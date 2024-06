Milei insiste en los ataques para defender a Pettovello: "Es el modo miserable en que opera la política"

Mientras regresa al país luego de seis días entre Estados Unidos y El Salvador, el presidente Javier Milei se metió de lleno este domingo en el escándalo de los alimentos que se guardaban sin entregar en el Ministerio de Capital Humano, un tema que la propia ministra Sandra Pettovello ya denunció a la Justicia y que incluso tuvo anoche allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, pero el mandatario centró sus posteos en duros ataques hacia quienes cuestionan a la funcionaria, señalando que "revelan el modo miserable en que opera la política".

"La política miserable. Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción", escribió Milei en sus redes sociales:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su cuenta de la red social X, el jefe de Estado, agregó que "cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro", cerrando con letras mayúsculas "AMORALES, HIPÓCRITAS, CHORROS Y MENTIROSOS".

El mandatario intentó así respaldar a su funcionaria, una de las más cercanas a él dentro su Gabinete, luego de una semana volcánica en el que el escándalo hizo que la propia funcionaria despidiera al secretario de la Niñez Pablo de la Torre, además de denunciar a la Justicia el tema de cómo se manejaban las miles de toneladas de alimentos apiladas en los depósitos de Villa Martelli, sin entregarse a sectores carenciados.

A ese cuadro, que obligó al Gobierno incluso en primera instancia a negar que no se repartieran, luego a afirmar que en realidad se habían acumulado "para emergencias y catástrofes", hasta que finalmente con el despido de De la Torre se admitió de manera implícita que "algo estaba mal" y no se descarta que las cesantías sigan hacia abajo, con más responsable de tales manejos. La explicación de que "para que no haya negocios o corrupción en las entregas, los alimentos no se entregaban", ya no resiste análisis. Y es en ese punto donde el Gobierno sigue sin hacer control de daños, porque aunque Pettovello habría pedido al Ejército que aporte su logística para que esas miles de toneladas de comida puedan ser entregadas antes que venzan, no hubo todavía noticias concretas al respecto.

Pettovello echó a De la Torre el viernes, pero los cuestionamientos sobre la megacartera libertaria no frenaron, y la funcionaria pidió primero que la Oficina Anticorrupción (OA) que investigue lo ocurrido, y luego fue más allá presentando una denuncia penal ante la Justicia, la que será sorteada este lunes. Se cuestionaron además manejos salariales de la cartera en los que intervenía la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), otro tema al que el presidente Milei no se ha referido.

En tanto, en la investigación que lleva adelante Casanello por los alimentos almacenados, este sábado se inspeccionó vía un allanamiento el depósito ubicado en Villa Martelli. Se encontraron más de 339.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio, una situación que empezó con las denuncias que hacía Juan Grabois y que todavía no tiene definición a la vista.

HB