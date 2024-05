Guillermo Francos habló sobre los rumores de espionaje de Nicolás Posse a otros ministros

Tras la salida del ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, del Gobierno, crecieron los rumores en los que se acusa al ex funcionario de realizar espionaje a otros ministros. En ese marco, su sucesor en el cargo, Guillermo Francos, habló sobre el tema aunque aclaró que "no se guía por rumores".

Entrevistado en TN por Jonatan Viale, el flamante jefe de Gabinete comenzó hablando sobre los motivos de la salida de Posse por decisión de Javier Milei: "Yo creo que se cumplió un ciclo en que yo rescato la tarea que tuvo Posse previa a la elección. Él hizo un gran trabajo armando un proyecto que tenía que ver con la reforma del Estado, plan de gobierno".

Guillermo Francos.

"Pero es claro que tomar un gobierno desde un partido de un espacio nuevo, armar los equipos de gobierno es una tarea muy compleja y va pasando factura. Yo creo que en algún momento de estos seis meses, él y el presidente sintieron que era necesario un cambio de aire y Posse presentó su renuncia", expresó Francos.

En ese marco, Viale le preguntó si eran ciertos los rumores que acusaban a Posse de espiar a una ministra (Sandra Pettovello) y el nuevo jefe de Gabinete respondió: "No, no lo creo. Yo no tengo ninguna... Son los rumores, pero yo no me guío por rumores. Si hay alguien que tiene que formular alguna denuncia sobre eso, la formulará".

La situación por la que acusan a Nicolás Posse de espiar a Sandra Pettovello

Sin embargo, luego confirmó que Pettovello contó una situación particular que le generó dudas. Según esta versión, Posse le deseó "buen viaje" a la ministra de Capital Humana previo a un viaje privado que ella iba a hacer a Punta del Este, aparentemente, sin haberle contado a nadie.

"Bueno, eso lo contó una ministra, pero bueno, eso no quiere decir que la estuvieran espiando. Puede ser que él tuviera la información por alguien de que se iba el fin de semana", explicó Francos.

Al preguntársele directamente si Posse le dijo a Pettovello "buen viaje", Francos respondió: "Entiendo que sí, porque lo escuché en reiteradas oportunidades de los medios".

Junto a Posse también se fue del Gobierno el abogado Silvestre Sívori como número uno de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Es que el ex jefe de los espías llegó a ese lugar recomendado por Posse.

Francos respaldó a Pettovello: “Si el 60% de los alimentos es yerba mate estamos en un problema”

El flamante jefe de Gabinete habló también de las cinco toneladas de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires y Tafí del Valle, en Tucumán, al detallar que el “60% es yerba mate”.

"Si el 60% de alimentos es yerba mate estamos en un problema. No podemos entregar yerba mate como alimento", sostuvo el exministro del Interior a la salida del Congreso, quien reveló además que habló con la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Asimismo, en declaraciones a la prensa respaldó la decisión de la cartera de apelar la resolución del juez Sebastián Casanello de solicitar al Gobierno que informe la cantidad de alimentos destinados a comedores sociales y disponga su inmediata distribución.

Por su parte, la subsecretaria legal de la cartera, Leila Gianni, explicó en una entrevista a La Nación + que tres de las cinco toneladas de alimentos corresponden a yerba mate “puro palo”.

El juez Casanello ordenó un plan urgente para distribuir los 5 millones de kilos de alimentos acumulados

“Puedo asegurar que tres mil toneladas, 3 millones 150 mil kilos, que están en Villa Martelli y en Tafí de Tucumán corresponden a yerba mate que es puro palo”, contó, y agregó: “Le pregunto a Grabois y a los exministros de Desarrollo Social si con yerba se alimentan los argentinos”.

En la misma línea, la segunda de Pettovello planteó: “En los barrios más vulnerables, cuando no hay para comer, la gente toma mate cocido… me da vergüenza que (Juan) Grabois pida mediante la fiscal (Paloma) Ochoa y Casanello que salgamos a repartir yerba”.

“El resto de los alimentos lo destinamos para repartir en diferentes crisis”, contó al tiempo la abogada que denunció que “muchísimos de los comedores que dice representar el Amanecer de los Cartoneros fueron inspeccionados por personal de la Secretaría General de Niñez y Adolescencia" y arrojaron resultados negativos, es decir que "muchos no existen”.

Según explicó Gianni, los alimentos almacenados fueron adquiridos bajo la administración de Alberto Fernández y "utilizados en un plan sistemático de las organizaciones sociales para extorsionar a los más vulnerables”.

“Capital Humano, además de encontrar un sinfín de irregularidades que hemos denunciado, nunca ha dejado de asistir a los más vulnerables a través de la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de los comedores”, remarcó, y concluyó: "Vinimos a romper las cajas que ellos digitaban con las organizaciones sociales. Mediante las cooperativas que creaban pedían líneas de créditos y sacaban la guita del Estado para fondear sus organizaciones y hacer política partidaria”.

