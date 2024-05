Sergio Ziliotto: "La Ley Bases es la concentración del poder en una sola persona"

El dirigente peronista y gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, considera que la Ley Bases y el DNU 70/23 son opuestos a la Constitución Nacional y rechaza las facultades delegadas por ser un atropello a la división de poderes. A su vez, se refirió a la reconfiguración del peronismo y sostuvo que “no es tiempo de definir liderazgos”, y manifestó que el país que propuso Unión por la Patria no fue un "relato electoral” sino “la esencia que necesita la Argentina para construir un país desarrollado”. “El peronismo es la última trinchera que tiene la gente para hacer valer sus derechos”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Ziliotto es gobernador de La Pampa, electo en el primer periodo del 2019 y reelecto en el año 2023. Anteriormente, fue diputado nacional por su provincia en el año 2015, ministro de Bienestar Social de su provincia en el año 2006 y subsecretario de Política Social de La Pampa en el año 2003.

Hiciste una presentación en la Corte Suprema de Justicia exigiendo que el Gobierno devuelva los Aportes del Tesoro Nacional que eliminó con la puesta en marcha de su plan motosierra: “Ante el inédito ahogo financiero que sufren las provincias, urge profundizar la defensa del federalismo”, sostuviste. Me gustaría una síntesis sobre cómo afecta a las cuentas provinciales de La Pampa el recorte en los envíos de los ATN.

Lamentablemente, en la República Argentina, cada tanto empezamos a discutir cuestiones que han sido zanjadas y que sin saber por qué se vuelven a analizar. Me parece que la dicotomía entre un país unitario o federal, son discusiones que ya creíamos que habíamos dejado de lado. Estamos consagrados en la Constitución Nacional como un Estado federal. En ese sentido es que el país que genera riqueza está en el interior, y en esa mancomunión con el poder central está el eje, la ecuación para llegar a una Argentina desarrollada, inclusiva y territorialmente armónica.

Lo que hice como gobernador fue solicitar al máximo tribunal del país que cumpla la Constitución, una herramienta que nos da la institucionalidad y establece que los recursos de las provincias sean redistribuidos. En esta controversia, muchas veces comunicacional, que tiene que ver con discutir formas y no discutir fondos, el Gobierno Nacional no puede hablar de recursos discrecionales cuando son recursos de las provincias. No vamos a retroceder en la discusión para conseguir los recursos de las provincias. Estamos defendiendo lo que nos corresponde.

¿Lo van a acompañar otros gobernadores en el reclamo?

Más allá del signo político nosotros estamos siempre en contacto, porque defendemos el federalismo y lo que nos pertenece. Ha sido bien visto y en ese sentido trabajamos para que se respete la Constitución. Por supuesto que hay sectores que desde el punto de vista ideológico plantean una reforma a la Constitución, pero hay canales institucionales para hacerlo, no se hace a través de atajos como está pasando.

Los recursos son de las provincias y deben ser transferidos y repartidos a las provincias, como marca la Constitución. Si uno analiza la esencia y los antecedentes del sistema de coparticipación federal, claramente el cobro de los impuestos es un poder delegado de las provincias al Gobierno Nacional.

La ley de coparticipación federal, que entró en vigencia en 1988, establecía que las provincias recibían el 58% de los recursos coparticipables. Hoy, a lo largo de esta historia de centralismo, de tendencia al unitarismo, ese porcentaje se ha invertido, quien recibe de los recursos coparticipables 58% es el Gobierno Nacional y las provincias, que hemos recibido y nos hemos hecho cargo de la prestación de servicio públicos esenciales y de obligaciones indelegables del Estado, claramente tenemos una baja de recursos. Por eso estamos totalmente de acuerdo con que se discuta un nuevo sistema de coparticipación federal, teniendo en cuenta cuál es el rol que tiene cada una de las provincias y el rol que tiene el Estado Nacional.

Cuando usted habla de otros gobernadores y de distintos signos, normalmente se habla de la zona centro, que es afín al antiperonismo, como Mendoza, Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos. Incluso cuando el mapa se pintaba de amarillo en el 2019 y en el 2023, La Pampa fue una excepción. ¿Por qué en La Pampa no triunfa la oposición y sigue triunfando el peronismo cuando está rodeada de provincias de centro donde triunfa el antiperonismo?

En principio por una cuestión de coherencia política institucionalizada a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos un modelo de provincia que se ha mantenido inalterable más allá de las improntas de cada uno de los gobernadores. Desde que somos provincia siempre gobernó el peronismo, a excepción de cuando estuvo proscripto. Hay un sentido de pertenencia y de acompañamiento por parte de la sociedad pampeana a un proyecto de provincia que tiene al Estado como eje ordenador, no solo de la vida social, sino también de la economía.

