Raanan Rein es historiador israelí a cargo de la cátedra de Elías Sourasky de historia española y latinoamericana, y exvicepresidente de la Universidad de Tel Aviv.​ En 2005 dirigió el Centro Daniel Abraham de Estudios Internacionales y Regionales de esa universidad. Además, es miembro correspondiente en Israel de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina, y fue presidente de la Latin American Jewish Studies Association (LAJSA).

¿Qué riesgo hay para la comunidad judía en Argentina con el alineamiento de Milei con Netanyahu y con la política que se lleva adelante en este momento en Israel?

Sí, es un problema. Por un lado, hablando como israelí, sin duda alguna, cualquier apoyo que recibimos en estos días tan difíciles es bienvenido. Sin embargo, entre muchos argentinos judíos, pero también entre no pocos diplomáticos israelíes, hay cierta incomodidad con respecto a esta sobre-identificación con el judaísmo, el pueblo judío y el Estado de Israel.

Y el miedo, si podemos caracterizarlo así, es que estas expresiones tan tajantes a favor de los judíos y el Estado de Israel, puedan provocar todo tipo de reacciones anti-israelíes, anti sionistas, pero también antisemitas, llegando inclusive a acusarlo a Milei, que es como un muñeco en manos del pueblo judío o del Estado de Israel, sirviendo sus intereses, etc. En este mundo en que vivimos, con todo tipo de teorías de conspiración de una índole u otra, también esta sobre-identificación con Israel puede provocar este tipo de argumentos y teorías.

¿Estamos viviendo lo opuesto a lo que fueron las cruzadas y un regreso de la conquista, así como los árabes en su momento llegaron a Constantinopla, que la inmigración árabe está convirtiendo a Europa en un país pro-árabe de la misma manera que la continua inmigración de latinos ha convertido a Estados Unidos en un país pro latino?

No es para tanto. Es cierto que Europa está cambiando desde el punto de vista demográfico desde hace años ya, con inmigración de gente de las ex colonias en África y Asia, con la inmigración desde el norte de África, los refugiados de la guerra civil de Siria o de Afganistán. Sin embargo, la mayoría de los musulmanes en Europa sí intenta integrarse en la sociedad francesa, alemana, inglesa, holandesa, etc.

Hay núcleos de musulmanes que cultivan un fundamentalismo radical y estos sí representan una amenaza para la civilización occidental. Sin embargo, tenemos que tener cierto cuidado y no caer, por un lado en un antisemitismo, por otro lado en una islamofobia. Es decir, no es que Europa esté conquistada por los musulmanes, pero el desafío de integrarlos en las distintas sociedades europeas es enorme, sin duda alguna.

¿Cuál es la situación de Netanyahu? ¿Es bien vista la diferencia entre los ultraconservadores que hay en Israel y los progresistas? Que el embajador argentino sea un rabino, ¿genera alguna controversia? ¿Suma o resta?

Bueno, empecemos con la última pregunta que tiene que ver con el nombramiento del nuevo embajador argentino en Israel. También esta decisión de Milei ha provocado cierta incomodidad. Él, durante su campaña electoral, hablaba en contra de los nombramientos de gente allegada a un dirigente u otro o a los que han apoyado al presidente de turno y, de hecho, con este nombramiento está haciendo lo mismo como sus anteriores.

No parece que el nuevo embajador argentino venga con mucha experiencia en la diplomacia, en relaciones internacionales o incluso en las relaciones entre Israel y Argentina. Es sobre todo un premio, entre comillas, que da Milei a su consejero espiritual, o no sé cómo caracterizarlo.

Hablando de la sociedad israelí, es cierto lo que dices. La sociedad israelí sigue muy dividida y polarizada. Mucha gente todavía no vuelve a la calle para protestar en contra de Netanyahu porque todos todavía estamos bajo este choque del 7 de octubre y la masacre cometida por los terroristas de Hamas.

Pero no cabe duda que Netanyahu tiene interés en no llegar a un cese de fuego, no llegar a algún acuerdo con Hamas o con cualquier otro actor regional. Prefiere que la guerra siga y así mantenerse en el poder. Parece que es el interés que prima sobre cualquier otro interés nacional del Estado de Israel y eso es muy lamentable.

El gobierno israelí también está dividido con algunos, sobre todo los religiosos nacionalistas que están en contra de la idea de un acuerdo que involucra de algún modo a la autoridad palestina. Y por otro lado, algunos que son más moderados y hablan de la necesidad de llegar a un entendimiento con la política norteamericana en nuestra región, y aquí tengo que enfatizar que lo que están haciendo los norteamericanos acá es un esfuerzo gigante para llegar a alguna solución.

Sin el papel que han jugado aquí, hubiéramos estado en una catástrofe mayor con un número aún mayor de víctimas israelíes y palestinos, judíos y musulmanes.

