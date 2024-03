Alejandro Bulgheroni respaldó a Milei: "Está haciendo lo mejor que se puede hacer"

Uno de los empresarios petroleros más importantes de la Argentina, Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy (PAE), respaldó el rumbo de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y dijo que la Argentina “va en la dirección correcta".

Así lo expresó en el Foro IEFA LATAM 2024, que organiza la International Economic Forum of the Americas y que se realiza este martes, con continuidad mañana miércoles, en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires, donde dirá presente este 26 de marzo por la tarde el mandatario libertario.

“En la Argentina los recursos están disponibles, pero el tema siempre es la macroeconomía. Se están llevando adelante muy rápido los cambios necesarios", aseveró.

En línea, dio también su opinión sobre el actual Presidente de la Nación y analizó su labor al frente del Ejecutivo. "Milei está haciendo lo mejor que se puede hacer. Cuando lo conocí y supe lo que pensaba como economista, vi que la oportunidad de que la Argentina salga adelante estaba, ya que propone cambios que van en la dirección correcta, aunque por ahora no tienen el apoyo del Congreso. Pero si no se votan las leyes, el cambio va a tardar más”, sostuvo.

A su vez, destacó: "Están las cosas dadas, la mente clara en el Presidente y es un factor muy importante porque a la larga los otros miembros del gobierno se van a dar cuenta de que ese es el camino".

Durante su presentación, el empresario dejó en claro las diferencias entre los tiempos de las empresas y de la política. “Acá hubo siempre piedras en el camino para que las cosas no se hicieran. Ahora eso está cambiando. Hacen falta decenas de miles de dólares en inversión y estamos esperando que nos bajen la bandera para invertir más, porque la oportunidad más grande y más urgente de Argentina es el desarrollo de reservas de gas e hidrocarburos, ya que hoy hay más consumo que hace dos o tres años”, advirtió.

Sin embargo, resaltó el presente del país y las oportunidades que se generan. “Están todas las cosas dadas para cambiar, porque pese a que todos los consumos han bajado y hay recesión, pero esto va a cambiar en tanto y en cuanto se desarrollen los proyectos que hay. Para mí la recuperación va a depender mucho de las regulaciones que se cambien, que hagan venir la inversión. Esto ya lo vimos en los 90, en poco tiempo se cambiaron las condiciones y se empezó a invertir. Los primeros que invertimos somos los petroleros y la minería, son inversiones a largo plazo”, concluyó.

Milei suma apoyo empresario

De esta manera, Bulgheroni siguió los pasos del CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, quién hace algunos días dijo tener "muchas esperanzas puestas" en Milei.

El italo-argentino afirmó que si bien es necesario resolver problemas regulatorios para aprovechar el gigantesco potencial del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, el empresariado confía en que el libertario los resolverá.

"Lo han visto en su intervención en Davos. Pero el punto central es que su programa económico suena a lo que Argentina necesita, como la reducción del déficit fiscal y del gasto público del 40% al 25% y una liberalización del mercado", señaló.

Rocca consideró que el país "se encuentra en una situación muy difícil, con una recesión y una inflación muy alta". "En lo personal, creo que el programa será exitoso. La Argentina necesita esto. Es muy importante para abrir nuevas oportunidades", manifestó.

Dichas declaraciones, expresadas en el marco del principal foro sobre petróleo del mundo, el Cera Week, realizado en Houston, Estados Unidos, fueron compartidas por el medio especializado Bloomberg y luego reposteadas por el propio mandatario en su cuenta de X (ex Twitter).

