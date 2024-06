El economista y del Banco Central Federico Sturzenegger, que se apresta a incorporarse al gobierno de Javier Milei, anunció después del escándalo por los alimentos almacenados que diseñó un nuevo "sistema alternativo" de contrataciones que involucra al sector privado, para las futuras compras que realice el Ministerio de Capital Humano.

"El gobierno provee ayuda en situaciones de emergencia. Pero lo hace mediante un sistema de acopio ineficiente y caro", aseguró Sturzenegger, que explicó que presentó un plan alternativo a pedido de Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"En este sistema alternativo el objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado pero la ejecución cambia radicalmente. En el nuevo sistema no se compran los bienes sino que compra una “opción de compra” de esos bienes (en jerga financiera es un call)", explicó Sturzenegger.

Y agregó: "El sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera. Es una idea muy sencilla: el gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia". A la par, el sector privado usa "toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock".

Milei insiste en los ataques para defender a Pettovello: "Es el modo miserable en que opera la política"

"Como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito", contempló Sturzenegger.

"Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente", argumentó. "Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito. Si los tengo en casa necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar, y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente".

"Una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados. Esto último es lo que la Ministra Pettovello ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques", dijo Sturzenegger al detallar su plan en las redes sociales.

"La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza, claro está, hasta la llegada de @JMilei a la presidencia", finalizó.

Sebastián Casanello ordenó allanar el depósito de Capital Humano en Villa Martelli

El escándalo de los alimentos almacenados le costó el puesto a un alto funcionario de Sandra Petovello

El pasado 30 de mayo, el secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, fue despedido de su cargo en medio de la polémica por los alimentos que estaban almacenados y no fueron repartidos.

Un complejo combo que obligó a la titular de la cartera a denunciarlo en la Oficina Anticorrupción para que se investigue el accionar de su exsecretario por sospechas de contrataciones irregulares y supuesto cobro de retornos.

"Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones", indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"Pettovello hace la denuncia ante la Oficina Anticorrupción y no nos entrometemos más en ese proceso", agregó Adorni, que especificó que "no solo es De la Torre" el que estaría involucrado, agregó.

Ante ese panorama, el gobierno optó por "limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería".

Un día después, Adorni admitió que de la Torre tuvo problemas en su gestión al frente de la Secretaría de Niñez y Familia, y que fue el responsable de la limitación en la información sobre el tema de alimentos.

"Cuando alguien pierde confianza en uno de sus funcionarios se toma la decisión de reemplazarlo", expresó el vocero, y concluyó: "Todos los funcionarios tenemos libertad absoluta para elegir equipos y cuando vemos algo que no funciona o no cumplen nuestras expectativas removerlo o modificarlo".

De la Torre dijo tras su desplazamiento que tiene "las manos limpias" y la "conciencia tranquila" y habló de "kirchneristas infiltrados" en el Gobierno libertario. "Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza", aseguró.

A su vez, el ex funcionario sostuvo: "No me voy a dejar amedrentar por los Kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio".

A raíz de una investigación periodística, el Ministerio había comenzado a seguir de cerca a De la Torre por posibles contrataciones por fuera del Estado a través de lo que se conoce como Organización de Estados Iberoamericanos.

A esas sospechas, se sumó la ineficacia a la hora de notificar las fechas de vencimiento de los productos almacenados, muchos próximos a la fecha límite.

El escándalo surgió a partir de la denuncia que presentó el líder del Frente Patria Grande Juan Grabois, que indicó que existían 5.000 toneladas de comida "pudriéndose en galpones" de la localidad bonaerense de Villa Martelli y en Tafí Viejo (Tucumán).

El entonces secretario de la Niñez respondió, explicando que se trataba de "un stock de reserva" y que estaban en "perfecto estado".

"La comida está en perfecto estado, no está vencida, no se está pudriendo y se utiliza directamente para todo lo que son emergencias. En la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días y hay que asistir", justificó De la Torre después de las primeras denuncias.

Tras la salida de De la Torre, el vocero presidencial aseguró que los alimentos almacenados no habían caducado: "La primera fecha de vencimiento se da el 7 de junio, un lote menor de alimentos, y otro el 30 y el primero de agosto, leche. Harina, vencimiento 25 de junio" dijo.

"Es falso que se estaban venciendo", dijo Adorni. Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos. No se van a repartir por repartirse porque están destinado a urgencias. Las asistencias alimentarias a comedores va por otro carril", expresó.

En la investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello por los alimentos almacenados, este sábado 1 de junio se inspeccionó el depósito ubicado en Villa Martelli, donde encontraron más de 339.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio.

Este domingo, el presidente Javier Milei defendió a la ministra Sandra Pettovello y sostuvo que las críticas en su contra "revelan el modo miserable en que opera la política".

"La política miserable. Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción", subrayó Milei.

En su cuenta de la red social X, el jefe de Estado, señaló: "Cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro. Amorales, hipócritas, chorros y mentirosos".

"Petovello está librando la madre de todas las batallas, yendo contra la matriz de corrupción", dijo, por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri.