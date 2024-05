Mariano Recalde: "Cuanto más se conoce el contenido de la Ley Bases, menos chance de aprobarse tiene"

Mariano Recalde asegura que el tratamiento de la Ley Bases fue "irregular, confuso y oscuro" producto de la ley "no genera orgullo ni la posibilidad de exhibirla ante la gente”. Además, se mostró en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas e insistió en que la empresa debe responder a las necesidades de las distintas localidades y no a una idea comercial. “El avión transporta empresarios, turistas, inversiones, profesores, artistas, hace que se mueva un pueblo” afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Recalde es senador Nacional de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria, electo en 2019; presidente del PJ Porteño desde 2021 y consejero de la Magistratura. Previamente fue legislador porteño, presidente de Aerolíneas Argentinas y candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo recibe el acompañamiento que le dieron los bloques dialoguistas a la Ley Bases?

Hay que ver qué es lo que se firmó, si la firma es para los dictamen de mayoría, que incluso tampoco conocemos sus textos, o si hay un dictamen de minoría. Es un tratamiento irregular, confuso y oscuro, producto de una ley que no genera orgullo ni la posibilidad de exhibirla ante la gente.

No sabemos cómo va a seguir esto. Dicen que se podría tratar la semana que viene, pero que hayan conseguido un dictamen no quiere decir que tengan los votos para aprobarla, mucho menos para aprobarla tal cual vino, es decir, de una forma muy parecida a como se aprobó en Diputados.

Si hay algo que logramos durante esta semana fue evitar el tratamiento express y a libro cerrado de una ley extensa, compleja, y profunda que realmente requiere de mucho análisis. Cuando más se conoce el contenido de la ley y los efectos que va a tener en la gente, más rechazo genera.

El Senador Lousetau advirtió que va a presentar un dictamen propio. ¿Qué hará el peronismo?

Venismo señalando que estamos en contra de la ley en todos los aspectos. Más allá de las buenas intenciones de quienes quieren limar algunas puntas astillosas o mejorarla y tratar de corregir consecuencias nocivas para el futuro del país, entendemos que la concepción de esta ley va en contra de nuestras convicciones, nuestro modelo de país y nuestra forma de ver las cosas.

¿Cuál es su posición respecto al aumento de sueldo para senadores?

Nuestra posición la presentamos por escrito. Queremos discutir un régimen salarial de los tres poderes del Estado. No puede ser que un juez cobre 15 millones de pesos, tampoco sabemos cuánto cobra un funcionario del Poder Ejecutivo. Todo está mal regulado y diseñado, hay que discutirlo sin prejuicios del consignismo político de turno. El Gobierno ha ido marcha y contramarcha. Se aumentaron los sueldos, luego lo retrotrajeron y los volvieron a aumentar. El Gobierno dice una cosa y hace otra.

¿El Legislativo tiene facultades para determinar los sueldos del Ejecutivo y el Judicial?

La Constitución dice que una ley determina los sueldos de la Corte y de los tribunales inferiores. Lo mismo sucede con el ejecutivo. Nosotros presentamos un proyecto de ley y estamos esperando que se trate. El proyecto habla de un salario similar para los tres poderes del Estado que no superen nunca los 20 salarios mínimo vital y móvil. Algunos senadores proponen un porcentaje distinto, pero nos interesa poder discutirlo, fijarlo y que después no sea un tema de debate. A la sociedad le interesa qué va a pasar con sus derechos laborales, su jubilación, las tarifas de luz y gas, qué va a pasar con las empresas del Estado y algunos medios de comunicación.

¿Qué análisis hace de las críticas que recibe la Cámpora por los desacuerdos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires?

Se hace una novela de situaciones menores. No creo que sea un tema serio, más allá del ruido que se genera. Hay un nivel de coincidencias muy grande que no tiene sentido buscar disidencias. No se rompió el bloque, como pasó con el PRO, no se expulsó a ningún funcionario acusado de investigar a un compañero como pasó en el Poder Ejecutivo esta semana. Quieren generar divisiones donde no las hay.

¿Cómo analiza la posibilidad de que el Gobierno no privatice Aerolíneas Argentinas y la entregue a los trabajadores?

Creo que es una manera de querer cerrarla. Una empresa como Aerolíneas Argentinas está pensada para cumplir un rol social en todo el país y requiere asistencia del Estado. Más allá de que por momentos las condiciones del mercado ayudan, el año pasado se ganaron 33 millones de dólares, hay ciclos, como en la pandemia o en distintas crisis, las empresas aéreas requieren una asistencia.

Entregarlas a los trabajadores es una forma de privatizarla y con grandes chances de que no funcione o que los propios trabajadores tengan que pensarla en términos comerciales y dejar de volar a provincias que no dan ganancias. Argentina es un país muy grande y las distancias que tiene y la poca densidad de población hacen que el negocio de la aviación sea rentable sólo en destinos.

