Roberto Cachanosky: "Tarde o temprano va a haber un rebote inflacionario"

El director del sitio Economía para Todos, Roberto Cachanosky, explicó las contradicciones que enfrenta el Gobierno en materia de control cambiario. "Mientras exista cepo y control cambiario, no van a ingresar capitales", alertó, aunque también afirmó que "si se levanta el cepo se perderá el superávit fiscal". Por otro lado, señaló que hay un "alto grado de improvisación" en el plan económico del Gobierno. "El Presidente vive viajando y sacándose selfies, y esto no genera ingreso de capitales", criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Roberto Cachanosky es economista, consultor, editor del informe económico semanal y director del sitio Economía para Todos. Además, es columnista de diferentes medios, autor de libros como Economía para Todos, El síndrome argentino y Por qué fracasó la economía.

En un artículo reciente usted publicó que el modelo es dependiente del cepo y del Impuesto PAIS. ¿Podría desarrollar ese nudo gordiano que tiene el Gobierno en su política cambiaria?

La situación es la siguiente. Me tomé el trabajo de revisar todos los números fiscales del primer cuatrimestre, analizando qué hubiese pasado si, en lugar de subir el impuesto PAIS del 7,5% al 17,5%%, lo hubieran mantenido en 7,5%. No estoy diciendo que lo hubieran eliminado, solo que no lo hubieran subido. ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido déficit fiscal en esos cuatro meses, directamente. Es decir, el Gobierno depende del cepo para lograr el superávit fiscal. El impuesto PAIS se ha convertido en el tercer impuesto más importante para el Tesoro.

Hace poco, el Presidente mencionó que iba a eliminar el impuesto PAIS y los derechos de exportación. Esto representa el 25% de la recaudación tributaria del Tesoro del primer cuatrimestre. Me gustaría ver cómo lo va a hacer, porque va a tener que reducir mucho el gasto. Entonces, ¿qué pasa si se elimina el cepo? Desaparecería el impuesto PAIS. Si eso ocurre, ¿cómo se mantendrá el superávit fiscal? Porque el gasto no se ha reducido lo suficiente. A pesar de la gran licuación del gasto público, no fue suficiente para lograr el equilibrio fiscal sin aumentar los impuestos.

Es clarísimo. La pregunta sería la siguiente. ¿Si le sale aprobada la Ley Bases, contaría con otros recursos que podrían compensar la pérdida del impuesto PAIS? ¿Quizá supone que lo va a sacar cuando se recupere la economía y, por lo tanto, sea menos dependiente del impuesto PAIS? A lo mejor esas sean las dos expectativas que tenga hacia la primavera o el verano, ¿qué opina?

No creo que lo que va a recaudar más de Ganancias, va a reemplazar a los dos impuestos señalados. Y ni siquiera el impuesto PAIS, porque, insisto, es el tercer impuesto más importante dentro de los ingresos del Tesoro. Porque lo que incluye en materia positiva la Ley Bases es volver a aumentar el impuesto a las Ganancias para los que están en relación de dependencia. Yo dudo de eso.

Ahora, la economía no se va a recuperar con el cepo. Mientras exista cepo y control cambiario, no van a ingresar capitales. Por lo tanto, está de nuevo enredado en ese problema. Para poder recaudar más por otros impuestos y eliminar el cepo, tiene que tener un muy buen nivel de actividad. Y para tener un mejor aumento en el nivel de actividad, tiene que sacar el cepo. Pero si saca el cepo, no tiene superávit fiscal, porque pierde el impuesto PAÍS. O sea, está enredado.

Podríamos decir que el cepo no es sólo del dólar sino que es un cepo a toda la economía. Alrededor de eso hace inconsistente el ingreso de capitales o la aprobación del RIGI, por ejemplo. ¿Ese es el verdadero problema?

Es claro, se han metido en un problema. Al aumentar el impuesto PAIS y mantener el cepo de entrada, se han complicado, y salir de esto será muy difícil. Además, ahora están transfiriendo la deuda del Banco Central al Tesoro. O sea, el Banco Central tiene los famosos pases, y quieren hacer desaparecer esa deuda pasándola al Tesoro. Ya empezaron a hacerlo.

