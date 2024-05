Juicio a YPF: “Lo que hizo la Argentina de Macri, de Alberto y de Milei es patear la pelota para postergar lo inevitable”

Continúa el juicio establecido sobre YPF y todavía el Gobierno no se ha ocupado de manera profunda de continuar las negociaciones. Es por eso que la situación suma cada vez más tensión y el monto adeudado más los intereses ya escala a USD 480 millones, con riesgo de llegar a los USD 800 millones para el mes de septiembre. Ante este panorama, este medio se contactó con el CEO de Latam Advisor, Sebastián Maril.

“Lo que quiere la juez Loretta Preska es que Argentina, el Banco Central y YPF entreguen a los beneficiarios del fallo toda información relacionada con comunicaciones entre la Casa Rosada, YPF y el Banco Central desde los últimos 2 años”, comentó Sebastián Maril. “Como Argentina no puso garantías, no está negociando, no está hablando con los beneficiarios y no está cumpliendo con ciertos requisitos después del fallo, buscan a alguien que pueda reemplazarlo”, agregó.

¿Quién debe hacerse cargo de abonar la condena?

Posteriormente, Maril planteó: “El Estado Nacional es el que debe abonar esta sentencia, como el Estado no está abonando y como no se puede involucrar a cualquier persona o embargar las cuentas de una empresa privada, buscan a alguien que pueda reemplazar al Estado, como podría ser YPF o el Banco Central”.

La participación de YPF en el fallo establecido en 2023

“En marzo del año pasado, el fallo que salió dice que Argentina es la culpable y exoneraron a YPF que estaba incluido en el juicio”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Esa decisión también fue apelada por los beneficiarios e intentan incorporar mediante una apelación a YPF otra vez en el juicio. Si se demuestra que YPF es el alter ego, va a tener que pagar con sus activos este fallo”.

Sobre la misma línea, el CEO de Latam Advisor señaló: “YPF no va a poner nada, las acciones de YPF pueden perjudicarse por los eventos y las noticias pero no van a ser afectadas por ningún embargo porque Argentina antes va a terminar negociando como quieren los beneficiarios”.

“Lo que hizo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía fue patear la pelota y postergar lo inevitable, que era cerrar un acuerdo con la deuda en default”, expresó Maril. “Lo que está haciendo la Argentina de Macri, de Alberto y de Milei es hacer lo mismo, patear la pelota para evitar y postergar lo inevitable, que es que Argentina va a terminar pagando”, finalizó.