Guillermo Francos sostuvo que la Ley Bases podría ser aprobada en julio y realizó dos autocríticas

“La tendremos en el mes de julio”, aseguró el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre la ley Bases. Asimismo, señaló que la ley al principio fue demasiado amplia y "quizás por eso nos llevó al intento fallido". Sobre el escándalo de los alimentos, dijo que "capaz un error fue no hacer esto de entrada y tenerlo en un depósito".

Durante una entrevista con Luis Majul en La Nación+, Francos adelantó que la ley podría ser aprobada en el Senado durante la semana del 10 de junio y luego volvería Disputados para ser finalmente aprobada en julio.

“Uno aprende de los errores y trata de cambiar, mejorar y comprender al otro”, dijo sobre el extenso debate que lleva la ley emblema de la Administración Milei.

“La ley de bases va a salir, saldrá del Senado. Espero que la semana siguiente el recinto probablemente apruebe la ley y no haya más modificaciones, y después tiene que volver a Diputados por las modificaciones”, aclaró.

Incluso deslizó una autocrítica sobre la amplitud de la lay y el apuro del Gobierno Nacional por aprobarla. “Ha pasado tiempo. Es un tiempo en que la política en general ha tenido que digerir este espacio político nuevo que ha aparecido en la Argentina. Y tal vez nosotros no supimos comprender de entrada que ese tratamiento iba a ser tan complejo, y tal vez la ley que presentamos al principio fue mucha más amplia y quizás por eso nos llevó al intento fallido”, argumentó.

Ley Bases y paquete fiscal: el oficialismo consiguió la firma de los dictámenes y podrá sesionar en el Senado

Kirchneristas vs Dialoguistas

En otro segmento de la entrevista televisiva el jefe de Gabinete fue muy crítico con el bloque de legisladores de Unión por la Patria y lo diferenció del resto de los bloques partidarios. “Quieren, equivocadamente, que al Gobierno le vaya mal”, dijo respecto a los legisladores kirchneristas.

“El resto ha sido colaborativo. Trabajamos casi tres meses en Diputados y un mes en el Senado. Hemos mejorado el texto de la ley; en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero es el juego de la política. Mientras sean limpias, las discusiones son buenas. Siempre hay intereses contrapuestos”, concluyó.

Guillermo Francos defendió a Pettovello: "Tiene obsesión por la transparencia"

El jefe de Gabinete salió en defensa de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aunque también dejó una autocrítica. "Iniciamos un proceso de transformación del Estado que pretende terminar con una manera de encarar los asuntos públicos de manera prebendaria. Casualmente, Pettovello ha sido una ministra muy importante en todo este tema porque ha tenido que articular políticas sociales en medio de un desmadre de las políticas sociales".

Federico Sturzenegger presentó un plan alternativo para el reparto de alimentos a pedido de Milei y Pettovello

En esa línea, siguió: "Tienen que tener un castigo, había que terminar con ese sistema. La actuación de Pettovello generó reacciones y ataques de distinto tipo, por eso salí a apoyarla junto con mis compañeros de Gabinete y el Presidente”.

Francos afirmó que a la ministra "le sobra coraje" y que "tiene una obsesión por la transparencia y la lucha contra la corrupción, no la tolera. No tolera a los chantas, es una mujer honesta".

De todas maneras, dejó una autocrítica sobre no repartir los alimentos y tenerlos en un depósito: "Capaz un error fue no hacer esto de entrada, porque no apareció la idea, y tenerlo en un depósito".

