El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se pronunció sobre las polémicas declaraciones de Estela de Carlotto durante el acto del Día de la Memoria. Las calificó de "desafortunadas" y pidió que "si defienden la democracia, banquen la democracia".

"Estas expresiones por parte de Carlotto me parecen bastante desafortunadas, no le hacen nada bien a la Argentina, no le hacen bien a los jóvenes. Un presidente que acaba de ser electo hace cuatro meses, con casi 60% de los votos, y dicen que se tiene que ir rápido. ¿Dónde viven?", cuestionó el legislador en "¿La ves?" por Todo Noticias (TN).

Fue este domingo cuando la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, en medio de la movilizaciones por el 24 de marzo, arremetió contra la gestión del presidente Javier Milei y remarcó que "hay que cansarlo hasta que se vaya". Esas declaraciones le costaron una denuncia por "incitar a la acción violenta".

"Si defienden la democracia, banquen la democracia. Por los próximos 3 años y 8 meses tenemos un presidente al que hay que bancarlo como hemos bancado cada desastre", manifestó Menem al respecto.

En concreto, sobre las declaraciones de Carlotto, el legislador sostuvo que "es más de lo mismo" y agregó: "No me extraña. Hay que respetar los derechos humanos pero de todas las personas, cualquier muerte que sea causada por otro ser humano a propósito, no importa en qué situación, es digna de ser castigada".

Estela de Carlotto cargó contra Javier Milei en la marcha: "Hay que cansarlo hasta que se vaya"

"Ahora banquemos a un presidente que viene con toda la expectativa, que está generando una revolución. No solamente a nivel regional sino en todo el mundo se habla de lo que está generando Milei, hay mucha expectativa sobre la Argentina, vamos a darle la derecha", insistió.

Con respecto a la movilización en general por el Día de la Memoria, el titular de la Cámara de Diputados consideró que "hubo presiones muy desafortunadas por parte del mismo sector de la política que perdió el poder y que seguramente, a medida que se consolida este espacio, va a ir perdiendo escaños en todos los estamentos del Estado".

"Este tipo de reacciones, que nos tienen acostumbrados, a mi personalmente no me extrañan, con prédicas de situaciones que tienen 50 años. ¿A quién le importa eso?", señaló.

A su vez, Menem observó: "Me llama la atención que haya chicos de 20 años, que no tuvieron nada que ver, que no vivieron nada, no tienen ningún familiar y ves como que los han ideologizado en vez de generarles una sensación de futuro. Miremos para otro lado".

"Tenemos que mirar hacia adelante, los problema se solucionan mirando hacia adelante", reiteró y concluyó: "Hay que mirar la historia siempre completa, no es que estoy de un lado o del otro. Pasaron cosas, fueron muy malas, hubo unos en nombre del Estado, otros en nombre de una revolución".

