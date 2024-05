El flamante jefe de de Gabinete, Guillermo Francos, habló hoy entrevista sobre la salida de su antecesor en el cargo, Nicolás Posse, del Gobierno. "La relación entre el presidente Javier Milei y Nicolás Posse era insostenible", explicó el funcionario. Además, se refirió a su llegada a la mesa chica del Gobierno y la decisión de Milei de designarlo en el cargo.

“Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta: el Presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta”, dijo Posse, que además dejará el Ministerio del Interior, en la mañana de este martes 28 de mayo.

A la vez, confirmó que Federico Sturzenegger ingresará al Gabinete, pero aún no está determinado en qué cargo. “Es una figura clave con miras a la desregulación del sistema; tuvo mucho que ver en la conformación del DNU y la Ley Bases original, y trabaja en cómo simplificar el Estado. Será una incorporación importante en el gabinete, no está definido el nombre del cargo”, señaló Francos en diálogo con Marcelo Longobardi en Esta Mañana (Radio Rivadavia).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo...