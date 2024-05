El gobierno busca desligar a Pettovello del escándalo de los alimentos y denuncia a Pablo de la Torre

El escándalo por las irregularidades en el almacenamiento de alimentos se llevó puesto a un funcionario más de la gestión de Javier Milei: Pablo de la Torre, (ahora ex) secretario de Niñez y Adolescencia. Sin embargo, desde Casa Rosada montaron un fuerte operativo para desligar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, superior del funcionario desvinculado. El operativo contó con apoyo público de Milei,del vocero Manuel Adorni y hasta una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Lo cierto es que desde la cartera detectaron desmanejos en los contratos de funcionarios de su entorno e irregularidades en el almacenamiento de alimentos almacenados en los galpones de Tafí Viejo, en Tucumán, y Villa Martelli. Asimismo, desde Capital Humano dispusieron de una entrega inmediata de los alimentos que no estuvieran vencidos con ayuda del Ejército.

Por esa auditoría que realizaron internamente, el hasta entonces secretario de Niñez y Adolescencia de la Torre fue despedido por la ministra Pettovello, y sumó un nuevo cambio en la gestión libertaria que escala a más de 30 en los primeros seis meses. De la Torre vendría a ser lo que antes era un ministro de Desarrollo Social, que fuera absorbido por la "súper" ministra. Desde el primer momento que esta dupla mantuvo tensión y encontronazos, con funcionarios de la cartera que fueron renunciando disconformes con la gestión de la cúpula.

Interna en Capital Humano: cruces entre Pettovello y De la Torre por renuncias y despidos

Según supo la PERFIL, a raíz de una investigación periodística, el ministerio sigue de cerca a de la Torre por posibles contrataciones por fuera del Estado a través de lo que se conoce como Organización de Estados Iberoamericanos.

A esas sospechas, se sumó la ineficacia a la hora de notificar las fechas de vencimiento de los productos almacenados, muchos próximos a la fecha límite. Un complejo combo que motivó a la titular de la cartera a denunciarlo en la Oficina Anticorrupción para que se siga de cerca el accionar de su exsecretario.

Ante ese panorama, la administración libertaria optó por “limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”.

Desde el entorno del hermano de Joaquín de la Torre aseguraron a este medio que desconocen las acusaciones y que Pettovello "estaba al tanto de todo" por un informe que se le hizo llegar hace dos meses, donde se relevaba todo el stock de alimentos con sus respectivos vencimientos.

Alimentos sin entregar: echaron a un funcionario clave de Capital Humano "por mal desempeño"

Una de las primeras repercusiones políticas es que, precisamente, el hermano de Pablo de la Torre decidió romper el bloque libertario en la legislatura bonaerense.

El respaldo de Milei y Adorni a Pettovello

El presidente Milei respaldó a su ministra, a la que en más de una oportunidad calificó como “la número uno”, y ratificó la limitación de las funciones del exsecretario.

Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló en conferencia de prensa que el Presidente “expresó su total apoyo a la ministra Pettovello”, y admitió que de la Torre tuvo problemas en la gestión, y que fue el responsable de la limitación en la información sobre el tema de alimentos.

“Cuando alguien pierde confianza en uno de sus funcionarios se toma la decisión de reemplazarlo”, expresó el vocero, y concluyó: "Todos los funcionarios tenemos libertad absoluta para elegir equipos y cuando vemos algo que no funciona o no cumplen nuestras expectativas removerlo o modificarlo”.

El Gobierno denunció a Victoria Tolosa Paz por presuntas irregularidades en la compra de miles de toneladas de yerba

Al ser consultado sobre los vencimientos de los alimentos almacenados, Adorni señaló: "El cronograma (de entrega) no está definido. La primera fecha de vencimiento se da el 7 de julio, un lote menor de alimentos, y luego, otro lote más grande que tiene fecha de vencimiento el 30 julio, y otro menor el primero de agosto. Eso es de leche y hay un vencimiento de harina el 25 de julio".

