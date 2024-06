Diputada de LLA: "El aborto es uno de los genocidios más grandes de la historia"

Nadia Márquez habló sobre la relación del Papa con Argentina, se mostró esperanzada con la aprobación de la Ley Bases y marcó su distancia con el feminismo, expresando su rechazo ante la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “Yo siempre digo que ser provida es más que estar a favor del nacimiento y en contra del aborto, es estar a favor de la dignidad del ser humano desde la concepción y hasta su muerte natural”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nadia Márquez es diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Neuquén con mandato de 2023 a 2027. Es pastora e hija de Hugo Márquez, titular de la iglesia Bautista Jesús es Rey, y vicepresidente de la Alianza Cristiana de iglesias evangélicas de la República Argentina.

A pesar de los esfuerzos, el Gobierno no logra gestar acuerdos con la oposición dialoguista para aprobar la Ley Bases. ¿Qué expectativa tiene de la aprobación con de la Ley Bases? ¿Cómo va a venir del Senado con las modificaciones que le introduzca? ¿Cuándo cree que va a ser aprobada?

Venimos con un trabajo muy arduo y largo de la Ley Bases, estamos esperando que cuanto antes pueda volver a Diputados, que es lo más probable. Lo más razonable es que se plantee algún cambio en el Senado, ya se ha acordado previamente con el Gobierno nacional. Estimar una fecha quizás es medio complejo, porque dependemos de la fecha que establezca y cumpla el Senado.

Esto no es una carrera de corto plazo, es una carrera de resistencia, así que estamos esperando con buenas expectativas más allá de todos los inconvenientes y las oposiciones que hemos tenido, creemos que es una ley que no solamente tiene que salir, sino que ya están dadas las condiciones para que pueda dar a luz.

Teniendo en cuenta su condición de pastora, me gustaría un balance de la discusión que se produjo alrededor del hambre, de la cantidad de alimentos, y de la forma y necesidad de distribuirlos.

Con las iglesias, tanto evangélicas como católicas, hemos sido los que más hemos trabajado desde años y años en lo que es la contención de las personas en situación de necesidad. Estamos en barrios donde no llega el gas, donde no llega el agua potable y corriente, y lo más probable es que haya alguna iglesia, algún templo de alguna religión, que además de su tarea religiosa, realiza una enorme labor social.

Este Gobierno está trabajando este tema, no solamente en la superficie como lo han hecho muchos, y no solamente para llegar con algo de comida y mantener a la gente pobre, que es lo que necesitan muchos gobiernos, sino para que la gente pueda salir de esa situación de pobreza y no queden presos o rehénes de algún movimiento social o de algún gobierno de turno y puedan empezar a tener sus propios recursos.

Ese es el gran desafío que tenemos. Ir solventando las necesidades en el corto plazo, pero ir trabajando en el mediano y largo plazo para que la gente tenga que salir de la mano existencialista del Estado en todos los ámbitos de su vida y que pueda ser plenamente libre para poder proveerse para sí y para su familia, y para poder ser libre de cualquiera que quiera y pretenda dominarlos.

En su doble condición de diputada y pastora, ¿Qué tiene para aportar a la gestión pública la convicción religiosa?

Yo siempre digo que en términos de fe, son cosas distintas. La fe es algo personal, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar la libertad de culto, pero nuestras sociedades fueron fundadas en valores judío-cristianos. Por ejemplo no robar, no matar, no mentir, son delitos o son acciones moralmente reprochables en algunos de los casos. Yo creo que eso es lo que el Estado necesita, volver a ciertas bases y valores que, lamentablemente, se han perdido.

Las iglesias, en términos de fe, hacen una enorme labor social, pero además también necesitamos que el Estado vuelva a tomar estos valores, no en términos religiosos, sacramentales o cúlticos, pero sí en términos de valores para que la política vuelva a estar al servicio de la gente, y no la gente al servicio de la política.

En países como Estados Unidos e Inglaterra hay una muy buena relación entre las iglesias cristianas no católicas con el Papa. Me gustaría que nos de su propia visión del Papa, su visión religiosa como también su visión política.

En términos de su función religiosa, no me gusta opinar. Me parece que es algo interno, quizás alguien católico debería opinar. Puedo opinar en relación a su función como jefe de Estado. Hay declaraciones que las dice en determinado contexto sociopolítico, pero en la gestión anterior tuvo bastante silencio. Por ejemplo, me hubiese gustado como cristiana, haya tomado un rol más preponderante en lo que fue la batalla en la defensa de la vida.

