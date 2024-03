Interna en Capital Humano: cruces entre Pettovello y De la Torre por renuncias y despidos

Todos los organismos del Estado Nacional están en plena incertidumbre porque muchos de sus empleados fueron despedidos, no les renovaron su contrato o lo hicieron pero con la condición de que en tres meses habría una nueva ola de agentes que serían desvinculados hasta llegar a los "70 mil" que ayer prometió el propio Javier Milei, generando tanto ruido que desde Casa Rosada salieron a aclarar que "en esta primera tanda" se analizan unos 15 o 20 mil contratos que no serían renovados.

Lo cierto es que una de las áreas más importantes y abarcativas del Estado es el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, que aglutina a las (ahora devenidas en secretarías) de Trabajo y Desarrollo Social, y donde aún no hay una información oficial de cuántos serán los despidos de planta transitoria y/o contratados desafectados en el mes de abril.

La interna de Pettovello con De la Torre

Pablo De la Torre es el encargado de conducir la secretaría de Niñez y Familia, área clave por ejemplo para mantener diálogo con organizaciones sociales y comedores que vienen denunciando un fuerte recorte. Su origen no es precisamente el liberalismo ni el propio partido oficialista de La Libertad Avanza, sino que viene del mismo lugar que su hermano, Joaquín De la Torre, de Cambiemos, cuando absorbió a un peronismo no kirchnerista en la era de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en Nación y Provincia de Buenos Aires. Joaquín es el ex intendente de San Miguel, ex ministro de Gobierno de Vidal, actual senador provincial y apostó por Patricia Bullrich en la última elección nacional.

Despidos en el estado: afirman que serán entre 15 y 20 mil agentes los que perderán su trabajo

No sorprende la llegada, porque cuando cambió la gestión el 10 de diciembre, el PRO se encargó de llenar muchos de los huecos que LLA no podía en el Estado.

Pero De la Torre y Pettovello desde ese entonces no logran afinar sus ideas ni modalidades de trabajo. Las primeras grandes diferencias comenzaron en enero, cuando nombres que respondían directamente a los hermanos De la Torre empezaron a renunciar cuando veían diferencias sustanciales con el cambio de esquema en la asistencia a los sectores vulnerables. "Esos cargos fueron reemplazados por gente de Pettovello, lo que desató una interna", detallaron a PERFIL desde el Ministerio.

Del otro lado se siente esa inestabilidad porque las organizaciones sociales no tienen con quién hablar, o muchas veces acusan que hablan con alguien que ni siquiera está nombrado en el Boletín Oficial como funcionario. Al parecer, todavía no le dieron el visto bueno final a De la Torre para que comience a dirigir su área con mayor autonomía.

Javier Milei adelantó que se darán de baja 70 mil contratos de empleados públicos

Despidos masivos

En un nuevo capítulo de esta interna es que en dicha cartera vienen retrasados con la información oficial de los "despidos" que encomendaron desde arriba. Desde ATE esperan un recorte de entre el 20 y el 30% pero no tienen ni el número ni los nombres. "Habían prometido que sería hoy y justo se cayó el sistema", detallan.

Según supo este medio, en la Secretaría de Trabajo dieron la orden de reducir un 30%, lo que implicaría unos 1000 cargos, algo que ni siquiera desde el sindicato esperaban, ya que imaginaban unos 600.

Mientras tanto, se desarrollaron fuertes manifestaciones en los espacios de trabajo, reclamando por los masivos despidos, con la presencia de UPCN y ATE, ambos gremios estatales.

En toda la órbita de De La Torre serían entre 1200 y 1500 los despidos/contratos no renovados según estimaron a PERFIL.