Ahora bien, en la medida que el Banco Central le transfiera toda esa deuda, el Tesoro tendrá que pagar los intereses, y pagará más que el Banco Central, que paga 3,2%, mientras que el Tesoro pagará alrededor de 4,5% de intereses. Esto exigirá un superávit fiscal más alto. Es decir, si a esto se le agrega que eliminan el impuesto PAIS, tendrán menos recaudación. En definitiva, el déficit fiscal tendrán que financiarlo de alguna manera.

¿Y a qué atribuye usted estas inconsistencias del plan económico?

Creo que hay un alto grado de improvisación en el plan económico del Gobierno. Citar autores es una cosa, pero armar un programa económico que genere confianza y sea consistente es otra. Veo un problema de recursos humanos capaces de resolver este problema, me parece que no están preparados. Se encontraron con esta situación y están improvisando día a día, hasta parece que están evadiendo los problemas. El problema es que el Presidente vive viajando y sacándose selfies, y esto no genera ingreso de capitales.

Siguiendo con esa conjetura de que ven que no podrán sacar el cepo nunca, más allá de que esté aprobada la Ley Bases, y que no podrán traer inversiones ni mejorar la actividad económica, ¿en qué desembocará esto? ¿En una nueva devaluación?

Lo que veo es que, con el ritmo que llevan, están postergando problemas inevitables. Han postergado los aumentos de tarifas de servicios públicos, es decir, que tarde o temprano va a haber un rebote inflacionario cuando finalmente ocurra ese aumento, sea en julio, agosto o al final del invierno.

Al mismo tiempo, han mantenido el tipo de cambio artificialmente bajo, lo que inevitablemente terminará en un salto cambiario en algún momento. Esto ya lo vimos con Martínez de Hoz, quien también vendía dólares baratos hasta que la situación explotó y saltó el tipo de cambio.

La historia se repite: mantener el tipo de cambio bajo como ancla para frenar la inflación solo funciona hasta que se agotan los dólares y todo salta por los aires. Es como ver la película Casablanca, siempre sabemos cómo termina. En mis 42 años de profesión viendo estas historias, me pregunto: ¿por qué va a ser diferente ahora? El patrón siempre es el mismo.

Alejandro Gomel (AG): El Presidente se metió de lleno en esta cuestión acerca del atraso cambiario, negando que haya algún tipo de atraso. ¿Cómo vio esto? ¿Qué está sucediendo realmente con el dólar?

Lo que quiero explicar es algo básico de economía para Javier Milei. Cuando uno empieza a estudiar economía, aprende sobre las curvas de oferta y demanda. Entonces, la pregunta es: ¿dónde se pone un precio máximo? Supongamos que un producto en el mercado cuesta 1000 pesos. ¿Pondrías el precio máximo en 1000?, no tiene sentido. ¿O en 1500? Tampoco. Siempre se pone por debajo del nivel de mercado porque el objetivo es que el precio no supere ese límite.

Así que, por definición, sin necesidad de hacer cálculos matemáticos, econométricos o estadísticos, el tipo de cambio empezó atrasado porque, de lo contrario, no se pondría un precio máximo. El tipo de cambio oficial es un precio máximo, y los precios máximos siempre están por debajo del nivel de mercado. Esto se enseña en la Introducción a la economía.

Entonces, lo que Milei está diciendo no necesita demostración matemática; es pura lógica. La pregunta que le haría a Javier Milei es: ¿dónde pondrías un precio máximo? ¿Al nivel del mercado o por debajo? Si responde que lo pondría al nivel del mercado, tendría que bocharlo de acá al 2050.

¿Usted cree que el ataque de Milei a los economistas es casualmente porque son economistas clásicos, hasta ortodoxos, percibiendo esta inconsistencia del plan económico?

Yo creo que, para empezar, Milei no tolera ninguna opinión diferente a la suya, eso es un problema. Pero él reacciona así porque sabe que más economistas de prestigio están señalando que hay inconsistencias en su plan económico. Aunque lo digan de manera más suave que yo, en última instancia, le están diciendo que hay problemas serios que no va a poder resolver sin un plan económico sólido.

Él reacciona mal ante cualquier opinión que no sea la suya. Si alguien le dice que lo que está diciendo está mal, tiene una reacción adversa. Estoy observando, y además me llama la atención, que cada vez más gente se da cuenta de las inconsistencias del Gobierno. Creo que esto va a seguir creciendo con el tiempo.

Lo que sucede es que muchos le tienen miedo a los trolls en las redes sociales que insultan. Pero cada vez hay más personas que están notando estas inconsistencias. Es un tema que se está discutiendo cada vez más abiertamente.

