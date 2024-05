Álvaro González: "No hay divorcio en el PRO, está yendo al psicólogo de parejas"

Álvaro González calificó de “exagerado” que Patricia Bullrich haya hablado de un "golpe de Estado" a su partido, y manifestó que la decisión de integrarse al gobierno de Milei debía ser consensuada por el bloque y no tomarse de forma individual. Además, señaló que, si bien el Gobierno tiene la impronta particular de Milei, que es apoyada por la mitad de la población, empieza a notarse "la falta de gestión". "El PRO tiene que mantener su identidad, acompañar en las cosas que cree que tiene que acompañar, y poder disentir aquellas que tiene que disentir", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Hay divorcio en el PRO?

No, por ahora estamos en la etapa previa.

AG: Están yendo al psicólogo de parejas por ahora.

Estamos en esa etapa. Hay que ver si el psicólogo es bueno o es malo.

Lo que sí es innegable es que hay visiones dentro del PRO. Algunas visiones en donde algunos ya se dan por integrados al Gobierno de La Libertad Avanza, y otros que entendemos que el PRO tiene que mantener su propia identidad. Más allá de que a lo largo de estos primeros meses, el PRO, en donde le tocó institucionalmente apoyar a La Libertad Avanza, lo ha hecho sin fisuras, lo que no quiere decir que seamos lo mismo. Porque el gobierno es del presidente Milei, no del PRO. Pero bueno, son visiones.

Dentro del gobierno del presidente Milei hay algunos funcionarios importantes del PRO, pero no llegaron ahí por el PRO, llegaron en términos personales.

AG: ¿Fue un error de Patricia Bullrich y Luis Petri, aunque él es del radicalismo, el no haber consensuado con el PRO y 'cortarse solos?

Eso debieran contestarlo Patricia y Petri, yo creo que en tamañas decisiones políticas siempre es bueno tener un consenso con tu propio partido. Y esto que se dio en la provincia de Buenos Aires, que parece ser que es el principio del divorcio, es porque a cada acción hay una reacción. La primera acción no fue que hubo un montón de consejeros del partido que renunciaron, la primera acción fue que la presidenta del partido de la provincia de Buenos Aires hizo un acto con La Libertad Avanza y no le preguntó a nadie.

AG: ¿Fue duro hablar de golpe de Estado?

A esta altura del partido me pareció un poco exagerado hablar de un golpe de Estado.

Lo que sí hubo fue una reacción, frente a una decisión inconsulta, de un grupo mayoritario de consejeros del PRO en la provincia de Buenos Aires, de distintos distritos que decidieron renunciar a esa conducción porque no estaban de acuerdo y no fueron consultados para esa primera reunión del PRO-Libertad. Eso es una decisión que debiera haber sido consultada y propuesta en el seno del partido o en una reunión del consejo, pero eso no ocurrió y frente a esa acción hubo una reacción.

Claudio Mardones: Usted hablaba de la reacción inmediata en un contexto donde la conducción del PRO, a nivel nacional, queda en manos de Mauricio Macri, luego de una tensión abierta con Patricia Bullrich y en donde se ve una fractura expuesta en la legislatura bonaerense, más importante en Diputados y más chica en el Senado. Algunos dicen que esto puede replicarse en otras legislaturas, en otros concejos deliberantes, y en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo ve la situación en su bloque? Algunos consideran que estas discusiones que están surgiendo se van a tener que dirimir dentro del bloque del partido que usted integra. ¿Cómo van a administrar estas tensiones? ¿Usted cree que puede haber algún momento en el que la diferenciación no pueda ser contenida dentro del bloque?

Vos sabés que en política todo es posible. Negarte de cuajo que eso pueda ocurrir sería una cuestión casi inocente.

Hoy por hoy, no lo veo. Más allá de que haya un grupo de diputados que son más afines a Patricia, pero eso es muy minoritario en el bloque. Y la verdad es que en el bloque, con la conducción de Cristian Ritondo, hemos intentado mantener una armonía porque creemos que hoy la sociedad no está para andar mirando cómo nos peleamos. Nosotros en el Congreso de la Nación tenemos un rol central porque La Libertad Avanza tiene un bloque muy flaco, con muy pocos diputados. Y estamos convencidos que la Ley Bases tiene que salir en función de que es lo que el Gobierno quiere.

Más allá de que podemos estar en desacuerdo, como me pasa a mí, con algunos puntos de la ley, pero no es un tema personal, es un tema político-institucional donde creemos que el Gobierno tiene que tener las herramientas, porque si hay algo que hoy el Gobierno empieza a mostrar es la falta de gestión. Si bien tiene una impronta, un relato y un discurso por parte del Presidente de la Nación, acompañado por casi el 50% de la sociedad argentina, empieza a notarse que la gestión no es lo que debería ser, junto a los cambios permanentes y las situaciones que se dan.

Me parece a mí que el Gobierno tiene que ajustar esta situación. Me parece que el arribo de Francos a la Jefatura de Gabinete pueda ayudar. Eso es un principio también de cambio en el dogmatismo por parte del Presidente referido a la política, porque si hay alguien que representa la política dentro del Gobierno Nacional es Guillermo Francos.