En ese sentido tengo mis críticas, pero en el sentido religioso me las abstengo, en todo caso los católicos harán su propia evaluación. Hay gente que habla positivamente de su función, gente que habla de forma negativa, pero más allá de las opiniones, es un jefe de Estado. Es una persona importante dentro de la religión que más convoca en la Argentina, y dicho sea de paso, hemos construido con la religión católica un estrecho vínculo, uno que antes estaba fomentado en las diferencias, y actualmente el vínculo entre evangélicos y católicos está más fundamentado en las similitudes, en lo que pensamos igual para poder impulsar esos valores en la Argentina, dejando los valores religiosos en términos sacramentales, cultos, dentro de cada una de nuestras comunidades.

Alejandro Gomel: Hoy se cumple un nuevo aniversario de Ni una menos, ¿Qué posición tiene con respecto a este aniversario del día de hoy?

El movimiento dió a luz, lamentablemente, con la muerte de Chiara Páez. Lamentablemente murió en manos de su novio, y justamente porque ella estaba embarazada y él y su familia no querían que ella prosiga adelante con el embarazo. Un feminismo, que yo digo, es selectivo.

Es selectivo porque habla de algunas muertes, algunos abusos, algunos probados y otros no, pero hace un silencio que muchas veces ensordece. Por ejemplo, la denuncia en contra del intendente de La Matanza, la denuncia en contra del gobernador del norte. Hay muchos casos donde las mujeres ven vulnerados sus derechos, no solamente en libertad sexual, sino en otras cuestiones también, y ahí hay un silencio ensordecedor.

El feminismo actual que ha tomado las banderas del Ni una menos es bastante selectivo. Y cuando habla de Chiara, que es una de las iniciadoras, lamentablemente se olvidan que las mujeres no estamos todas a favor del aborto, que hay una amplia mayoría que defendemos la vida. Intentan ponernos en una postura de que no defendemos a las mujeres. Yo siempre me expreso, tanto en términos políticos como personales y religiosos, en contra de la violencia y en contra de cualquier tipo de violencia.

Me parece que la violencia hacia los niños, que son los más indefensos, se habla poco. Está el caso escandaloso de un bebé de dos meses de La Plata que falleció, que tiene fracturas en el cráneo y en las costillas, desde que nació ha sido violentado. Yo creo que la defensa de los derechos de los seres humanos tiene que ser para todos y sin distinción, no me siento identificada con este feminismo que dice que él Ni una menos es para el feminismo radical, o progénero, o proaborto, porque la mayoría de las mujeres estamos en la otra vereda.

Pero sí ratificar nuestro compromiso en contra de la violencia, en contra de la violencia del hombre hacia la mujer, y en contra de la violencia de la mujer hacia el hombre.

AG: Se refirió al IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Está la idea de avanzar con algún proyecto de ley?

En estos momentos no tenemos los números, ni me parece la situación económica y social del país para afrontar esto, pero sí es un tema que nosotros hemos dialogado muchísimo. Lo hemos dicho en campaña, la postura del gobierno nacional y de los diputados que hemos acompañado este proyecto, es claramente a favor de la vida y a favor de la dignidad del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural.

Yo siempre digo que ser provida es más que estar a favor del nacimiento y en contra del aborto, es estar a favor de la dignidad del ser humano desde la concepción y hasta su muerte natural, por lo cual los que somos provida nos interesamos por la primera infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en los mayores y en la tercera edad. En todas las instancias de la vida.

Obviamente esto es una cuestión numérica y nosotros no tenemos los números para avanzar en una derogación o en un planteo en contra de lo que es la ley de aborto, que no es más ni menos que la matanza de los niños más indefensos, en el lugar donde deberían estar más seguros, en el vientre materno.

Hoy no tenemos las condiciones para poder hacerlo, cuando la tengamos el señor Presidente nos dará el camino que tenemos que seguir, y cada uno de nosotros desde el lugar que nos toque haremos todo lo posible para que en Argentina se termine con uno de los genocidios más grandes de la historia que es el aborto.

Usted antes de ser diputada, ¿Había ejercido algún cargo público?

Fui solamente concejal. No vengo del ámbito político, mi familia no está en política, ninguno de mi familia es asesor ni cumple algún rol político. Pero participé como concejal en la Ciudad de Neuquén Capital el período de cuatro años previo al que estoy ocupando ahora como diputada nacional. Y básicamente en relación al movimiento provida del 2018 y 2019.

