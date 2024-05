Minería del Cobre: “El RIGI es un invento del Ejecutivo, un saqueo a los recursos”

Héctor Laplace, Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), señaló que “de aprobarse el RIGI, y según a como está presentado el proyecto, la Argentina pasará a ser un país meramente extractivista, no se le dará a la actividad minera ningún valor agregado por lo cual bajarán las chances de generar mayores fuentes de trabajo a los argentinos”.

“En la Mesa del Cobre los gobernadores firmaron su apoyo al RIGI, con la total expectativa de que esto dará seguridad jurídica para las inversiones en cobre en el país. Hay varios proyectos en danza, pero esto no dará seguridad jurídica sino económica para los inversores externos fundamentalmente”, aseguró Laplace. En este sentido la Cámara Argentina de Empresas Mineras señala que “el RIGI permitirá alcanzar la competitividad nacional y contar con un plan de largo plazo”.

El RIGI, un invento del Ejecutivo

“Si no sufre ninguna modificación el proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional, la situación es sencilla: en Ingresos Brutos la industria nacional pagaría un 6%, mientras que lo que ingrese por parte de las empresas inversoras bajo el RIGI pagarían un 0%. El IVA por su puesto lo van a descargar por lo que representaría 0%, mientras que para la industria nacional sería el 21%. Las importaciones en promedio actualmente están pagando un 13% mientras que dentro del sistema del RIGI aportarán un 0%. Las exportaciones en promedio hoy representan un 16% para la industria nacional mientras que dentro del RIGI aportarán un 0%”, precisó el Presidente de AOMA.

Minas, proyectiles

“Por impuesto PAIS la industria nacional paga un 17.5% sin embargo para las empresas alcanzadas por el RIGI sería de un 0%. Por Impuesto a las Ganancias la industria nacional hoy paga el 35% pero para las empresas incluidas dentro del nuevo régimen RIGI pagarían solamente un 25%, es decir un 10% menos”, agregó.

“Se llevarán todo”, incluso las fuentes de trabajo

“Respecto de las utilidades, en un año se llevan el 40% de las utilidades, en dos años se llevan el 80%, desde el tercer año en adelante se llevan el 100% de las utilidades, es decir desde el tercer año se llevan absolutamente todo y se les garantiza 30 años de estabilidad fiscal”, remarcó el sindicalista de AOMA, respecto de lo que establece el régimen en caso de aprobarse y su impacto en perjuicio de las empresas nacionales.

“Esto significa que bajo el sistema RIGI, y según a como está presentado el proyecto, la Argentina pasará a ser un país solamente extractivista, no se le dará a la actividad ningún valor agregado por lo cual bajarán las chances de generar mayores fuentes de trabajo a los argentinos. Será una competencia desleal en perjuicio de la industria nacional particularmente para los proveedores, porque cualquiera en su sano juicio pensaría con cierta lógica ‘Si hay más proyectos, hay más proveedores’, pero la realidad es que los capitales externos están anticipándolo, muy en letra chica, pero lo están diciendo: ‘Sres. tienen que competir’”, señaló Laplace.

“Competir en Argentina hoy es demasiado difícil, es un país absolutamente caro por lo que corremos riesgo también respecto de los proveedores y reitero, los proveedores significan hasta 4 puestos de trabajo en comparación con 1 solo puesto de trabajo directo con la empresa principal”, remarcó.

No es desarrollo, es saqueo

“El RIGI no implica desarrollo, es saqueo de nuestros recursos naturales y estamos en total desacuerdo. Si llegamos al extremo que la minería no deje nada en la Argentina aprobar el RIGI nos hará perder la licencia social que en varias regiones del país, en distintas provincias, hoy ostentamos”, y agregó Laplace: “Que el RIGI traerá seguridad jurídica es totalmente erróneo, solo traerá seguridad económica para los grandes grupos económicos. Tener seguridad jurídica es respetar la ley y por ejemplo, enmarcar cual es un ambiente periglacial para ver cuándo se puede hacer o no minería o cualquier otro desarrollo industrial en la cordillera. Por caso, analizar el proyecto de Ley de Humedales que está en el Congreso, ahí hay bastante para conversar y debatir”, enfatizó.

“El RIGI solo implica un saqueo de nuestros recursos naturales y es muy poco beneficioso para el país. Es un invento del Ejecutivo Nacional que sin dudas ira en contra de nuestra industria nacional”, remarcó.

Limitantes para los proyectos cupríferos

“Una vez que en 2018 se frenó la producción de Minera Alumbrera, no se impulsaron nuevos proyectos de cobre. Los principales limitantes son desgraciadamente las condiciones en las que está la economía del país. Todos los cambios, los aumentos, las bajas de un dólar competitivo hacen casi imposible poder hacer una inversión de la magnitud de la que se habla en minería del cobre. Respecto de un proyecto de cobre se habla de USD 5.000 millones mínimamente, y eso es imposible en las actuales condiciones. Este fue el principal limitante para los proyectos de explotación de cobre en Argentina”.

Al principio del mes, el cobre superó los US$10.000.

“Desde el año 1993 con la Ley de Inversiones Mineras, creemos que está todo el marco regulatorio y fiscal para impulsar la minería de cobre así como de cualquier otro mineral. La cuestión es hacer respetar la ley fundamentalmente”, destacó Laplace insistiendo en que no se necesita un nuevo régimen que además perjudique a la industria nacional. Respecto de la desventaja frente a Chile por la explotación de cobre, señaló que “la realidad es que acá no damos ningún tipo de garantías, somos campeones para violentar la ley, pese a que tenemos una ley que beneficia a los proyectos mineros no fuimos lo suficientemente serios y responsables para posibilitar que los proyectos mineros avancen”.

Están dadas las condiciones: cobre, oro y plata, litio

Desde el sector minero estiman que solo tomando los proyectos de cobre, litio, oro y plata más avanzados, hacia el 2030 las inversiones estarán en torno a los USD 25.000 millones. Desde AOMA afirman: “Hay proyectos mineros de cobre, particularmente en San Juan, Pachón, José María, Mara, los hay también en Catamarca y en la provincia de Mendoza, pese a que tiene la ley 7722 restrictiva, pero se podría hacer minería de cobre ya que no se utilizan los químicos que prohíbe esa normativa”.

“Están dadas las condiciones para proyectos de cobre, y también para proyectos importantes de oro y plata como el proyecto Taca-Taca con una inversión que rondará los USD 6.000 millones”, aseguran desde AOMA. “Un proyecto de cobre genera capacidad de empleo de entre 3.000 y 3.500 trabajadores que dependan directamente de la empresa principal. Pero como mínimo en el primer anillo donde se encuentran las empresas proveedoras habría que multiplicar esa cifra hasta por cuatro veces para tener una idea certera de lo que implica un proyecto de cobre en cuanto a generación de fuentes de trabajo”, señaló a Modo Fontevecchia.

