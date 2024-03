Un fiscal denunció a Estela de Carlotto por "incitar a la acción violenta" con sus dichos sobre Milei

Un fiscal de Mar del Plata denunció a Estela de Carlotto por haber criticado al presidente Javier Milei y manifestarse a favor de que "cambie" o, en cambio, que se "vaya rápido" del gobierno. La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo fue acusada de "incitar a la acción violenta" por las declaraciones que realizó en el marco del Día de la Memoria.

La presentación judicial, sujeta a sorteo, fue realizada este lunes por Juan Manuel Pettigiani, el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata. Se trata del funcionario que cobró notoriedad en las últimas semanas por haber pedido la imputación del dirigente social Juan Grabois por presuntas irregularidades con el manejo de fondos fiduciarios.

En este caso, Pettigiani presentó una denuncia penal contra Carlotto luego de que realizara las polémicas declaraciones contra el presidente Javier Milei.

Al cierre de este artículo, PERFIL no recibió respuesta del entorno de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

La denuncia contra Estela de Carlotto

"A veces le tengo lástima porque no se debe sentir bien una persona tan inestable. ¿Estará tomando fresco en la pileta de Olivos? Hay que seguir registrando lo que se dice y hace. Uno nunca sabe de esta criatura caprichosa qué es lo que va a decir", declaró la titular de Abuelas de Plaza de Mayo a C5N, en una breve entrevista que dio durante la marcha del 24 de marzo del domingo pasado.

"Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido", continuó. Esta frase motivó al fiscal Pettigiani, devenido en figura pública, a denunciar penalmente a la activista por los derechos humanos de 93 años por "alzamiento" y "amenaza de rebelión", un delito que conlleva una pena de entre uno y quince años de cárcel.

Según su interpretación, las declaraciones de Carlotto implican una "una incitación a la acción violenta, incompatible con la Constitución Nacional, y que resulta castigada por el Código Penal". "La discusión pública debe darse dentro de los límites que plantea nuestra Constitución y no mediante expresiones violentas y antidemocráticas", planteó el fiscal.

"El llamado a que el Presidente de la Nación 'se vaya rápido' constituye una incitación a despojarlo de su cargo mediante el uso de la fuerza, pues esta constituye la única forma en que dicha amenaza se puede concretar. Tales aseveraciones, en el lugar y contexto en que fueron vertidas, constituiría la amenaza de rebelión", subrayó Pettigiani. En tanto, los delitos citados por el fiscal ante la Justicia Federal de Mar del Plata encuadran en el capítulo del Código Penal referidos a "atentados al orden constitucional y a la vida democrática".

Repercusiones

La frase de Estela de Carlotto elevó las críticas en el arco oficialista y generó un sinfín de reacciones en redes sociales. La más enfática fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, una impulsora de la "memoria completa" del registro de la violencia política de los setenta.

"Carlotto a vos no te votó NADIE, votó a @JMilei. Respetá al pueblo argentino que les dijo NO a uds también", escribió Villarruel en X, agregando el provocador hashtag #NoFueron30000, en alusión a la cifra de detenidos-desaparecidos que atraviesa el movimiento por los derechos humanos desde hace 40 años.

El tuit de Victoria Villarruel.

Del lado de Javier Milei, la reacción fue más tenue. Apenas replicó una publicación de su vocero presidencial, Manuel Adorni, que escribió: "Todavía algunos no se enteraron que el Presidente Javier Milei fue votado por el 56% de los argentinos. Gente absolutamente fuera de época. Fin".

También hubo una serie de personalidades que salieron a defender a la activista por los derechos humanos, entre ellos Horacio Pietragalla. "Estela no tiene el filtro que tenía antes, es una persona grande", opinó el exsecretario de Derechos Humanos del kirchnerismo.

El tuit de Manuel Adorni.

En las últimas semanas, Estela de Carlotto fue noticia por haber denunciado públicamente que su línea telefónica particular habría sido "intervenida" por sectores que no especificó pero dijo que son aquellos "a los que no les conviene que hablemos" La activista había hecho pública la denuncia en una entrevista radial en vivo en la que hablaba sobre las amenazas y abuso del que fue víctima una militante de la asociación H.I.J.O.S. por parte de militantes libertarios.

cd / ds