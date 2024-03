Despidos en el estado: afirman que serán entre 15 y 20 mil agentes los que perderán su trabajo

Miles y miles de empleados del Estado no saben qué será de su futuro laboral a partir de la semana próxima. Es que desde el gobierno de Javier Milei ya comenzaron la "purga" con empleados de planta transitoria o notificando a quienes están bajo la modalidad de contratados que no se les renovaría, pero habían advertido que sería en esta fecha, que incluye un fin de semana extra largo por Semana Santa. Además, les dijeron a los gremios estatales que unos 15 o 20 mil contratos sobre los 70 mil que vencen el 31 de marzo no serían actualizados.

Sin embargo, mientras en diversos organismos públicos ya se activó esta ola de despidos, fue el propio jefe de Estado quien al cierre del Foro Económico Internacional de las Américas aseguró que "se van a caer 70 mil contratos", es decir, la totalidad de los empleados que están bajo esta modalidad. Esto ya comenzó a generar malos entendidos porque no se entiende si contradijo al propio plan que Casa Rosada venía anticipando a los medios y los gremios, o si refiere a que si no es ahora, en un futuro esos contratos se caerán de todas formas. "Se refiere a todo el universo que se está analizando en esta tanda", confiaron desde Casa Rosada

"Estamos frente al ajuste más grande de la historia" y "ajustamos 11 puntos del PBI, más de los cinco puntos que teníamos que ajustar", argumentó el mandatario, destacando que está "orgulloso" por cortar "de cuajo" con la obra pública y los planes sociales "sin afectar" a los más vulnerables.

Javier Milei: "Echamos 50 mil empleados públicos y van a caer 70 mil contratos más"

Despidos

PERFIL pudo recopilar algunos de los despidos que ya fueron notificados en el último mes, como los 1200 de la ANSES, unos 670 en el Servicio Meteorológico Nacional, unos 600 por los Centros de Referencia, unos 40 en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y una fuerte porción proveniente del Ministerio de Capital Humano de Pettovello: en ANDIS 165, en el Incaa 170, en Aysa 200, en la Secretaría de Derechos Humanos 26, en el Enacom 50 y en el Conicet otros 50.

Según confiaron a este medio desde ATE, esos números en dicha cartera seguirían incrementando: "Se habla de unos 1500 despidos que seríamos notificados mañana".

La motosierra también llegó al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), con el despido de más del 30% de la planta de 400 empleados. Las bajas forman parte de la etapa inicial del plan de “adecuación” del organismo.

Además, el Gobierno rescindió además contratos de 135 personas en la Agencia Nacional de Discapacidad, a través de una nota del titular, Diego Spagnuolo.

El presidente Javier Milei en el Foro Económico Internacional de las Américas

Las bajas responden al decreto 84/2023 publicado en el Boletín Oficial el pasado 23 de diciembre, a través del cual el Poder Ejecutivo estableció renovaciones por un período de tres meses a los trabajadores contratados, mientras, en paralelo, llevó adelante auditorias para relevar cada área y establecer el estado de situación de cada cartera.

La advertencia de ATE

Al respecto, Rodolfo Aguiar, secretario general ATE Nacional planteó en conversación con la agencia NA que si la ministración libertaria no renueva el porcentaje que promete implicará el despido de "entre 14.000 y 21.000" trabajadores. Además, detalló que de los 71.000 empleados estatales en observación, 65.000 corresponden a vínculos laborales de los denominados Artículo 9 de la APN, y otros 6.000 de los conocidos como 1.109

El titular de ATE prometió "profundizar el plan de lucha" y alertó sobre el creciente escenario del escenario de conflictividad social que calificó de "inevitable". "El Gobierno ha instalado una campaña de desprestigio con verdadero éxito. Caputo justifica los despidos diciendo que la gente espera que en el Estado quienes prestan servicio estén por vocación de servir. Según él, muchos están para hacer negocios… no vaya a ser cosa que el echado por la movilización popular sea él", completó el dirigente sindical.

"Nadie debe dudar acerca de que vamos a resistir cualquier posibilidad de que el Estado aparezca como garante del saqueo de todos nuestros recursos naturales, como pretende el Gobierno", anticipó Aguiar, y reveló que la CTA Autónoma, central de la que forma parte, pelea por un nuevo paro general.

Por último, afirmó que "son tiempos de resistir pero también de tener propuestas", por lo que prometió "seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en el Estado".