Si uno analiza el punto de vista desde los parámetros de la economía, claramente la provincia de La Pampa no tiene una escala para depender del mercado, entonces necesita un Estado que se involucre, que ordene la economía y que la potencie. Si uno analiza la estructura del presupuesto nacional en la provincia, un presupuesto equilibrado, sin fondos anticíclicos y sin deudas, ve que un 20% de ese presupuesto se destina a intervenir en la economía para potenciar vía el apoyo del sector privado, porque tenemos muy en claro que la generación de riqueza tiene que ver con una sinergia entre lo público y lo privado.

En ese sentido estamos trabajando muy bien, más allá de lo que va del 2024, cerramos 2023 con récord de trabajadores privados registrados, y en el 2022 tuvimos un crecimiento de nuestro producto bruto geográfico. Claramente hay un Estado que da respuestas, que tiene servicios públicos de calidad y que potencia la economía. Yendo a los indicadores económicos, tenemos récord de exportaciones, pero a su vez no son exportaciones de productos primarios, aquí el 96.5% de las exportaciones tienen que ver con manufacturas. Hay valor agregado, hay industria y hay trabajo. Forma parte del proceso para terminar un bien para exportar, y ese es el modelo que la provincia de La Pampa sigue acompañando.

En 2018, usted se hizo más relevante cuando convenció a dos diputados de su provincia para cambiar el voto en la despenalización del aborto. Al mismo tiempo, usted tiene una larga experiencia como ministro de Bienestar Social. Me gustaría un balance del Gobierno Nacional o su opinión sobre la relación con lo social.

Uno no puede desprenderse de un análisis social si no tiene en cuenta cuál es la política económica y cuáles son sus objetivos. Nosotros vemos que este modelo económico claramente concentra la riqueza en los grupos de poder y cada vez empobrece más a la mayoría de la sociedad, claramente está generando empobrecimiento, menos calidad de vida y quita de derechos. Vamos hacia una cuestión de la que el Estado debe hacerse cargo, que es la conflictividad social.

Lo social va vinculado a lo económico. En la generación y en la inclusión, claramente colisionamos en nuestro equipo objetivos con el Gobierno Nacional. Nosotros tuvimos que tomar la decisión de definir cuál era nuestra postura con el aborto y definimos nuestra posición a partir del derecho que tienen las mujeres de poner su cuerpo. Fue el debate que más enriqueció, fueron seis meses de debates donde se escuchó a absolutamente todos. Fue un debate transversal, que tuvo que ver con cuestiones personales y con cuestiones de la vida en sociedad.

Fue uno de los debates más enriquecedores del último tiempo, que tuvo que ver con reconocer derechos a los que por ahí no tienen la posibilidad de acceder a las mismas herramientas.

La provincia de La Pampa desde hace mucho tiempo tiene leyes provinciales que tiene que ver con la educación sexual y los derechos de las mujeres, en ese sentido fuimos coherentes con nuestra historia y con lo que entendemos que debe ser la posibilidad del ejercicio de los derechos de todos los habitantes, más allá de su estrato social.

Alejandro Gomel: Hoy habrá un nuevo intento en el Senado para el dictamen de la Ley Bases. ¿Cuál es su posición con esta ley? ¿Qué significa para su provincia?

Me tocó ser legislador en una época en donde se discutía absolutamente todo y había actividad y discusión todos los días de la semana, creo que en la República Argentina hay que discutir absolutamente todo, pero claramente en espacio y lugar.

No se puede discutir una ley inicialmente de 600 artículos con más de 40 temáticas distintas que nos llevaba a analizar los temas en particular. Ha quedado demostrado en el debate en el Senado que hay que analizar artículo por artículo a partir de que Diputados decidió la votación con el análisis de los capítulos, para ver las cuestiones que no se conocen y no se definen y que son las que impactan directamente en la vida de cada argentino y argentina.

Claramente estamos en contra por una cuestión ideológica, pero también desde el punto de vista de la defensa de la Constitución. Esta Ley Bases es una destrucción de la división de poderes.

La Ley Bases es la concentración del poder en una sola persona. La estructura de la Ley marca que más allá de los artículos que han quedado afuera, el Gobierno Nacional persigue los primeros artículos, con las facultades delegadas el resto de la ley pasa a un escalón secundario, porque el Presidente de la Nación va a poder modificar los principios de la Constitución actual y cambiar el marco socioeconómico del país.

Está a un paso la apertura para que el Presidente, vía decretos delegados, pueda llevar adelante una reforma constitucional. Claramente esta ley, vía facultades delegadas y tomando la emergencia económica y financiera, puede avanzar en una reforma de la coparticipación federal de impuestos, modificando afectaciones específicas que son las que hoy regulan la distribución de los impuestos que integran la masa coparticipable.

AG: Ayer el Gobierno mencionaba el hecho de que a varios presidentes se les dio delegaciones especiales de facultades y, a su vez, se queja de ser el único gobierno en los últimos años al que no le aprueban ninguna ley en los primeros seis meses.

