamientos de diabetes un 14,9 %.

• Los altamente efectivos planes de inmunización representan solo un 6,1 % de este gasto y finalmente, los medicamentos en internación un 4,9%.

Careciendo de las indispensables, pero intencionalmente ausentes matrices internacionales de Cuentas Nacionales en Salud (CNS), podríamos estimar entonces que, en Argentina con un Sistema de Salud totalmente fragmentado y con dificultades de acceso y precios exorbitantes, el total del gasto en medicamentos debe hoy rondar cercanamente al 25 % del gasto total en Salud.

Se debe reconocer que esta gestión, es la primera que ha puesto online la lista completa de precios de todos los medicamentos"

Los últimos datos del Gasto total en Salud y del del gasto farmacéutico como % del Gasto total en Salud, para países miembros o asociados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), muestran - excluyendo medicamentos en internación- indicadores de interesante observación:

Gasto total en Salud como % del PIB y % de este gasto en medicamentos

• Grecia: Gasto en Salud 8,5 % del PIB; 27% de esto en medicamentos.

• México: Gasto en Salud 5,72 % del PIB, 23% de esto en medicamentos.

• Brasil: Gasto en Salud 9,7 % del PIB, 18,5% de esto en medicamentos.

• Italia: Gasto en Salud 9,03 % del PIB,16,9% de esto en medicamentos.

• Japón: Gasto en Salud 11,42 % del PIB, 16,5% de esto en medicamentos.

• Alemania: Gasto en Salud 12,6 % del PIB, 14,1%. de esto en medicamentos.

• España: Gasto en Salud 9,74 % del PIB, 15,4% de esto en medicamentos.

• Francia: Gasto en Salud 11,9 % del PIB, 12,6% de esto en medicamentos.

• Estados Unidos: Gasto en Salud 17,6 % del PIB, 11,7% de esto en medicamentos.

• Holanda Gasto en Salud: 10,10 % del PIB, 6,6% de esto en medicamentos.

• Dinamarca Gasto en Salud: 9,48 % del PIB, 6,2% de esto en medicamentos.

Con excepción de Grecia, país con fuertes subsidios a la provisión gratuita de medicamentos, estos números nos indicarían que el gasto en medicamentos podría ser inversamente proporcional al desarrollo y calidad del Sistema de Salud analizado.

En un país con un muy buen Sistema de Salud y excelentes indicadores como Dinamarca, el gasto en medicamentos es solo de 6,2 % del Gasto en Salud. Gastan un total de 9,48% del PBI en Salud (más o menos como Argentina), la expectativa de vida al nacer es de 81,2 años (76,06 años en Argentina), con solo 3,67 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos (que en Argentina es de 41 por 100.000).

El Sistema de Salud de Dinamarca es un sistema con cobertura universal, que proporciona atención médica financiada con impuestos a todos los residentes. Está organizado con atención primaria (APS) y médicos de cabecera. Los gastos de bolsillo para ciertos servicios, como medicamentos recetados para pacientes ambulatorios y atención dental, pueden ser cubiertos además por un seguro privado voluntario, cuyos gastos están incluidos en el indicador de gasto total.

Trampa en farmacias argentinas

Con la implementación de la receta electrónica, se está consolidando una alteración a la Ley 25.649, ya que la receta debe indicar el nombre genérico del medicamento y el médico puede sugerir un nombre o marca comercial del medicamento (pero no imponerlo).

En la farmacia se debería informar al consumidor, sobre los medicamentos que tengan igual principio activo y presentación de lo recetado, así como también los precios de esos productos. Si otra marca de un medicamento tiene las mismas características que indicó el profesional, el farmacéutico tiene según esa norma la obligación de cambiarlo.

El sistema de receta electrónica debería además brindarle al profesional prescribiente, información sobre el cambio de marca que se haya hecho en la farmacia.

En muchas farmacias importantes esto no se está cumpliendo, algunas culpan al sistema de aprobación de las prepagas, otras a la receta electrónica o a su propio sistema de ventas, aunque parecería que por las impresionantes diferencias de precios observables que hemos señalado, se trataría de una manera burda de alterar la Ley vigente manteniendo la tradición de “costumbres poco legítimas”.

Se debe reconocer que esta gestión, es la primera que ha puesto online la lista completa de precios de todos los medicamentos; los consumidores pueden revisar los diferentes precios de cada marca, exigiendo en caso de así desearlo, el cambio por el que le resulte más económico. Además en caso que las farmacias no cumplan con esta norma, se debería efectuar la denuncia.