CM: Hubo una foto protagonizada por Karina Milei, con Cristian Ritondo y las autoridades del PRO, mientras que del otro lado se encontraban las autoridades de La Libertad Avanza. Eso plantea otro interrogante, ¿se viene una posible fusión entre La Libertad Avanza y el PRO? ¿Qué lectura hace y cómo impacta dentro del bloque esta foto?

Esa foto tenía como objetivo la discusión de algunos puntos centrales de lo que se está tratando en el Congreso referido a la ley. Fue antes del cambio de Francos, recordemos que todavía Francos era ministro del Interior. Me parece que era el que estaba negociando la ley y le faltaba la otra pata más dogmática de La Libertad Avanza, como apoyando los cambios que se están gestando para poder sacar la ley adelante. Yo no le doy más trascendencia una foto, no pasa por ahí.

La decisión de un interbloque con la Libertad de Avanza es una decisión más profunda, tiene que ver con una decisión más política y ahí tendrá que intervenir el PRO como partido, que es un poco lo que reclamamos nosotros. Los distintos sectores que integramos el PRO reclamamos una discusión interna previa para eso. ¿Qué significa un interbloque? ¿Para qué? En todo caso yo también podría preguntar ¿El presidente sigue pensando lo que pensaba de los diputados? Hacer un interbloque con un bloque que tiene un presidente que piensa que somos un nido de ratas, digo, me parece raro a mí…

CM: Milei se concentra en las elecciones del año que viene...

Falta una vida para eso, ¿cuántas cosas tienen que pasar en la República Argentina antes de las elecciones del año que viene? Me parece que estamos en una situación donde necesitamos que la Argentina se encauce en algún rumbo, que la saque del lugar donde estaba.

Pensar en la elección que viene, más allá de que vos puedas ir tomando medidas que creas que te llevan a que en la elección que viene vas a tener un respaldo por parte de la sociedad, es lógico, es natural, sos gobierno y trabajas para que en el medio término te vaya bien. Ahora, pensar hoy y hacer todo hoy pensando en el 2025 me parece un disparate, pero bueno, por ahí es lo que piensa.

AG: Desde el Gobierno dicen que no les aprueban las leyes, ¿hay algún cambio con Francos como jefe de Gabinete? Teniendo en cuenta que aparentemente vuelve a Diputados.

Dicen que no les aprueban ninguna ley, y te formulo una pregunta al revés. ¿Cuántas leyes había dentro de la Ley Bases?

AG: Un montón.

Entonces podría ser que decidieron un mecanismo en donde mandaban una ley que contenía mínimo 50, 60 o 70 modificaciones normativas que hubieran sido en cualquier otro momento 50, 60 o 70 proyectos de ley. Hubieran podido salir algunos, y otros, los que requieren más complejidad, seguir siendo discutidos.

El Gobierno decidió mandar todas las reformas en un proyecto. Entonces, yo no decidí eso, yo recibí eso. Lo que no podés pedirme es que como lo recibí, te lo apruebe. Tiene que someterse, como en cualquier sistema democrático y republicano, a que un poder, como el Poder Legislativo que es el que aprueba las normas, tenga el tiempo para poder estudiar cuáles son las medidas que vos estás proponiendo, porque no eran medidas suaves, eran medidas profundas, en las que en muchas de ellas podemos estar de acuerdo.

Ahora, vuelvo a repetir, Si su forma fue meterlo todo en un solo envase, y pedir que aprobemos el envase o no aprobemos nada. Bueno, puede pasar lo que está pasando.

CM: Macri tiene hace poco las riendas del partido y se ordena la contienda para definir autoridades en el PRO bonaerense. Pero, desde su punto de vista, ¿ve que Mauricio Macri buscará diferenciarse del gobierno de Milei o tratará de retomar el diálogo o el intento de co-gobierno que tuvo después de las elecciones?

Yo lo que veo es que, más allá de tratar de diferenciarse del Gobierno, lo que está haciendo Mauricio Macri es tratando de recuperar la identidad del PRO. Porque la anterior presidenta está dentro del gobierno de La Libertad Avanza. Entonces, en la tarea que Macri está haciendo, por lo menos lo que he leído porque todavía no he estado con él, sigue tratando de recuperar la identidad del PRO, lo cual me parece bien, porque nosotros no somos co-gobierno.

Nosotros entendemos que hay muchas cosas que el Gobierno propone que son saludables y que el país las necesita, pero el que gobierna es Milei. Entonces, yo lo que digo es que el PRO tiene que mantener su identidad, acompañar en las cosas que cree que tiene que acompañar, y poder disentir aquellas que tiene que disentir, no es tan difícil. Es parte del sistema democrático.

AG: Que no se enojen los psicólogos. ¿Puede conseguir el PRO algún buen psicólogo para evitar el divorcio?

Siempre hay buenos psicólogos, es cuestión de buscarlo, encontrarlo y que sea exitoso.

