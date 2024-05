Mónica Frade: "La discusión de la Ley Bases va a llevar unos meses más"

Mónica Frade estima que Javier Milei ya cuenta con los votos para que Ariel Lijo, a quien considera "carente de integridad moral", asuma como juez en la Corte Suprema de Justicia. "Si Lijo llega es la consagración del pacto de impunidad", afirmó la diputada en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mónica Frade es Diputada Nacional de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires, electa en 2019 y reelecta en 2023. Fue fundadora y coordinadora de la Casa de Derechos Humanos de Quilmes.

¿La posición de la Coalición Cívica, en esta etapa, es más simbólica y declamatoria por no tener senadores?

Efectivamente, pero nosotros estamos acostumbrados a ser minoría. Esto no significa que no sea responsabilidad nuestra ocuparnos de las cosas importantes de este país. Para nosotros, quiénes integran la Corte Suprema es algo que tiene relevancia por sobre todas las cosas. Seguimos con la campaña aunque se diga que los votos están para la aprobación de Ariel Lijo.

Seguramente los votos estén, pero denunciaremos y seguiremos denunciando las componendas políticas que han llevado a que se acuerde para que Lijo sea juez de la Corte. Habrá un antes y un después, lo que viene es impredecible, la Corte tiene un rol fundamental en las instituciones de este país y vamos a hacer responsables todas las veces que sea necesario, con nombre y apellido, a todos los senadores que hayan encubierto a una persona sin entidad moral para ocupar el juzgado que ocupa y, mucho menos, para ser miembro de la Corte Suprema.

¿Cree que los senadores del peronismo van a votar a favor?

Hay versiones, especulaciones, operaciones políticas de todo tipo. Nosotros no estamos en ese corredor, por lo que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Pero entendemos que, si el Presidente de la Nación envió el pliego, es porque debe tener todo acordado. Esto no significa que resulte bien, pero pareciera que Lijo va a ser juez de la Corte.

Tenemos que seguir insistiendo mucho, seguir alertando cuál es el rol que Lijo va a cumplir en la Corte Suprema. Si Lijo llega es la consagración del pacto de impunidad. Es el juez federal que ha cubierto casos de corrupción a distintos sectores. Esta es la modalidad de muchos jueces del país, le ponen una soga en el cuello y van tirando según sus intereses. Las causas las demoran, especulan, y así llegamos hasta donde llegamos.

¿Cuál es su apreciación de lo que está sucediendo en el conjunto de la oposición?

Con Juntos por el Cambio hemos perdido la elección por el conventillo del PRO. Se suponía que iban a aprender del resultado electoral, pero parece que no porque la historia sigue. Javier Milei ha logrado atomizar aún más a la clase política que ya estaba atomizada y atormentada, esto se ve claramente en las cámaras, en cada partido político hay una total atomización.

Con el correr de los meses, se va a dar una nueva reconfiguración de la política, espero que así suceda porque necesitamos tener partidos opositores fuertes que ejerzan el rol controlador para el cual han sido votados. No me animaría a decir cómo va a ser el año que viene, pero el escenario de hoy es deplorable. Elisa Carrió anunció que va a ser candidata. Nosotros no tenemos problemas en sacar pocos votos, es la historia de la Coalición Cívica. Muchas veces damos testimonio, sobre todo en momentos como estos que son de mucha confusión por un gobierno que desestabiliza todo.

Claudio Mardones: ¿Cómo fue que Diputados dejó pasar algunos temas de la Ley Bases que se están transformando en un problema en el Senado para el oficialismo?

La Cámara de Diputados dejó pasar a todos los elefantes que pasaban por delante. La sesión fue escandalosa y triste.

La ley va a volver, muchas de las cosas que señalaron algunos senadores también fueron señaladas por nosotros en Diputados y fueron las razones por las cuales no votamos. Habrá que ver cómo es el voto de quienes votaron a libro cerrado originalmente.

Tendrán que explicar por qué votaron a libro cerrado una ley que, si ahora vuelve con modificaciones, también van a votar. Nosotros fuimos claros en cuanto a que no íbamos a votar blanqueo, moratoria y RIGI. Para nosotros, ese combo en particular, más allá de otras cosas, es la apertura de plata negra y narcotráfico.

Coincido con algunas de las modificaciones que he escuchado y las aprobaría, pero todavía es un camino largo, empezó en diciembre, todavía estamos dando vueltas y creo que se va a extender unos meses más.

