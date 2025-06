Cecilia Moreau: "Si este miércoles no hay quorum, significará que el Gobierno apretó o compró algún diputado"

Una nutrida agenda parlamentaria espera ser debatida este miércoles en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. La oposición buscará convertir en ley el proyecto de Emergencia en Discapacidad, lograr mejoras en los deprimidos haberes jubilatorios y tratar la restitución de la derogada moratoria previsional, entre varias iniciativas legislativas más. Contar previamente con el quorum necesario para sesionar será crucial.

En diálogo con el equipo periodístico de "QR", la diputada nacional Cecilia Moreau, de Unión por la Patria (UxP), relató que desde el partido trabajan intensamente en pos de que dicha cantidad mínima de 129 diputados pueda alcanzarse con éxito. "Si no logramos sesionar, con la agenda que tenemos, entramos en un panorama muy complicado para la democracia", resumió en la pantalla del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

La legisladora mencionó que en cuanto al quorum, el foco estará puesto sobre los diputados radicales. "En algún momento, Alfonsín (Raúl) los convocaba a ser parte de la ética de la solidaridad, y hoy se sienten orgullosos de ser 'radicales con peluca'. Pese a tanta patraña, tienen la oportunidad de reivindicarse. Creo que hay radicales de bien a los que no les va a dar la cara para no bajar", señaló, y dijo además que espera que la diputada del PRO María Eugenia Vidal ocupe su banca. "La sociedad debe estar muy atenta a quiénes se van a sentar en sus bancas y quiénes no", apuntó.

Además de las iniciativas enumeradas, Moreau anticipó: "Agregamos al temario el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Familia para que trate a la mayor brevedad posible un proyecto de emergencia en salud pedíátrica", y lo fundó en las consecuencias derivadas de la crisis que azota al hospital Garrahan, referente en cuando a la atención sanitaria de niños y niñas.

El gobierno nacional anticipó que vetará cualquier medida cuyo "costo fiscal" considere inaceptable, por lo que se descuenta que el oficialismo intentará boicotear la sesión de este miércoles. "Plata sí hay. La única área en la que el Gobierno incrementa partidas es en la SIDE y, en muchos casos, solamente para gastos reservados", contragolpeó la legisladora, y completó que La Libertad Avanza "tiene las prioridades alteradas".

Moreau subrayo que en relación con la emergencia en discapacidad se buscará "restituir derechos básicos". "Eliminaron pensiones y congelaron el nomenclador. Están haciendo pelota la Argentina", graficó.

Hacia el final de la comunicación telefónica, lanzó críticas a los legisladores que suelen acompañar al oficialismo. "Si este miércoles no hay quorum, significará que el Gobierno apretó o compró algún diputado", concluyó.

FPT