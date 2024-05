El Gobierno estimó que durante la noche de este miércoles "volverá a funcionar el servicio" de provisión de gas, luego de reconocer que hubo problemas con el pago a la empresa brasileña Petrobras, que ya aceptó las condiciones y comenzó la descarga del cargamento de GNL.

Así lo indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, que remarcó que "llegó al país el buque de Petrobras, que se encuentra descargando el material" necesario para el abastecimiento energético. En ese sentido, adelantó: "Se estima que el servicio volverá a funcionar hoy a la noche".

Se interrumpió el suministro de GNC en estaciones de servicio en Córdoba, Santa Fe, Catamarca y La Rioja

Por otro lado, manifestó que otros de los inconvenientes se debieron a la fuerte demanda: "Es el invierno más crudo de los últimos 44 años. Hay mucha demanda además del problema de distribucion, que se debió al rechazo" de las condiciones de pago.

“Hubo un problema con la carta de crédito. El viernes emitimos el pago y hubo un rechazo por parte de la empresa, tema que se terminó solucionando y hoy comenzó la descarga del gas”, explicó el portavoz del Gobierno, en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Luego, profundizó sobre el atraso de la llegada del material: "La demanda se incrementó cerca de un 55%. Pasó de alrededor de 44 millones de m3 a cerca de 70, lo que hace efectivamente tengas algún problema en la distribución que no hubiese ocurrido si efectivamente el viernes, la carta de crédito hubiera procedido como todos esperábamos”.

Aunque Adorni sostuvo que no se sabe "que nos deparará este invierno atípico", mencionó que intentarán que no vuelvan a ocurrir situaciones de desabastecimiento y para ello hay "otra decena de barcos que va a colaborar para que no haya faltante de gas de ahora en adelante”.

La crisis energética explotó en la cara del Gobierno, y desde el sector hay expertos que también señalaron que la tensa relación entre el presidente Javier Milei y su par de Brasil, Lula Da Silva, trabaron la situación. Esto se debe a que en otro contexto político podría no haberse llegado a este conflicto a pesar del rechazo de la carta de crédito.

La explicación de la Secretaría de Energía

Este martes, la escasez llegó a niveles de emergencia, cuando se registraron faltantes de GNC (Gas Natural Comprimido) en todas las estaciones de servicio y en los grandes usuarios industriales del país. La Secretaría de Energía, que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo, emitió un comunicado este miércoles para indicar que ya se había destrabado la descarga del material.

"Se procedió a cortar el suministro de gas a la demanda no prioritaria (industrias, centrales termoeléctricas y estaciones de GNC) para cuidar a los usuarios prioritarios (hospitales, escuelas, hogares y comercios).El objetivo está puesto en poder seguir abasteciendo la demanda prioritaria y los hogares residenciales", afirma el escrito.

