Se interrumpió el suministro de GNC en estaciones de servicio en Córdoba, Santa Fe, Catamarca y La Rioja

La empresa Transportadora Gas del Norte (TGN) se declaró en estado de “fuerza mayor”, por lo que se suspendió por completo el suministro de gas natural licuado (GNC) “hasta nuevo aviso”, afectando a industrias y estaciones de servicio de varias provincias. Además, en el marco de una relación conflictiva con el gobierno de Brasil, Petrobras se negó a descargar un buque que la administración de Javier Milei compró de urgencia.

Con el fin de priorizar el abastecimiento de gas a los hogares, se interrumpió el suministro en estaciones de servicio de GNC en regiones de Córdoba, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Buenos Aires. En una carta dirigida a sus clientes, TGN explicó que declaró “una situación de fuerza mayor” por un problema técnico en dos plantas compresoras, por lo que se “ve comprometido el normal abastecimiento de la demanda prioritaria en nuestra zona de distribución”. En Córdoba, Ecogas ordenó a las expendedoras de GNC cortar el suministro desde la medianoche, por lo que hubo largas filas de autos esperando poder abastecerse.

“Sin prejuicio de que se trata de una situación totalmente ajena a la órbita de injerencia de Litoral Gas S.A. y con el fin de evitar la afectación del suministro de la demanda prioritaria, nos vemos obligados a solicitarle que cese a la mayor brevedad y hasta que medie comunicación expresa en contrario, el expendio de gas natural en sus estaciones, independientemente de quién sea su proveedor de transporte y/o gas”, detalló el escrito de la distribuidora Santafesina Litoral Gas a sus clientes. Gas del Centro y Gas Cuyana tomaron la misma decisión.

Largas filas de taxis y remises en Córdoba para cargar GNC antes de la medianoche

Claudio López, representante de los taxistas cordobeses en diálogo con Cadena 3, expresó la preocupación del sector: “Es complicado el panorama. Se va a resentir la frecuencia nocturna seguramente. Trabajar con nafta es imposible. Pone en alerta a la población: si alguien tiene que trasladarse a un nosocomio a la madrugada, no va a tener manera. El servicio va a estar resentido en un 40%”, analizó. La medida afecta también a grandes industrias, incluso a algunas que tienen contratos no interrumpibles.

El panorama se complicó tras la decisión del gobierno de Javier Milei de no concluir las obras en las plantas compresoras del gasoducto de Vaca Muerta, de cara al inminente invierno. Esto impide sacar el doble de gas del yacimiento neuquino, que está en récords históricos de producción. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, no se adelantó a la problemática y se inclinó, en cambio, por importar el GNC.

Enarsa esperaba un cargamento de gas comprado de manera urgente durante el fin de semana, pero como no pudo documentar este martes una transferencia de 22 millones de dólares a una cuenta en el exterior de Petrobras, la petrolera brasilera no autorizó la descarga en la terminal regasificadora de Escobar. “En otro momento, un escenario así se hubiese solucionado rápidamente mediante un llamado político a Brasilia, pero la mala o inexistente relación con Lula (Da Silva) no ayudó en lo más mínimo”, explicó un alto directivo de una petrolera a Econojournal.

Si el Banco Central autoriza el envío de fondos hacia Brasil, la terminal de Escobar podría empezar a regasificar a partir del mediodía del miércoles. Por lo pronto, Enargas convocó a un comité de emergencia integrado por productores, transportistas y distribuidores para cortarle el gas a las 100 principales industrias del norte productivo, “entre las que figuran petroquímicas, petroleras, cerealeras, caleras y empresas agroindustriales”, detalló Econojournal. Desde el gobierno, le aseguraron a Infobae que “la carta de crédito fue emitida en los términos pedidos por Petrobras” y que toda la tramitación se realizó “de acuerdo a lo solicitado” por la empresa brasileña.

El gobierno decidió avanzar con la quita de subsidios a la luz y el gas. Este martes 28 de mayo se anunció un período de transición para trasladar "de manera gradual" el "costo real" de las tarifas a los hogares que actualmente reciben asistencia estatal. Así se oficializó mediante el Decreto 465, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida se llevará a cabo entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, con la posibilidad de extenderla por seis meses adicionales, "con el deliberado fin de dar a los usuarios previsibilidad en cuanto a la programación económica individual y familiar, y certeza en relación a los procesos", indicó el texto. En los considerandos de la medida, se destacó que esto permitirá reducir el número de más de 10 millones de usuarios con subsidios, quienes actualmente pagan entre el 15 y el 20% del precio completo del gas y el 5% de la electricidad.

Hasta que entre en vigencia dicho régimen, se otorgó a Energía una serie de facultades para "establecer las correcciones y adecuaciones que correspondan al régimen de segmentación oportunamente", como establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados; revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar; modificar la denominación y/o el criterio de segmentación de las categorías de usuarios residenciales; y eliminar los límites para los incrementos porcentuales en las facturas y su consecuente impacto en los ingresos, entre otras.