“Es falso que se estaban venciendo. Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos”, aclaró, y expresó: “Estos alimentos no se van a repartir por repartirse porque están destinado a emergencias. Las asistencias alimentarias a comedores va por otro carril”.

Piden que Pettovello vaya al Congreso a exponer el plan alimentario

La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo, presentó este viernes un pedido de informes para que la ministra de Capital Humano rinda cuentas sobre la polémica a partir de la retención de alimentos con fechas próximas de vencimiento que debían distribuirse a comederos comunitarios.

La dirigente del sector de Evolución Radical le atribuyó al Gobierno “insensibilidad, falta de experiencia y una profunda crisis moral en la gestión de los recursos de los más vulnerables”.

Milei defendió a Pettovello en medio del escándalo por los alimentos y celebró el incremento de la AUH

Además, pidió que la respuesta del Gobierno no se detenga en la desvinculación del ahora ex secretario de Niñez y Familia sino que sea más profunda y al hueso del problema. “Seis mil toneladas de alimentos guardados y 42% de pobreza son incompatibles en democracia. No puede el silencio institucional ni la desafectación de Pablo de la Torre ser la única respuesta", aseguró Carrizo.

“Mientras miles de kilos de alimentos están almacenados, muchas personas pasan hambre y son sometidas a extorsiones por parte de aquellos que deberían estar protegiéndolos”, agregó. En este sentido, dijo que “la ministra Pettovello debe informar cuál es la política de su Ministerio para atender la emergencia alimentaria”.

Denuncian la gestión de Tolosa Paz por irregularidades en la compra de alimentos

En paralelo, el Gobierno también denunció irregularidades en la compra de alimentos bajo la gestión de la exministra Victoria Tolosa Paz al frente de la cartera de Desarrollo Social. El reclamo ante la Justicia Federal corresponde a la licitación por la adjudicación de 17,4 mil toneladas de yerba mate por $18.224.700.000.

Desde la cartera de Capital Humano responsabilizan a la gestión de Alberto Fernández de presuntas irregularidades y sobreprecios en la adquisición de los productos que se encuentran almacenados en los galpones de Tafí Viejo en Tucumán y Villa Martelli.

Las miras están puestas en el dictamen de evaluación de ofertas del 18 de septiembre de 2023, en el que fueron favorecidas la Compañía Comercial Mayorista S.R.L, marca “El Buen Ojo”; la Yerbatera Kleñuk de Ignacio Kleñuk; y “Sierra del Imán” de Hugo Oscar Holowaty. Las tres empresas ofertaron $1518,90 por paquete.

Tras el escándalo en Capital Humano, Joaquín de la Torre romperá el bloque libertario en el Senado bonaerense

A pesar de las intenciones de judicializar, fuentes de gobierno aseguran que la acusación no recayó en la figura de la ex ministra, sino contra su gestión. Al respecto, la subsecretaria legal de la Capital Humano, Leila Gianni, explicó en una entrevista a La Nación + que tres de las cinco toneladas de alimentos corresponden a yerba mate “puro palo”.

“Puedo asegurar que tres mil toneladas, 3 millones 150 mil kilos, que están en Villa Martelli y en Tafí de Tucumán corresponden a yerba mate que es puro palo”, contó, y agregó: “Le pregunto a Grabois y a los exministros de Desarrollo Social si con yerba se alimentan los argentinos”.

En la misma línea, la segunda de Pettovello planteó: “En los barrios más vulnerables, cuando no hay para comer, la gente toma mate cocido… me da vergüenza que (Juan) Grabois pida mediante la fiscal (Paloma) Ochoa y Casanello que salgamos a repartir yerba”.

Según explicó Gianni, los alimentos almacenados fueron adquiridos bajo la administración de Alberto Fernández y "utilizados en un plan sistemático de las organizaciones sociales para extorsionar a los más vulnerables”.

JD / Gi