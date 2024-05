Día 171: Santiago Caputo, nuevo jefe de Gabinete

“En medio de la jura de Guillermo Francos como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Nicolás Posse, Javier Milei inició su cuarto viaje por Estados Unidos en búsqueda de inversiones. Con el Presidente y su hermana fuera del país, y Victoria Villarruel relegada a cumplir funciones en el Senado, el asesor estrella, Santiago Caputo, asumió virtualmente la conducción del Gobierno que atraviesa días turbulentos”, explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 29 de mayo de 2024.

Con la salida de Nicolás Posse y la llegada a la jefatura de Gabinete de Guillermo Francos, el gobierno enfrenta su primera crisis de gabinete y se plantea un rediseño. Claramente, el poder queda constituido en una nueva “trinidad” que componen los hermanos Milei sumados a un tercer elemento. Contrariamente a lo que podría suponerse, el día de ayer demuestra que el tercer elemento no es el nuevo Jefe de Gabinete sino alguien que no tiene un cargo específico: el asesor estrella Santiago Caputo.

Para la Iglesia Católica, la Trinidad es un misterio: Dios es una entidad compuesta por el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, se habla de unidad, lo cual requiere más que un acto intelectivo: se necesita de la fe para comprenderla. El dogma de la Trinidad ha sido siempre creído por la Iglesia, enseñado por todos los doctores y se halla resumido en esta frase del símbolo de San Atanasio: “La fe católica quiere que adoremos la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad, sin confundir a las personas y sin separar la substancia divina”. Se necesita de la fe para comprender también la lógica con la que se gobierna.

En el discurso de triunfo, Milei dijo que había “alguien que se mantiene en las sombras, pero que fue el verdadero arquitecto del triunfo” y mencionó a Santiago Caputo, un nombre hasta ese momento desconocido, al lado de un apellido hiper conocido. Santiago es sobrino de Luis Toto Caputo, ministro de Economía y de Nicky Caputo, “amigo del alma” de Mauricio Macri, como lo afirma el propio ex presidente. Fuentes cercanas al presidente le atribuyen los éxitos comunicacionales del Gobierno y las ideas de las grandes iniciativas: la Ley Bases, la retórica refundacional, la estrategia de la comunicación digital y la dirección del contenido de la campaña electoral. Forma parte de un triángulo de poder, con el presidente y su hermana.

En noviembre de 2023, tras las elecciones presidenciales que lo consagraron, Javier Milei brindó una entrevista en la que habló de su veloz ascenso y destacó a sus dos laderos: "Solo mi hermana y Santiago Caputo creían en mí".

Con la salida de Nicolás Posse, con quien Caputo tenía contrapuntos constantes, y la partida de Silvestre Sívori de la AFI, Guillermo Francos y el asesor fueron quienes salieron ganando. Uno pasó a ser el Jefe de Gabinete, el otro se quedaría con el control de Inteligencia y se involucró en la designación de un reemplazo. Sívori era hombre de Nicolás Posse y Caputo prefiere tener a alguien de su propia tropa en un área tan sensible. Las desavenencias entre Posse y Caputo, según trascendidos, tendrían que ver con que el ex jefe de Gabinete trataba de calmar al Presidente en su táctica confrontativa y Caputo lo llamaba siempre a redoblar la apuesta.

¿Quién es este desconocido que acumula poder en el Gobierno?

Todo empezó en el Colegio Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires. Allí Santiago Caputo se conoció con Ramiro Marra y se hicieron amigos. Con el tiempo, el ahora legislador porteño se fue acercando a las ideas libertarias. En 2005, Marra conoció a Javier Milei en la Universidad del Salvador por ser su profesor de Microeconomía. Luego, Marra presentó a Santiago Caputo y a Milei y el vínculo fue evolucionando.

Santiago Caputo no se formó en universidades privadas. Empezó a estudiar Ingeniería en la Universidad de la Defensa Nacional y luego se cambió a Ciencias Políticas en la UBA. No terminó ninguna de las dos carreras y empezó a trabajar en la consultora de Jaime Durán Barba. Según trascendidos, en ese momento Santiago Caputo estaba “aprendiendo”, no cumplía un rol protagónico y llegó a tener un cargo intermedio.