No podemos entrar en los simplismos de analizar estas leyes desde el punto de vista de la matemática. Ni la Ley Ómnibus ni el paquete fiscal se trata de una ley cualquiera. La posibilidad de modificar hasta la Constitución Nacional es algo que no se le dio a ningún presidente.

Se marcó en ambos debates el hecho de que cuando uno establece facultades delegadas, primero determina la materia, o sea crea la emergencia económica, financiera, energética y administrativa. Además, establece bases que fijan límites. La única base que está explicitada es la que tiene que ver con la administrativa. Es decir, no hay límites para que el Presidente tenga facultades legislativas a partir de la emergencia económica, financiera y energética.

Claramente hay un cheque en blanco que no va en el marco de la división de poderes. No puedo comparar esta emergencia con ningún presidente anterior, sea del signo político que sea.

"La Ley Bases es la destrucción de la división de poderes".

Claudio Mardones: El otro capítulo es el DNU, que va a cumplir casi el mismo tiempo que lleva Javier Milei como presidente de la nación. Dentro de poco la vigencia del DNU va a cumplir seis meses y en ese contexto solamente tuvo rechazo en el Senado. ¿Cree que habrá posibilidad de cristalizar algún acuerdo entre los distintos gobernadores después de que haya pasado la definición de la Ley Bases o cree que no hay forma de frenar el DNU 70/23?

Hemos logrado una mayoría importante en el Senado para rechazar el DNU, porque claramente genera una desregulación económica que como mínimo tiene una gran concentración económica en el poder real, y claramente una desregulación que afecta a la vida.

El ejemplo tangible de lo que puede pasar es el tema prepagas, donde la libertad fue libertad para cobrar lo que quieran y afectar al resto, con un Estado que no proteja al que menos tiene. Y cuando se quiso poner un límite, en vez de anular el capítulo del DNU, se dictó una medida de intervención en el mercado, de una manera contraria a la ideología del Gobierno, y vemos que ahora la devolución es en 12 cuotas con un interés mucho menor al proceso inflacionario.

Claudio Mardones: ¿Usted esperaba que la Corte finalmente fuera un freno para el DNU? Al principio se esperaba que sí, pero finalmente los planteos no fueron caso para la Corte y la posibilidad judicial quedó obturada. ¿Espera algo de la Corte respecto al DNU 70/23?

Como dirigente nacido en democracia que defiende la institucionalidad, sigo confiando, pero parece que los tiempos de la Corte no son los mismos que los de la gente. Cualquier tipo de análisis en cuanto a la reputación de distintos estamentos de la vida social, política o económica del país, en la administración de justicia no goza de buena salud en la reputación de la gente.

Debería haber un mayor involucramiento, porque si no de esa manera no vamos a tener esa hermosa compensación de poder que tiene la Constitución, que es la división de poderes.

Por eso abrazamos esa Constitución y todo lo que nosotros planteamos en el marco de la institucionalidad. Fui parte de firmar el juicio político a la Corte Suprema, sobre todo porque veíamos lesionados derechos de las provincias, pero también porque en el marco de la Constitución es un derecho que nos da ese texto, ¿por qué no lo vamos a usar? Tiene que ver con mejorar la calidad de las instituciones.

¿Cómo cree que debería ser el futuro del peronismo? Por un lado se habla de cantar nuevas canciones con el gobernador Kicillof como uno de los posibles futuros referentes del peronismo a nivel nacional, por otro lado hay una tensión con La Cámpora. ¿Cómo cree que debería re-configurarse el peronismo para competir nuevamente a nivel nacional?

No son tiempos de discutir liderazgos, es tiempo de ocuparnos de las necesidades de la gente más que de los intereses personales de los dirigentes. Cuando uno aborda una discusión con nombres propios lo que hace es dividir, y eso debe quedar de lado. El rol que tenemos quienes representamos y fuimos parte de un proyecto electoral, político, económico y social a través de Unión por la Patria tenemos que defender ese modelo, un modelo que votó el 44% de la gente.

Hay que dejar en claro que el país que propusimos no era un relato electoral, es una esencia de lo que nosotros creemos que se necesita en la República Argentina para construir una sociedad desarrollada, inclusiva, armónica con impacto en el territorio e igualitaria desde el punto de vista social.

La discusión es más cuando hay posicionamientos personales, no se busca cierta manera de tener una cohesión desde el punto de vista de defender una oposición ideológica. El peronismo es la última trinchera que tiene la gente para hacer valer sus derechos.

Los gobernadores de UxP hemos tenido una coherencia, una unidad y una solvencia en cuanto a mantener intacta nuestra representatividad, salvo muy raras excepciones. Podemos mantener una coherencia, una homogeneidad en el bloque del Senado y en el bloque de Diputados. Ya habrá tiempo para discutir liderazgos, cuando uno discute liderazgos y habla de nombres propios divide, y hoy no es momento de dividirnos.

