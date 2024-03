“En Argentina hemos naturalizado que el Presidente sea violento”, aseveró un economista

El anuncio donde se establece un aumento en los impuestos para la provincia de Buenos Aires generó un fuerte cruce entre Javier Milei y Axel Kicillof. Tal fue la repercusión de este hecho que inclusive el Presidente llamó a una rebelión fiscal, algo que según el economista, Pablo Tigani, nunca se había visto en la historia argentina.

“El Presidente está apoyando una rebelión fiscal, es el primer caso en la historia argentina y no tengo información de que en un sistema democratico haya un caso igual”, comentó Pablo Tigani. “Lo de Espert no es muy llamativo porque Espert es un economista que ha llegado allí donde está en Diputados a través de declaraciones grandilocuentes, siempre intimando a la crueldad, entonces, no es raro que ahora esté llamando a una rebelión fiscal”, agregó.

Cómo impactan los dichos del Presidente Javier Milei

Posteriormente, Tigani planteó: “Es irrelevante lo que diga Espert porque no es alguien significativo, pero sí es muy significativo el Presidente de la Nación”. Luego, manifestó que, “si bien Espert es el auto designado a cargo de la comisión de presupuesto, es grave porque eso se le vuelve al país. Si no le pagamos a la provincia, no le paguemos al país tampoco”.

“Lo que dice el gobernador bonaerense, que es muy entendible, es una cuestión de estratificación. Estamos hablando de impuestos donde el impuestazo se da en un decir muy pequeño en términos de la población que tiene la provincia”, sostuvo el entrevistado. “La provincia de Buenos Aires es el 40% del producto bruto interno de Argentina, esto tiene connotaciones políticas y también ideológicas”, complementó.

Las locuras que ha naturalizado la sociedad argentina

Por otro lado, el economista señaló: “En Argentina hemos naturalizado que el Presidente insulta, es violento, habla con los perros en el cielo, defiende cuestiones que tienen que ver con las grandes corporaciones que están asfixiando a la clase media”. Sobre la misma línea, remarcó que, “si estamos hablando de cosas locas, tal vez lo de Kicillof hay que analizarlo en profundidad y el gobernador lo pueda revisar”.

“Hay un dato mucho peor y es el impuesto que están reinstalando a las ganancias, que nos va a pegar a todos los que ganemos un sueldo más o menos”, expresó Tigani. A modo de cierre, dijo que, “en el momento donde están reinstalando un impuesto como individuo a alguien que es de la clase media, estamos defendiendo a las clases sociales más altas de la provincia de Buenos Aires, porque no están defendiendo a la gente de a píe”.