Esto es una discusión constante en el Senado, muchos radicales y otros partidos ajenos al peronismo están en contra de la privatización porque ya vivieron lo que fue tener empresas privadas. Lo mismo con los ferrocarriles. Cuando deja de pasar el ferrocarril por un pueblo, el pueblo muere. El avión transporta empresarios, turistas, inversiones, profesores, artistas. Hace que se mueva un pueblo.

¿Por qué en Brasil, con la misma densidad poblacional, pudo haber aerolíneas privadas sin la necesidad de una aerolínea de bandera?

Brasil se quedó con muchas ciudades sin conexión aérea. Además, es un país que está ubicado geográficamente en un lugar mucho más estratégico que el nuestro que está más cerca de los polos. En nuestro sistema comercial hay empresas privadas. No es que nosotros tengamos la visión de una empresa única y sin privadas. Hay varias empresas que hoy operan en la Argentina, crecieron durante los cuatro años del gobierno anterior en cuanto a la cantidad de aviones, de pasajeros y vuelan a una serie de destinos, pero no a todos.

Hay destinos donde sólo vuela Aerolíneas Argentinas. Ellos no van porque no les conviene. También hay rutas que a Aerolíneas no le conviene, ayer el ministerio del Interior informaba que ahora no se está volando porque ahora se prioriza el criterio comercial y no el de desarrollo. Por ejemplo, el vuelo San Pablo-Salta-Salta-Bariloche transportaba turistas extranjeros que vienen a consumir a Argentina. A la empresa no le convenía, pero las ciudades lo celebraban.

Fernando Meaños: El proyecto de la Ley Bases elimina las multas que se aplican a los empleadores por tener trabajadores en negro. Más allá de que esto es una desprotección para el trabajador, muchas Pymes aseguran que un juicio de ese estilo puede generar una quiebra. ¿Qué equilibrio se puede encontrar?

Primero hay que destacar que se eliminan las multas después de un capítulo que habla de la promoción del empleo registrado. Es algo contradictorio, parece que es lo mismo contratar en negro que de manera regular. Por otro lado, se ha instalado como mito que las pymes se funden si afrontan estas multas, pero no es cierto. Estas multas requieren que el trabajador intime y avise a la AFIP antes de que lo despidan, es muy raro que un trabajador haga eso.

Se pueden discutir esas multas, las puso el menemismo en los 90 a la par de que establecía los contratos basura que no tenían aportes o derecho a indemnización. Después se agregaron otras multas durante el gobierno de De la Rúa para el caso de que el trabajador no pueda cobrar las anteriores porque no llegó a intimar. Se puede mejorar la reacción de estas multas para que se apliquen en cualquier caso, hay abogados que buscan que las multas se apliquen en situaciones que no corresponden. Más allá de eso, el empresario que cumple y registra no tiene ningún problema y el que no registra tiene que tener una sanción. No puede ser lo mismo cumplir que no cumplir.

¿No tendría que haber una diferencia entre el supermercado que tiene 300 empleados y el almacén que tiene 3?

Tiene que haber diferencias, pero no en el derecho de los trabajadores. Un trabajador no tiene que tener menos derechos por tener menos compañeros de trabajo. La reducción de los derechos laborales nunca trajo mayor empleo, ese es otro mito instalado. No pasó durante los '90. Tampoco sucedió esa lógica durante el kirchnerismo porque aumentaron los derechos laborales y también aumentó el empleo.

Alejandro Gomel: Hay algunas voces que critican a La Cámpora. Matías Kulfas, por ejemplo, aseguró que el Cuervo Larroque fue "un sicario de Máximo Kirchner para pegarle a Alberto Fernández". ¿Hubo un error en criticar tan fuerte al Gobierno?

No creo que se le haya pegado tan fuerte al Gobierno, ni que sea un error señalar diferencias sobre algunas políticas o algunas faltas de políticas en ciertos temas. Simplemente fue eso, mostrar las diferencias y acompañar siempre. Trabajamos para que las cosas salieran bien. La diferencia más grande fue por la negociación con el FMI que no se resolvió de la mejor manera, pero hubo otras situaciones, como el manejo de la pandemia, que fueron abordadas de forma impecable.

¿No hay un nexo entre esas internas a cielo abierto, el desgaste y la aparcición de Javier Milei?

Creo que tuvo mucho más que ver con el fracaso económico del Gobierno que estuvo condicionado por la deuda externa y la negociación con el Fondo Monetario Internacional. No haber podido mejorar los ingresos de la gente fue más determinante. El macrismo salió tercero, la gente quería cambiar porque no estaba satisfecha con el Gobierno y apareció una tercera opción que va a ser un fiasco que vuelve a proponer lo mismo que el macrismo pero más rápido.

Hay quienes ven un desgaste desde cierto sector de La Cámpora hacia Axel Kicillof.

Para nada, hay un total apoyo para la figura de Axel. Tengo una amistad inquebrantable. Es el gobernador que elegimos y elegimos. estamos trabajando encolumnados y apoyando la tarea espectacular que está haciendo. Es el mejor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires.

