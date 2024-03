"Tata" Yofre, sobre su participación en el spot oficialista del 24M: "Me deben tener respeto"

El escritor y extitular de la SIDE, Juan Bautista "Tata" Yofre, habló sobre su participación en el video oficialista por el Día de la Memoria, donde ofrece su versión sobre lo ocurrido durante el golpe de Estado de 1976, y explicó por qué considera que fue convocado por el Gobierno para formar parte del spot.

"No sé por qué me eligieron para participar del video. Me deben tener algún tipo de respeto, entiendo que por eso me convocaron. Conmigo no hay chistes. Yo escribo documentos. Todos mis libros están documentados", aclaró en diálogo con LN+ sobre el video que llama a ver la "historia completa" y recopila testimonios de familiares de víctimas de las organizaciones guerrilleras.

En paralelo, explicó que la grabación difundida por la administración de Milei es breve, ya que fue pensada para redes sociales, donde el mandatario cuenta con mayor relevancia. "El peronismo perdió contra un señor con poco tiempo en la política y él les ganó a través de las redes. Por eso son importantes", manifestó.

"Creo que es un video muy importante. Hay que mirar para adelante de una vez por todas. Hay que terminar con todo esto. Las Fuerzas Armadas deben reconocer sus graves errores. Los que están presos tienen que irse a sus casas. Y caminar para adelante", añadió.

Sobre la movilización en Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, agregó: "Este acto, que fue importante por el gran número de personas a las que se convocó, se hace no por los derechos humanos sino un acto de fuerza para hablar del Decreto de Necesidad y Urgencia, la política económica y, si es posible, para hablar de un golpe que no vino".

Los mensajes de Javier Milei y Victoria Villarruel por el 24 de marzo: "Día de la Memoria Completa" y "No fueron 30.000"

En otro tramo de la entrevista, el escritor apuntó contra Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, luego de que esta deslizara la idea de que el presidente libertario deje su cargo antes de tiempo. "Hay que cansarlo hasta que se vaya", sugirió la referente.

"Algunos están soñando que renuncie por estar cansado. No señores, no lo conocen. Es un hombre con templanza, con decisión. Ha dejado muchas cosas de lado. No hay otra salida. Hay veces que no me gusta", sostuvo Yofre al respecto, descartando la posibilidad de un golpe de Estado contra Milei.

Luego, hizo mención al "club del helicóptero" junto al pronóstico de "Pepe" Albistur sobre la posible salida del presidente libertario en Semana Santa y concluyó: "Hasta uno que está en la playa comiendo pochoclos dice que en marzo se va a caer el gobierno de Milei. No, no va a ser así. La gente no quiere eso. La sociedad no quiere eso. Por supuesto, lo intentan. Pero, ¿de qué manera lo van a desgastar a Milei? ¿Diciendo que tiene el pelo revuelto?".

Los mensajes de Javier Milei y Victoria Villarruel por el 24 de marzo

Este 24 de marzo, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel compartieron videos y mensajes a favor de la "memoria completa" y contra el discurso de Derechos Humanos por el Día de la Memoria, en el que se recuerda el último golpe de estado cívico-militar en Argentina.

La cuenta de X de Casa Rosada, a cargo de la presidencia de Javier Milei, publicó un video de más de 12 minutos bajo el título "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa". El mini-documental está encabezado por Juan Bautista “Tata” Yofre, exintegrante de la SIDE y autor de libros sobre la violencia política en la década de los setenta.

Estela de Carlotto cargó contra Javier Milei en la marcha: "Hay que cansarlo hasta que se vaya"

El video apunta a reivindicar la llamada "Teoría de los dos demonios", al calificar de "guerra" la represión ilegal ocurrida entre 1976 y 1983. También cuestiona la cifra de desaparecidos, pide indemnizaciones para las víctimas de terrorismo guerrillero y cuestiona las políticas de derechos humanos del kirchnerismo.

En el documental también aparecen María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Viola asesinado por el ERP el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán; y Luis Labraña, exintegrante de Montoneros que se atribuye la "creación" de la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos.

"POR UNA MEMORIA COMPLETA PARA QUE HAYA VERDAD Y JUSTICIA", escribió Milei en un mensaje de Twitter en el que compartió el video. El documental, además de cuestionar la cifra oficial de víctimas, concluye con un llamado a la unidad de los argentinos en torno al Pacto de Mayo que impulsa el oficialismo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, de larga militancia a favor de la absolución de militares condenados por delito de lesa humanidad, compartió su propio video por el Día de la Memoria (que también pidió que sea "completa") en el que reclamó "Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo".

Pese a sus diferencias políticas de las últimas semanas, la presidenta del Senado coincidió en la visión negacionista de Milei y apuntó a resaltar los discursos de familias de víctimas de organizaciones guerrilleras de los '70.

"Los derechos humanos son para todos. La Memoria también. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes. #NoFueron30000", fue el mensaje que compartió Villarruel en X.

La vicepresidenta publicó también un video, más breve, que cuenta la historia en voz de Isaac Barrios, padre de Juan Eduardo, un niño de 3 años asesinado en Lanús a causa de un enfrentamiento de Montoneros y la policía del Banco Provincia, el 6 de diciembre de 1977.

AS./fl