Tras esa experiencia, Caputo se fue a trabajar con un discípulo de Durán Barba, Guillermo Garat en la consultora Move Group. Ahí sí Caputo tuvo un rol más importante y ascendió hasta convertirse en socio. Desde esa consultora asesoraron a Jorge Triaca cuando era el ministro de Trabajo de Mauricio Macri, a varios intendentes del PRO de la Provincia de Buenos Aires y luego se concentraron en campañas internacionales. En el 2023, Garat tenía un socio en cada campaña. Caputo estaba abocado al triunfo de Milei, Derek Hampton, otro discípulo de Durán Barba con Patricia Bullrich y el propio Garat, el dueño de la consultora, había sido consultado por Wado de Pedro cuando era el candidato presidencial del kirchnerismo.

Según los allegados a Caputo, Santiago tomó la campaña de Milei muy distinto a las otras, porque él realmente es libertario y tiene cercanía con las ideas que Milei defiende, algo con lo que no coincide Jaime Durán Barba que considera importante mantener cierta distancia con los clientes a los que asesora.

Si bien no se le conoce la voz públicamente, Santiago Caputo se reúne cotidianamente con diferentes sectores de la oposición y en general causa una buena impresión: "tiene mucha vocación por la política, es un hombre joven, tiene valentía, coraje y me parece importante la interacción que hizo con la Cámara de Diputados", lo elogió Miguel Ángel Pichetto en una entrevista reciente. Incluso, según reveló Eduardo Feinmann en su programa de radio, hasta los dirigentes de la CGT también salieron impresionados tras reunirse con él.

Otra de las formas de expresarse de Caputo es a través de sus cuentas fakes en X. El periodista Carlos Pagni explicó en su programa la existencia de una cuenta fantasma con el pseudónimo Enfant Terrible donde expone de manera extrema las estrategias de confrontación del Gobierno.

¿Cómo queda el tablero del poder de ahora en más tras la salida de Posse?

Según el analista político Facundo Cruz, "los cambios en la jefatura de Gabinete se producen cuando hay problemas crónicos con la gestión, cuando se quiere mostrar una lavada de cara al Gobierno, y cuando se producen internas. La salida de Nicolás Posse presenta una combinación de las tres, algo que es bastante pronto para un Gobierno que está por cumplir seis meses de mandato".

Por su parte, el politólogo Antonio Aracre sostiene que los cambios en el Gabinete indican el inicio de una nueva fase del Gobierno: "la tríada conformada por Javier Milei, su hermana Karina y Santiago Caputo, necesita de alguien que respete ese marco de autoridad y, en ese sentido, Guillermo Francos tiene experiencia, sabe reconocer los liderazgos y tiene cintura para traducir eso dentro de la casta política que se maneja con otros códigos".

Una de las primeras medidas del rediseño fue “mostrar” a un gabinete más dispuesto al diálogo, con mejor vínculo entre sí y más comunicativo. Recordemos que sobre Nicolás Posse se decía que “no se le conocía la voz” y, para contrastar esa imagen, divulgaron un desayuno amistoso entre los integrantes del nuevo Gabinete.

Guillermo Francos sí mostró su voz ayer y comenzó su gestión diciendo que Milei le dio su nuevo rol en el gobierno “porque el presidente se da cuenta que con la política argentina se le hace complicado" en una frase que probablemente quede en la historia.

Antes del desayuno, el nuevo jefe de Gabinete se cruzó con un periodista mientras caminaba por la Plaza de Mayo y le dio su mirada acerca de la salida de Posse: "se sobrecargó de tareas y cuando uno hace eso es muy difícil atenderlas todas".

Santiago Caputo es alguien a quien hay que prestarle atención si queremos entender el fenómeno libertario. Como todos las personalidades de este Gobierno, tiene sus particularidades, como el cuerpo cubierto de tatuajes de la mafia rusa, de inclinación anticomunista: “Una casa de campo, una barca, una libreta de ahorros y un auto serán suficientes para calmar mis caprichos”, dice un tatuaje en un brazo.

Como no podría ser de otra manera, tratándose de funcionarios de este Gobierno, Caputo también tiene su lado esotérico. Tras la victoria en las PASO, Agustín Romo, diputado de la Provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, publicó una foto de Caputo tatuándose con un sugestivo texto: “Snake cumpliendo promesa y tatuándose a Parravicini”. Parece que “Snake” es un apodo de Santiago Caputo, mientras que Parravicini es el llamado “Nostradamus argentino”. En La Libertad Avanza piensan que este hombre predijo el triunfo de Javier Milei, cuando pronosticó que “un hombre gris cambiará la Argentina”.

Si para el Principito “lo esencial es invisible a los ojos”, para el Gobierno es exactamente al revés: lo esencial es lo que se ve. De ahí la importancia del asesor comunicacional Santiago Caputo, según Milei, el verdadero arquitecto del triunfo libertario.

